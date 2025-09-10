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Ο Μασκ δεν είναι πια ο πλουσιότερος άνθρωπος παγκοσμίως – Ποιος τον «εκθρόνισε»
Ειδήσεις
18:45 - 10 Σεπ 2025

Ο Μασκ δεν είναι πια ο πλουσιότερος άνθρωπος παγκοσμίως – Ποιος τον «εκθρόνισε»

Reporter.gr Newsroom
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Ο Ίλον Μασκ έχασε τον τίτλο του «πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο» από τον συνιδρυτή της Oracle, Λάρι Έλισον, όταν η περιουσία του δεύτερου «εκτοξεύτηκε» κατά 101 δισεκατομμύρια δολάρια, μετά από την εντυπωσιακή έκθεση κερδών της εταιρείας του.  

Το βράδυ της Τρίτης (9/9), λοιπόν, η περιουσία του Έλισον έφτασε τα 393 δισεκατομμύρια δολάρια, ξεπερνώντας την καθαρή αξία του Μασκ, που ανέρχεται στα 385 δισεκατομμύρια, σύμφωνα με το Bloomberg.

Η Oracle ανέφερε εκρηκτική ζήτηση για χωρητικότητα στα data centers της από πελάτες που δραστηριοποιούνται στην τεχνητή νοημοσύνη, γεγονός που εκτόξευσε τη μετοχή της. Μέχρι τις 11 π.μ. (τοπική ώρα ΗΠΑ) την Τετάρτη (10/9), η μετοχή της είχε ενισχυθεί κατά 40%.

Η CEO της εταιρείας, Safra Catz, ανακοίνωσε μετά το κλείσιμο της αγοράς σχθές (9/9) ότι η Oracle υπέγραψε τέσσερα συμβόλαια πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων με πελάτες κατά το τελευταίο τρίμηνο και αναμένει να υπογράψει πολλά ακόμα τους επόμενους μήνες.

Αυτή η εκρηκτική πρόβλεψη βασίζεται στην ανάδειξη της Oracle ως βασικού παρόχου υποδομής για τις τεράστιες υπολογιστικές απαιτήσεις των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης – κάτι που αποτελεί και την εξειδίκευση της Oracle ως παρόχου cloud υπηρεσιών και λογισμικού βάσεων δεδομένων. Τον Ιούλιο, η Oracle ανακοίνωσε συμφωνία για την παροχή 4,5 γιγαβάτ ηλεκτρικής ενέργειας στην OpenAI, την εταιρεία πίσω από το ChatGPT, για να τροφοδοτήσει τα συστήματά της.

Ο Έλισον, ο μεγαλύτερος μέτοχος της Oracle, αναπόφευκτα βγήκε πολύ κερδισμένος από αυτήν τη θεαματική άνοδο, η οποία είναι σπάνια για εταιρείες τόσο μεγάλης αξίας. Χαρακτηριστικό είναι ότι η Oracle έκλεισε την Τρίτη με κεφαλαιοποίηση σχεδόν 700 δισεκατομμύρια δολάρια, καταλαμβάνοντας την 13η θέση μεταξύ των πιο εισηγμένων με τη μεγαλύτερη αποτίμηση.

Το Bloomberg επισημαίνει ότι η αύξηση της περιουσίας του Έλισον αποτελεί «τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο που έχει καταγραφεί ποτέ» στον σχετικό δείκτη. Σημειώνεται ότι ο Δείκτης Δισεκατομμυριούχων του Bloomberg θα ενημερωθεί μετά το κλείσιμο των αγορών την Τετάρτη (10/9).

Η Oracle έχει εκμεταλλευτεί πλήρως την έκρηξη της τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης, ακολουθώντας το παράδειγμα της Nvidia, η οποία είναι πλέον η πιο πολύτιμη εταιρεία στον κόσμο με αποτίμηση πάνω από 4 τρισεκατομμύρια δολάρια. Η Microsoft έφτασε προσωρινά και αυτή αυτό το ορόσημο, ενώ αυτή τη στιγμή οι οκτώ πολυτιμότερες εταιρείες του δείκτη S&P 500 είναι όλες τεχνολογικές, με άμεση συμμετοχή στην «AI-οικονομία» του μέλλοντος.

Εξίσου εντυπωσιακό είναι, δε, ότι η μετοχή της Oracle έχει ενισχυθεί κατά 103% από τις αρχές του έτους.

Όσο για τον Μασκ που χάνει πλέον τα «πρωτεία», είχε αναδειχθεί πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο το 2021 και διατήρησε τον τίτλο μέχρι σήμερα, χάρη στις επενδύσεις του σε Tesla και SpaceX. Μέσα σε αυτήν την τετραετία, έχασε προσωρινά τον τίτλο δύο φορές: το 2021 από τον CEO της LVMH, Μπερνάρ Αρνό, και το 2024 από τον ιδρυτή της Amazon, Τζεφ Μπέζος.

Ωστόσο, ο Μασκ κατάφερε να διατηρήσει σε γενικές γραμμές την πρωτοκαθεδρία, παρά τις προκλήσεις. Μάλιστα, έλαβε πρόσφατα ένα νέο πακέτο αποδοχών που θα μπορούσε να αγγίξει το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια, αν η Tesla πετύχει συγκεκριμένους στόχους.

Από την άλλη, ο δρόμος του Έλισον προς την κορυφή ξεκίνησε το 1977, όταν εγκατέλειψε το πανεπιστήμιο για να γίνει συνιδρυτής της Oracle.

Σήμερα, ο 81χρονος δισεκατομμυριούχος κατέχει το 98% του νησιού Λαναΐ στη Χαβάη και έχει συνδέσει το όνομά του με την αναβίωση του τουρνουά τένις Indian Wells στην Καλιφόρνια, το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως το «πέμπτο Grand Slam».

Ο Έλισον διατηρεί στενές σχέσεις με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, κι έχει εμφανιστεί μαζί του στον Λευκό Οίκο σε τεχνολογικά events, ενώ έχει διαδραματίσει και ρόλο σε κρατικές συμβάσεις με την Oracle. Στο παρελθόν είχε εκφράσει ενδιαφέρον για την εξαγορά του TikTok, αν και το σχέδιο δεν υλοποιήθηκε.

Τελευταία τροποποίηση στις 10/09/2025 - 19:14
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