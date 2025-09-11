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Ευρωκοινοβούλιο: Ψήφισμα ζητά κυρώσεις στην Τουρκία για την κράτηση 5 Ελληνοκυπρίων
Ειδήσεις
15:40 - 11 Σεπ 2025

Ευρωκοινοβούλιο: Ψήφισμα ζητά κυρώσεις στην Τουρκία για την κράτηση 5 Ελληνοκυπρίων

Reporter.gr Newsroom
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Με συντριπτική πλειοψηφία ενέκρινε σήμερα 11/9 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο ψήφισμα που καταδικάζει την παράνομη κράτηση πέντε Ελληνοκυπρίων στα κατεχόμενα και ζητά την άμεση και χωρίς όρους απελευθέρωσή τους.

Από τους 602 ευρωβουλευτές που συμμετείχαν στην ψηφοφορία, 597 τάχθηκαν υπέρ, ενώ μόλις πέντε προτίμησαν να απέχουν. Το ψήφισμα συγκέντρωσε την υποστήριξη όλων των μεγάλων πολιτικών ομάδων.

Στο κείμενο τονίζεται εκ νέου η καταδίκη της συνεχιζόμενης τουρκικής κατοχής του βόρειου τμήματος της Κύπρου, που διαρκεί ήδη 51 χρόνια, με τους ευρωβουλευτές να κάνουν λόγο για «σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου» και εμπόδιο τόσο για την ειρήνη και τη σταθερότητα όσο και για τις σχέσεις ΕΕ - Τουρκίας.

Το Ευρωκοινοβούλιο καταγγέλλει επίσης «την αδιαφορία του κατοχικού καθεστώτος για κάθε έννοια δικαιοσύνης», χαρακτηρίζοντας την κράτηση των Ελληνοκυπρίων ως «απόπειρα απαγωγής και ομηρίας με στόχο την κλιμάκωση του εκφοβισμού». Επιπλέον, επισημαίνεται η στοχοποίηση όσων επιδιώκουν να επισκεφθούν τις πατρογονικές τους περιουσίες ή να προσφύγουν στην «επιτροπή ακίνητης περιουσίας» στα κατεχόμενα.

Παράλληλα, οι ευρωβουλευτές υπενθυμίζουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει «ηθικό και νομικό καθήκον» να στηρίξει την Κυπριακή Δημοκρατία και τους πολίτες της, καλώντας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να εξετάσουν όλα τα απαραίτητα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης και της επιβολής κυρώσεων.

Στο ψήφισμα ενσωματώθηκε και προφορική τροπολογία του ευρωβουλευτή του ΑΚΕΛ, Γιώργου Γεωργίου, με την οποία υπενθυμίζεται ότι στις 10 Σεπτεμβρίου 2025, τρεις από τους πέντε Ελληνοκύπριους αφέθηκαν ελεύθεροι υπό όρους από το μη αναγνωρισμένο στρατιωτικό δικαστήριο. Ωστόσο, παραμένουν στα κατεχόμενα και δεν τους επιτρέπεται να επιστρέψουν στις εστίες τους.

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