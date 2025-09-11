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Τουρκία: Μείωσε το επιτόκιο στο 40,5%
Ειδήσεις
15:19 - 11 Σεπ 2025

Τουρκία: Μείωσε το επιτόκιο στο 40,5%

Reporter.gr Newsroom
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Η κεντρική τράπεζα της Τουρκίας μείωσε την Πέμπτη (11/9) το επιτόκιο πολιτικής της κατά 250 μονάδες βάσης, ενώ οι αγορές ανέμεναν μείωση 200 μονάδων βάσης. Το επιτόκιο αναφοράς μιας εβδομάδας μειώθηκε από 43% σε 40,5%.

Η τράπεζα ανέφερε ότι η υποκείμενη τάση του πληθωρισμού επιβραδύνθηκε τον Αύγουστο και, ενώ η οικονομική ανάπτυξη ήταν πάνω από τις προβλέψεις το δεύτερο τρίμηνο, η τελική εγχώρια ζήτηση παρέμεινε αδύναμη. «Τα πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι οι συνθήκες της ζήτησης βρίσκονται σε αποπληθωριστικά επίπεδα. Οι τιμές των τροφίμων και των υπηρεσιών με υψηλή αδράνεια ασκούν ανοδική πίεση στον πληθωρισμό».

Η τράπεζα ανέφερε, επίσης, ότι οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό, η συμπεριφορά των τιμών και οι παγκόσμιες εξελίξεις συνεχίζουν να ενέχουν κινδύνους για τη διαδικασία αποπληθωρισμού.

«Η αυστηρή νομισματική πολιτική, η οποία θα διατηρηθεί έως ότου επιτευχθεί σταθερότητα των τιμών, θα ενισχύσει τη διαδικασία αποπληθωρισμού μέσω των καναλιών της ζήτησης, της συναλλαγματικής ισοτιμίας και των προσδοκιών. Το μακροοικονομικό πλαίσιο που περιγράφεται στο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα θα συμβάλει σε αυτή τη διαδικασία», πρόσθεσε η κεντρική τράπεζα.

Υπενθυμίζεται ότι ο ετήσιος πληθωρισμός της Τουρκίας τον Αύγουστο μειώθηκε για 15ο συνεχόμενο μήνα στο 32,95%, το χαμηλότερο επίπεδο από το Νοέμβριο του 2021, αλλά πάνω από τις προσδοκίες της αγοράς.

Τα «σκαμπανεβάσματα» του επιτοκίου την τελευταία διετία

Από το Μάιο του 2023 έως τον περασμένο Μάρτιο, η τράπεζα αύξησε το επιτόκιο από 8,5% σε 50% και στη συνέχεια το διατήρησε σταθερό μέχρι τη συνεδρίασή της τον περασμένο Δεκέμβριο, όταν μείωσε το επιτόκιο κατά 250 μονάδες βάσης στο 47,5%.

Η τράπεζα μείωσε το επιτόκιο αναφοράς στις συνεδριάσεις του Δεκεμβρίου, Ιανουαρίου και Μαρτίου από 50% σε 42,5%. Στη συνεδρίαση του Απριλίου, σε μια αιφνιδιαστική κίνηση, η τράπεζα αύξησε το επιτόκιο κατά 350 μονάδες βάσης στο 46% και το άφησε αμετάβλητο στη συνεδρίαση του Ιουνίου.

Στη προηγούμενη συνεδρίασή της, η τράπεζα μείωσε το επιτόκιο κατά 300 μονάδες βάσης στο 43%.

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