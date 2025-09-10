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Έφεση Τραμπ κατά της δικαστικής απόφασης που «μπλόκαρε» την απομάκρυνση της Κουκ
Ειδήσεις
20:01 - 10 Σεπ 2025

Έφεση Τραμπ κατά της δικαστικής απόφασης που «μπλόκαρε» την απομάκρυνση της Κουκ

Reporter.gr Newsroom
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Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ άσκησε έφεση την Τετάρτη (10/9) κατά της απόφασης ομοσπονδιακού δικαστή που του απαγόρευσε να απολύσει την κυβερνήτη της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, Λίζα Κουκ.

Η έφεση ασκήθηκε μια μέρα μετά την απόφαση της δικαστή του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου, Τζία Κομπ, η οποία δήλωσε ότι «το δημόσιο συμφέρον για την ανεξαρτησία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας συνηγορεί υπέρ της επαναφοράς της Κουκ». Η Κομπ ανέφερε, επίσης, ότι η Κουκ «απέδειξε με σαφήνεια» ότι η υποτιθέμενη απομάκρυνσή της από τον Τραμπ παραβίαζε την απαίτηση του Νόμου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ ότι οι διοικητές του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να απομακρυνθούν μόνο για «νόμιμο λόγο».

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ ανακοίνωσε στις 25 Αυγούστου ότι απολύει την Κουκ, ισχυριζόμενος ότι το έκανε αυτό λόγω των ισχυρισμών του διευθυντή της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Χρηματοδότησης Στέγασης, Μπιλ Πουλτ, ότι η Κουκ διέπραξε απάτη με υποθήκες. Η Κουκ, από τη μεριά της, αρνείται οποιαδήποτε παράνομη πράξη. Οι δικηγόροι της ισχυρίστηκαν ότι ο Τραμπ χρησιμοποιεί τους ισχυρισμούς του Πουλτ ως πρόσχημα και ότι η απόλυσή της αποτελεί μέρος μιας εκστρατείας πίεσης του προέδρου προς τη Fed για μείωση των επιτοκίων.

Πριν από την υποβολή της έφεσης την Τετάρτη, η Επιτροπή Τραπεζικών Υποθέσεων της Γερουσίας, σε μερική ψηφοφορία, συνέστησε στην ολομέλεια της Γερουσίας να εγκρίνει τον υποψήφιο του Τραμπ, Στίβεν Μιράν, για τη θέση του διοικητή της Fed που έμεινε κενή μετά την αιφνιδιαστική παραίτηση της Αντριάνα Κούγκλερ τον περασμένο μήνα.

Εάν η Κουκ τελικά απομακρυνθεί από τη Fed, ο Τραμπ θα είναι σε θέση να ορίσει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού συμβουλίου της κεντρικής τράπεζας.

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