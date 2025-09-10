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Υεμένη: Ισραηλινή επίθεση με στόχο Χούθι - 35 νεκροί και 131 τραυματίες
Ειδήσεις
20:18 - 10 Σεπ 2025

Υεμένη: Ισραηλινή επίθεση με στόχο Χούθι - 35 νεκροί και 131 τραυματίες

Reporter.gr Newsroom
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Σφοδρή επίθεση εξαπέλυσε το Ισραήλ με στόχο την πρωτεύουσα της Υεμένης, Σαναά και τη βόρεια επαρχία αλ-Τζάουφ, με το υπουργείο Υγείας των Χούθι να ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, σκοτώθηκαν 35 άτομα και τραυματίστηκαν 131 ακόμη.

Οι επιθέσεις αποτελούν συνέχεια της σειράς επιθέσεων και αντεπιθέσεων μεταξύ του Ισραήλ και των μαχητών Χούθι στη Υεμένη, εν μέρει ως αποτέλεσμα του πολέμου στη Γάζα. Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι χτύπησε στρατόπεδα, το αρχηγείο του τμήματος «προπαγάνδας» του στρατού των Χούθι και μια αποθήκη καυσίμων.

Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι αρνήθηκε ότι οι ισραηλινές επιθέσεις στόχευσαν εκτοξευτές πυραύλων, επισημαίνοντας ότι «οι επιθέσεις του είχαν ως στόχο αποκλειστικά πολιτικούς στόχους». Πρόσθεσε ότι δύο εφημερίδες αποτέλεσαν στόχο, με δημοσιογράφους και περαστικούς ανάμεσα στους νεκρούς και τραυματίες.

Κάτοικοι της Σαναά δήλωσαν στο Reuters ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε σε ένα κρησφύγετο ανάμεσα σε δύο βουνά, που χρησιμοποιείται ως αρχηγείο διοίκησης και ελέγχου. Η έκταση των ζημιών δεν ήταν άμεσα σαφής. Επιπλέον, ισραηλινές επιθέσεις έπληξαν και το υπουργείο Άμυνας των Χούθι, σύμφωνα με μαρτυρίες.

Η επίθεση ακολούθησε εκείνη της 30ης Αυγούστου στη Σαναά, κατά την οποία σκοτώθηκαν ο πρωθυπουργός της κυβέρνησης των Χούθι και αρκετοί υπουργοί, στην πρώτη επίθεση που στόχευε ανώτερους αξιωματούχους.

«Οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν ως απάντηση στις επιθέσεις του τρομοκρατικού καθεστώτος των Χούθι εναντίον του Κράτους του Ισραήλ, κατά τη διάρκεια των οποίων εκτοξεύθηκαν μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πύραυλοι εδάφους-εδάφους προς το ισραηλινό έδαφος», ανέφερε ο ισραηλινός στρατός.

Τελευταία τροποποίηση στις 10/09/2025 - 21:24
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