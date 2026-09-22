Ιταλία: Τι προβλέπει το «πλαφόν» για τους ξένους μαθητές στα σχολεία

Στις εξαγγελίες της πρωθυπουργού της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, για την επιβολή «πλαφόν» στον αριθμό των ξένων μαθητών που φοιτούν στις σχολικές τάξεις αναφέρθηκε ο υπουργός Παιδείας της χώρας, Τζουζέπε Βαλντιτάρα, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Corriere della Sera.

Πιο αναλυτικά, ο Ιταλός υπουργός διευκρίνισε ότι το μέτρο δε θα αφορά το σύνολο των μαθητών ξένης υπηκοότητας, αλλά εκείνους που έχουν φτάσει πρόσφατα στη χώρα και δε διαθέτουν επαρκή γνώση της ιταλικής γλώσσας.

«Τα όρια αυτά δε θα αφορούν τους ξένους μαθητές που έχουν εγγραφεί σε παιδικούς σταθμούς ή έχουν ήδη ολοκληρώσει έναν πρώτο κύκλο φοίτησης στο δημοτικό με καλά αποτελέσματα. Διότι στις συγκεκριμένες περιπτώσεις μπορούμε να υποθέσουμε ότι γνωρίζουν σχετικά καλά τα ιταλικά», δήλωσε ο κ. Βαλντιτάρα.

Όπως ανέφερε, οι τάξεις στις οποίες φοιτούν νεοαφιχθέντες μαθητές από το εξωτερικό που δεν μιλούν ιταλικά είναι λίγο περισσότερες από 1.000, με τη συντριπτική πλειονότητά τους να βρίσκεται στο δημοτικό σχολείο.

Για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπως είπε, το υπουργείο έχει προχωρήσει στην πρόσληψη εξειδικευμένων εκπαιδευτικών. Παράλληλα, ωστόσο, υπάρχουν 34.000 τάξεις στις οποίες το ποσοστό των ξένων μαθητών ανέρχεται τουλάχιστον στο 30% του συνολικού αριθμού των μαθητών.

«Το μέτρο μας θα αφορά, όπως είπαμε, μόνο τους μαθητές που δεν γνωρίζουν καλά τη γλώσσα μας», διευκρίνισε ο υπουργός Παιδείας.

Η εκμάθηση της γλώσσας και ο ρόλος της οικογένειας

Ο κ. Βαλντιτάρα υποστήριξε ακόμη ότι η κυβέρνηση επεξεργάζεται μέτρα που θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις δυσκολίες ένταξης μαθητών που δεν γνωρίζουν επαρκώς την ιταλική γλώσσα.

«Αν στο σπίτι μιλάς αραβικά, ξεχνάς όσα μαθαίνεις στο σχολείο. Οι διεθνείς μελέτες μας λένε ότι είναι σημαντικό οι γονείς να μιλούν την γλώσσα και να επιβλέπουν την σχολική πορεία των παιδιών τους», δήλωσε στην Corriere della Sera.

Η ανησυχία για το λεγόμενο «white flight»

Αναφερόμενος στη λογική πίσω από το συγκεκριμένο μέτρο, ο Ιταλός υπουργός Παιδείας εξέφρασε την ανησυχία του για το φαινόμενο που περιγράφεται ως «white flight», δηλαδή τη φυγή λευκών μαθητών από σχολεία στα οποία αυξάνεται σημαντικά η παρουσία μαθητών από διαφορετικό εθνοτικό ή μεταναστευτικό υπόβαθρο.

«Το φαινόμενο του white flight, που σημαίνει φυγή των λευκών, με ανησυχεί πολύ. Είναι διεθνές φαινόμενο αλλά αφορά και την Ιταλία», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η μείωση της παρουσίας μαθητών που δεν μιλούν επαρκώς ιταλικά σε «λογικά ποσοστά» θα μπορούσε να λειτουργήσει ως παράγοντας επιστροφής άλλων μαθητών στα συγκεκριμένα σχολεία.

«Αν μειώσουμε σε λογικά ποσοστά την παρουσία ξένων μαθητών που δε μιλούν την γλώσσα μας, οι άλλοι μαθητές μπορεί να επιστρέψουν», υποστήριξε ο κ. Βαλντιτάρα.

Με αφορμή τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, ο υπουργός υποστήριξε ότι η κριτική της ιταλικής Αριστεράς στερείται λογικής και προειδοποίησε για τον κίνδυνο δημιουργίας σχολείων με έντονο διαχωρισμό.

«Για το λόγο αυτό, θεωρώ ότι οι αντιδράσεις της αριστεράς στερούνται λογικής: κινδυνεύουμε να δημιουργηθεί κατάσταση η οποία θα θυμίζει την Αλαμπάμα της δεκαετίας του 1950 με σχολεία γκέτο, εκείνα των φυλετικών διακρίσεων», δήλωσε χαρακτηριστικά.