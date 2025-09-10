BofA: Ανοδική αναθεώρηση τιμών στόχων για όλες τις ελληνικές τράπεζες - Κορυφαία επιλογή η Eurobank

Η Bank of America (BofA) προχώρησε σε αναθεώρηση των τιμών στόχων για όλες τις ελληνικές τράπεζες, επιβεβαιώνοντας την ελκυστικότητα του εγχώριου τραπεζικού κλάδου. Σύμφωνα με την ανάλυση του οίκου, η Eurobank ξεχωρίζει ως η κορυφαία επιλογή, ενώ η Εθνική Τράπεζα παραμένει σε ουδέτερη σύσταση.

Σε συνολικό επίπεδο, η Bank of America εκτιμά ότι οι ελληνικές τράπεζες θα καταγράψουν ισχυρή ανάκαμψη στα καθαρά επιτοκιακά έσοδα από το τέλος του 2025 και μετά. Η μέση αύξηση δανείων προβλέπεται να αγγίξει το 9% την επόμενη τριετία.

Επιπλέον, οι αποδόσεις ιδίων κεφαλαίων εκτιμάται ότι θα συγκλίνουν με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο έως το 2027, ενώ οι μερισματικές αποδόσεις αναμένεται να κινηθούν μεταξύ 6% και 9%, ενισχύοντας την ελκυστικότητα του κλάδου για τους επενδυτές.

Eurobank: Κορυφαία επιλογή με περιθώριο ανόδου 42%

Για την Eurobank, η BofA αύξησε την τιμή-στόχο στα €4,45 από €4,36, διατηρώντας τη σύσταση Buy. Με δεδομένη την τρέχουσα τιμή των €3,14, η μετοχή διαθέτει περιθώριο ανόδου 42%, το υψηλότερο μεταξύ των τεσσάρων ελληνικών τραπεζών. Ο οίκος επισημαίνει ότι η Eurobank θα συνεχίσει να ξεχωρίζει λόγω της διαφοροποιημένης παρουσίας της στην αγορά και της ισχυρής κερδοφορίας της.

Εθνική Τράπεζα: Ουδέτερη αξιολόγηση με περιορισμένο περιθώριο ανόδου

Η Εθνική Τράπεζα παραμένει σε σύσταση Neutral, με αναθεωρημένη τιμή-στόχο τα €12,81 από €12,11. Σε σύγκριση με την τρέχουσα τιμή των €11,96, το περιθώριο ανόδου διαμορφώνεται μόλις στο 7%. Παρά την ισχυρή κεφαλαιακή της θέση, η BofA εκτιμά ότι η αγορά έχει ήδη ενσωματώσει μεγάλο μέρος των θετικών στοιχείων της τράπεζας.

Alpha Bank: Buy με θετική πορεία στα έσοδα

Η Alpha Bank διατηρεί τη σύσταση Buy, με την τιμή-στόχο να αυξάνεται στα €3,89 από €3,59. Με την τρέχουσα τιμή στα €3,49, η μετοχή διαθέτει περιθώριο ανόδου 12%. Ο οίκος αναμένει θετική πορεία στα καθαρά έσοδα από τόκους και σημειώνει ότι πιθανές συνέργειες από συνεργασίες μπορούν να προσφέρουν πρόσθετη αξία στην τράπεζα.

Πειραιώς: Buy με περιθώριο ανόδου 14%

Η Πειραιώς παραμένει επίσης σε Buy, με αναθεωρημένη τιμή-στόχο τα €7,78 από €6,88. Η τρέχουσα τιμή της μετοχής είναι €6,83, διαμορφώνοντας περιθώριο ανόδου 14%. Η BofA αναγνωρίζει τη δυναμική των εσόδων της τράπεζας, σημειώνοντας ωστόσο ότι η κεφαλαιακή της βάση παραμένει πιο ευάλωτη σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές της.