Η Κομισιόν επιβεβαίωσε το αίτημα της Τουρκίας για συμμετοχή στο πρόγραμμα SAFE - Οι δικλείδες ασφαλείας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαίωσε σήμερα, Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου, το ενδιαφέρον της Τουρκίας να ενταχθεί στο πρόγραμμα SAFE, το οποίο αφορά στην ενίσχυση της αμυντικής ασφάλειας της ΕΕ.

Απαντώντας σε ερώτημα του Euronews, ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, Τομά Ρενιέ, δήλωσε: «Επιβεβαιώνω ότι λάβαμε επίσημο αίτημα από την Τουρκία». Ο ίδιος, επικαλούμενος ζητήματα εμπιστευτικότητας, δεν προχώρησε σε λεπτομέρειες για το αίτημα της Άγκυρας, περιοριζόμενος να αναφερθεί στις διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη με άλλες τρίτες χώρες.

Σε ερώτηση του Euronews για τις δικλείδες ασφαλείας έναντι χωρών που απειλούν κράτη-μέλη, ο Τομά Ρενιέ απάντησε: «Αυτό που μπορώ να σας πω για να σας καθησυχάσω, εσάς και όλους τους πολίτες και τα κράτη μέλη, είναι ότι εμείς φυσικά δεν ήρθαμε με έναν τέτοιο κανονισμό ξαφνικά. Φυσικά και έχουμε δικλείδες ασφαλείας».

Ωστόσο, απέφυγε να διευκρινίσει αν αυτές αφορούν ειδικά την Τουρκία. «Γενικά μιλώντας, έχουμε δικλείδες ασφαλείας για την προστασία των συμφερόντων των κρατών μελών μας, της βιομηχανίας μας. Αυτό αναφέρεται στο Άρθρο 16 του κανονισμού ασφαλείας που λέει τι γίνεται αν μια τρίτη χώρα παραβιάζει με κάποιο τρόπο τα συμφέροντα, τα συμφέροντα ασφαλείας ενός από τα κράτη μέλη μας ή της ΕΕ στο σύνολό της, θα έχουμε τη δυνατότητα να την αποκλείσουμε από τη συμμετοχή στο μέσο ασφαλείας μας», τόνισε.

Υπενθυμίζεται ότι από το βήμα της ΔΕΘ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε προειδοποιήσει πως, εφόσον η Τουρκία δεν αποσύρει το casus belli και δεν εγκαταλείψει την αναθεωρητική της στάση, η Ελλάδα θα μπλοκάρει τη συμμετοχή της στον μηχανισμό SAFE, αξιοποιώντας το σχετικό δικαίωμά της.

Σύμφωνα με το Euractiv, η συμμετοχή της Τουρκίας είναι πιθανό να αντιμετωπίσει την αντίθεση της Ελλάδας και της Κύπρου, δεδομένων των μακροχρόνιων διαφορών τους με την Άγκυρα από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο τη δεκαετία του 1970.

Τέλος, σημειώνεται ότι δύσκολες διαπραγματεύσεις βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη με το Ηνωμένο Βασίλειο και τον Καναδά για να επιτραπεί η συμμετοχή των βιομηχανιών τους στο πρόγραμμα. Ωστόσο, η Γαλλία εξακολουθεί να διστάζει να παραχωρήσει πρόσβαση στην Οτάβα και το Λονδίνο, καθώς προτιμά να υποστηριχθεί η βιομηχανία της ΕΕ από το πρόγραμμα παρά να επιτρέψει στις κυβερνήσεις να αγοράσουν 100% βρετανικό ή καναδικό εξοπλισμό. Οι πρεσβευτές της ΕΕ αναμένεται να συζητήσουν έναν συμβιβασμό σε συνάντηση την Παρασκευή (12/9).