Λαγκάρντ: Δεν ακολουθούμε προκαθορισμένη πορεία - Ομόφωνη η απόφαση για τα επιτόκια

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα άφησε τα επιτόκια αμετάβλητα την Πέμπτη (11/9), όπως αναμενόταν, αλλά δεν έδωσε καμία ένδειξη για την επόμενη κίνησή της.

Ακολουθούν τα κυριότερα σημεία των σχολίων της προέδρου της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, σε συνέντευξη Τύπου μετά τη συνεδρίαση για τη νομισματική πολιτική.

«Σας υπενθυμίζω ότι δεν είμαι ούτε σκληροπυρηνική ούτε μετριοπαθής. Είμαι κουκουβάγια για τους Βούλγαρους συναδέλφους μας.

Ξέρετε, όταν ανέλαβα αυτή τη θέση, με ρώτησαν αμέσως αν ήμουν σκληροπυρηνική ή μετριοπαθής. Και απάντησα ότι δεν είμαι ούτε το ένα ούτε το άλλο. Είμαι κουκουβάγια, γιατί θέλω να βλέπω όλα όσα συμβαίνουν γύρω μου».

«Υψηλή» η ακεραιότητα των δεδομένων

«Είμαστε πολύ τυχεροί μέχρι στιγμής, και ελπίζω να παραμείνει έτσι, που έχουμε δεδομένα των οποίων η ακεραιότητα δεν αμφισβητείται.

Έτσι, τα δεδομένα που λαμβάνουμε από τη στατιστική υπηρεσία, τις υπηρεσίες των κρατών μελών που συγκεντρώνονται από την Eurostat, παρά το τραύμα που είδαμε πριν από μερικά χρόνια από την Ελλάδα, αλλά παρά αυτό, το οποίο νομίζω ότι ήταν ένα μάθημα για όλους μας, νομίζω ότι η ακεραιότητα των δεδομένων που χρησιμοποιούμε είναι πολύ υψηλή, και αυτό εκτιμάται από όλους μας».

Κρίσιμη η σταθερότητα των τιμών

«Δεν σχολιάζω καμία συγκεκριμένη χώρα, αλλά αρκεί να πω ότι παρακολουθούμε πάντα τις εξελίξεις στην αγορά και ότι τα κρατικά ομόλογα της ευρωζώνης είναι τακτικά και λειτουργούν ομαλά με καλή ρευστότητα. Αυτό είναι που βλέπουμε.

Όπως γνωρίζετε, το επίκεντρό μας είναι η σταθερότητα των τιμών, αλλά για αυτό χρειαζόμαστε χρηματοπιστωτική σταθερότητα, η οποία απαιτεί έναν καλά λειτουργούντα μηχανισμό μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής. Πιστεύουμε ότι διαθέτουμε όλα τα απαραίτητα εργαλεία, σε περίπτωση που η μετάδοση αυτή δεν αποδειχθεί αποτελεσματική σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ».

Τα δύο πράγματα που έχουν «εξαφανιστεί» από το ραντάρ της ΕΚΤ

«Αν επιστρέψουμε στον Ιούνιο, η κατάσταση ήταν εξαιρετικά αβέβαιη. Βέβαια, ήταν μετά τις 19 Απριλίου, αλλά ήταν πριν τον Ιούλιο και σίγουρα πριν τις 21 Αυγούστου, όταν επιτεύχθηκε η συμφωνία.

Δύο πράγματα έχουν σαφώς εξαφανιστεί από το ραντάρ μας όσον αφορά στους κινδύνους επιδείνωσης. Το πρώτο είναι ο κίνδυνος αντιποίνων από την πλευρά της Ευρώπης, ο οποίος είχε ληφθεί υπόψη στις προβλέψεις μας για τον Ιούνιο και το δεύτερο είναι η αβεβαιότητα (στο εμπόριο)».

«Η αποπληθωριστική διαδικασία έχει ολοκληρωθεί»

«Η αποπληθωριστική διαδικασία έχει τελειώσει. Συνεχίζουμε να βρισκόμαστε σε καλή θέση, αλλά δεν ακολουθούμε μια προκαθορισμένη πορεία και θα κάνουμε απολογισμό σε κάθε συνεδρίαση προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι θα παραμείνουμε σε καλή θέση».

Ομόφωνη απόφαση τα αμετάβλητα επιτόκια

«Δεν θέλω ποτέ να υπερβάλλω τη γενική συμφωνία που επικρατεί στην αίθουσα, αλλά σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να αφήσει αμετάβλητα και τα τρία επιτόκια.

Και, φυσικά, συζητήσαμε τις προβλέψεις. Συζητήσαμε τον κίνδυνο, αλλά νομίζω ότι αυτό που μόλις σας εξέθεσα είναι κάτι που συμφωνήθηκε ομόφωνα από όλους τους παρευρισκόμενους».

Δεν υπάρχει «συγκεκριμένη» πορεία για τα επιτόκια

«Θα ακολουθήσουμε μια προσέγγιση που θα βασίζεται στα δεδομένα κάθε συνεδρίασης για να καθορίσουμε την κατάλληλη νομισματική πολιτική.

Δεν δεσμευόμαστε εκ των προτέρων για μια συγκεκριμένη πορεία επιτοκίων και, σε κάθε περίπτωση, είμαστε έτοιμοι να προσαρμόσουμε όλα τα μέσα που διαθέτουμε.

Συνεχίζουμε να βρισκόμαστε σε καλή θέση».

Πιο ισορροπημένοι οι κίνδυνοι για την οικονομική ανάπτυξη

«Οι κίνδυνοι για την οικονομική ανάπτυξη έχουν γίνει πιο ισορροπημένοι, ενώ οι πρόσφατες εμπορικές συμφωνίες έχουν μειώσει την αβεβαιότητα, μια νέα επιδείνωση των εμπορικών σχέσεων θα μπορούσε να επιβραδύνει περαιτέρω τις εξαγωγές και να μειώσει τις επενδύσεις και την κατανάλωση.

Η επιδείνωση του κλίματος στις χρηματοπιστωτικές αγορές θα μπορούσε να οδηγήσει σε αυστηρότερες συνθήκες χρηματοδότησης, μεγαλύτερη αποστροφή από τον κίνδυνο και ασθενέστερη ανάπτυξη.

Αντίθετα, οι υψηλότερες από το αναμενόμενο δαπάνες για την άμυνα και τις υποδομές, σε συνδυασμό με μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν την παραγωγικότητα, θα συμβάλουν στην ανάπτυξη.

Η βελτίωση της εμπιστοσύνης των επιχειρήσεων θα μπορούσε να τονώσει τις ιδιωτικές επενδύσεις. Το κλίμα θα μπορούσε, επίσης, να βελτιωθεί και οι δραστηριότητες να τονωθούν αν μειωθούν οι γεωπολιτικές εντάσεις ή εάν οι εναπομένουσες εμπορικές διαφορές επιλυθούν ταχύτερα από το αναμενόμενο».

Οι οικονομικές προοπτικές της ευρωζώνης

«Η αύξηση των δασμών, η ενίσχυση του ευρώ και ο αυξημένος παγκόσμιος ανταγωνισμός αναμένεται να επιβραδύνουν την ανάπτυξη για το υπόλοιπο του έτους. Ωστόσο, η επίδραση αυτών των αντιξοοτήτων στην ανάπτυξη αναμένεται να εξασθενήσει το επόμενο έτος».