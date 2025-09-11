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S&amp;P 500 σε νέο ρεκόρ: Οι επενδυτές στοιχηματίζουν σε μείωση επιτοκίων παρά τον πληθωρισμό
Χρηματιστήρια
16:57 - 11 Σεπ 2025

S&P 500 σε νέο ρεκόρ: Οι επενδυτές στοιχηματίζουν σε μείωση επιτοκίων παρά τον πληθωρισμό

Reporter.gr Newsroom
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Οι μετοχές ενισχύονται την Πέμπτη 11/9 καθώς οι επενδυτές πιστεύουν ότι η πιο πρόσφατη μέτρηση του πληθωρισμού δεν θα σταθεί εμπόδιο στη μείωση του βασικού επιτοκίου από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ την επόμενη εβδομάδα. Ο δείκτης S&P 500 φτάνει σε νέο ιστορικό υψηλό.

Στο πλαίσιο αυτό το μεσημέρι της Πέμπτης, ο δείκτης Dow Jones Industrial Average αυξάνεται κατά 239 μονάδες ή 0,53% στις 45.730,43 μονάδες. Ο S&P 500 παρουσιάζει αύξηση 0,36% στις 6.555,64 μονάδες, σημειώνοντας νέο ιστορικό υψηλό. Ο Nasdaq Composite ενισχύεται κατά 0,27% στις21.944,502 μονάδες.

Τα στοιχεία ήταν μπερδεμένα, καθώς ο δείκτης τιμών καταναλωτή (CPI) για τον Αύγουστο ήρθε υψηλότερος των εκτιμήσεων σε μηνιαία βάση, αλλά σύμφωνα με τις προβλέψεις σε ετήσια βάση.

Σύμφωνα με το Bureau of Labor Statistics, ο CPI αυξήθηκε κατά 0,4% τον μήνα, υψηλότερα από το 0,3% που περίμεναν οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Dow Jones. Ωστόσο, ο δείκτης σημείωσε 2,9% σε 12μηνη βάση, όπως αναμενόταν.

Επιπλέον, ο λεγόμενος core CPI, που εξαιρεί τις μεταβλητές τιμές τροφίμων και ενέργειας, αυξήθηκε 0,3% τον Αύγουστο και 3,1% σε ετήσια βάση. Και τα δύο ήταν σύμφωνα με τις προβλέψεις του Dow Jones.

Η έκθεση αυτή δημοσιεύεται μία ημέρα μετά την ανακοίνωση του δείκτη τιμών παραγωγού (PPI), ο οποίος σημείωσε απροσδόκητη μείωση 0,1% τον μήνα. Ο PPI αυξήθηκε κατά 2,6% σε 12μηνη βάση.

Επιπλέον, οι εβδομαδιαίες αιτήσεις επιδόματος ανεργίας παρουσίασαν έκπληξη με αύξηση. Ο αριθμός για την εβδομάδα που έληξε στις 6 Σεπτεμβρίου αυξήθηκε κατά 27.000 σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα, φτάνοντας τις 263.000 σε εποχικά προσαρμοσμένη βάση, ενώ οι εκτιμήσεις ήταν 235.000.

Οι επενδυτές εξακολουθούν σε μεγάλο βαθμό να αναμένουν ότι η Fed θα μειώσει τα επιτόκια κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες στις 17 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch. Μάλιστα, έχουν ελαφρώς αυξήσει τις πιθανότητες για μείωση 0,5 ποσοστιαίας μονάδας.

«Μια μείωση 0,25 ποσοστιαίας μονάδας είναι δεδομένη και τα στοιχεία κρατούν ανοικτή τη δυνατότητα για μείωση 0,5, ειδικά αν κοιτάξουμε τα δεδομένα για την ανεργία», είπε ο Jay Woods, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής της Freedom Capital Markets. «Το σημαντικό είναι να παρακολουθήσουμε την απόδοση του 10ετούς ομολόγου. Αν δούμε απόδοση γύρω στο 3%, τότε η αγορά θα μπορούσε να ανεβεί».

Η κίνηση της Πέμπτης ακολούθησε τη δεύτερη συνεχόμενη ημέρα κλεισίματος του S&P 500 σε ιστορικά υψηλά, ενισχυμένη από τη σημαντική άνοδο της Oracle. Ο Nasdaq Composite έκλεισε οριακά πάνω από το μηδέν, ενώ ο Dow έχασε πάνω από 200 μονάδες.

Οι επενδυτές χαιρέτισαν τις προβλέψεις ανάπτυξης της Oracle για το cloud business της. Οι μετοχές της σημείωσαν άνοδο περίπου 36%, καταγράφοντας την καλύτερη ημέρα τους από το 1992 και προσθέτοντας 244 δισεκατομμύρια δολάρια σε κεφαλαιοποίηση αγοράς.

Οι traders το είδαν επίσης ως θετικό σημάδι για το σύνολο της αγοράς τεχνητής νοημοσύνης (AI). Μετοχές σχετικές με την AI όπως οι Broadcom, AMD και Micron ανέβηκαν επίσης, προσφέροντας μια φωτεινή αχτίδα για τους επενδυτές σε μια κατά τα άλλα ασθενική ημέρα.

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