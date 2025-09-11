Ζαχαράκη: Κάθε σχολείο έχει την ίδια προτεραιότητα

Με τον καθιερωμένο αγιασμό άνοιξε σήμερα, Πέμπτη, η σχολική χρονιά 2025-26 στην Ξάνθη, με την υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, να δίνει το «παρών» σε πέντε σχολεία της πόλης, στέλνοντας μήνυμα στήριξης και ενθάρρυνσης στους μαθητές.

Συγκεκριμένα, η υπουργός παρακολούθησε τον αγιασμό στα εξής σχολεία: το 13ο Πειραματικό Νηπιαγωγείο, το 11ο Δημοτικό και το 1ο Ειδικό Δημοτικό «Μαριέττα Γιαννάκου», το 5ο Γυμνάσιο και το 4ο Γενικό Λύκειο «Μαριέττα Γιαννάκου», καθώς και στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία της Ξάνθης (1ο Γυμνάσιο και 2ο Γενικό Λύκειο).

«Βρίσκομαι στην Ξάνθη για έναν ξεχωριστό λόγο, την έναρξη της σχολικής χρονιάς», δήλωσε η κα Ζαχαράκη κατά τον αγιασμό στο Δημόσιο Ωνάσειο Γυμνάσιο Ξάνθης. Τόνισε την «ειδοποιό διαφορά» της φετινής χρονιάς με τη λειτουργία 12 νέων δημόσιων σχολείων, των Δημοσίων Ωνάσειων Σχολείων και επεσήμανε ότι για το υπουργείο «βρίσκεται την ίδια προτεραιότητα κάθε σχολείο, οποιασδήποτε βαθμίδας, οπουδήποτε στην Ελλάδα».

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, απευθυνόμενη στους μαθητές, υπογράμμισε ότι «πίσω από το νέο εγχείρημα, το νέο αυτό δημόσιο σχολείο, υπάρχει πολλή δουλειά από πίσω», ώστε όλα να είναι έτοιμα την πρώτη ημέρα. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη λειτουργία των ομίλων: «Θα κάνετε πράγματα το απόγευμα, που θα σας βοηθήσουν να διευρύνετε το πνεύμα σας, να αναπτύξετε μία δεξιότητα, να κάνετε κάτι το οποίο αγαπάτε πολύ, έναν όμιλο, που θα σας κάνει να δεθείτε ακόμα περισσότερο μεταξύ σας, αλλά και με παιδιά της γειτονιάς. Γιατί θέλουμε το σχολείο αυτό να είναι ανοικτό στην κοινωνία και θα είναι».

Η υπουργός αναφέρθηκε επίσης στα νέα βιβλία Πληροφορικής και στο νέο μάθημα του γυμνασίου, την Οικονομία. «Σας χρειάζεται, γιατί μαθαίνετε πολύ βασικούς όρους, τι σημαίνει Οικονομία, τι σημαίνει «τα βγάζω πέρα με τα οικονομικά μου», αλλά να ξέρετε και πολύ βασικά πράγματα για το μετά», τόνισε. Επιπλέον, μίλησε για τη διαδικασία επιλογής εγχειριδίων για την επόμενη χρονιά στο πλαίσιο του πολλαπλού βιβλίου και για το νέο πρόγραμμα Τεχνητής Νοημοσύνης που θα εφαρμοστεί στα σχολεία.

Καταλήγοντας, σημείωσε ότι «την πραγματική διαφορά την κάνουν οι άνθρωποι» και ευχήθηκε σε όλους καλή σχολική χρονιά. Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της επίσκεψής της στην Ξάνθη, η κα Ζαχαράκη επισκέφθηκε και μειονοτικά σχολεία της περιοχής.