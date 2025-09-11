Η Επιτροπή Ανταγωνισμού ενέκρινε τη συγχώνευση ΟΒ Streem - Ορφεύς ​Βεϊνόγλου

Ολοκληρώθηκε η συγχώνευση της OB Streem μέσω απορρόφησης της εταιρείας «Ορφεύς Βεϊνόγλου Διεθνής Μεταφορική Α.Ε.», κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού και μετά τις σχετικές εγκρίσεις των γενικών συνελεύσεων και νομικών διαδικασιών.

Με τη συγχώνευση, η OB Streem αναδεικνύεται στο μεγαλύτερο πάροχο end-to-end υπηρεσιών logistics και εφοδιαστικής αλυσίδας στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή, ενσωματώνοντας την εμπειρία και την κληρονομιά άνω των 100 ετών της «Ορφεύς Βεϊνόγλου», αλλά και την τεχνογνωσία κορυφαίων εταιρειών που είχε ήδη απορροφήσει (Makios, Contrade, Unit Hellas).

Με έδρα στρατηγικά τοποθετημένη στην Ελλάδα και τη ΝΑ Ευρώπη, η νέα εταιρεία λειτουργεί ως κόμβος εισόδου και εξόδου προς την Ευρώπη και την περιοχή EMEA, διαθέτοντας 400.000 τ.μ. αποθηκών, 2.000+ εργαζόμενους

και δίκτυο σε 10 χώρες

Προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες που καλύπτουν:

Contract Logistics – Warehousing – Distribution – Last Mile / B2B & B2C

Freight Forwarding (οδικές, θαλάσσιες, αεροπορικές, σιδηροδρομικές μεταφορές σε 150+ χώρες και 250 προορισμούς)

(οδικές, θαλάσσιες, αεροπορικές, σιδηροδρομικές μεταφορές σε 150+ χώρες και 250 προορισμούς) Εξειδικευμένες μεταφορές (Milk Pickup, Bulk & Liquid φορτία, ADR, ψυχόμενα, ογκώδη & υπέρβαρα)

(Milk Pickup, Bulk & Liquid φορτία, ADR, ψυχόμενα, ογκώδη & υπέρβαρα) Special Services (μετακομίσεις, fine art, exhibitions & events μέσω Orphee Beinoglou International Transports)

(μετακομίσεις, fine art, exhibitions & events μέσω Orphee Beinoglou International Transports) Courier Services μέσω Easy Mail

μέσω Easy Mail Customs & Handling (εκτελωνισμοί)

(εκτελωνισμοί) Υπηρεσίες Ασφάλισης για αποθήκευση και μεταφορά

Με περισσότερες από 85 στρατηγικές συνεργασίες σε παγκόσμιο επίπεδο, η OB Streem προσφέρει πρόσβαση σε 44 ευρωπαϊκές χώρες, 600 λιμάνια και 250 αεροδρόμια, ενώ οι 25+ διεθνείς πιστοποιήσεις διασφαλίζουν την ποιότητα, την ασφάλεια και την επιχειρηματική αριστεία.

Η ένωση δυνάμεων δημιουργεί νέα δυναμική για την εταιρεία, ενισχύοντας την ικανότητά της να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της αγοράς και να αξιοποιεί αναδυόμενες ευκαιρίες ανάπτυξης. Παραμένοντας πιστή στη φιλοσοφία «Global Reach – Local Touch», συνδυάζει την παγκόσμια εμβέλεια με την τοπική εξειδίκευση και εξατομικευμένη εξυπηρέτηση.

Παράλληλα, συνεχίζει να επενδύει στην καινοτομία και τις τεχνολογίες, με στόχο τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών logistics και τη βιώσιμη ανάπτυξη προς όφελος των πελατών.