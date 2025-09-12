Βίντεο-ντοκουμέντο με τον ύποπτο για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ - Πώς διέφυγε

Νέο υλικό με τον ύποπτο για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, έδωσε στη δημοσιότητα το FBI, καθώς είναι σε εξέλιξη ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψή του.
Ο πρώην πράκτορας του FBI, Ντένις Φρανκς, δήλωσε στο BBC πως πιστεύει ότι ο δράστης είναι πιθανότατα κυνηγός.
«Χρειάζεται μεγάλη αυτοπεποίθηση για να πυροβολήσει, να εκτελέσει και να χτυπήσει εκεί που χτύπησε», είπε στο BBC, εξηγώντας ότι η απόσταση της βολής δεν θα ήταν δύσκολη για έναν έμπειρο σκοπευτή.
Το FBI νωρίτερα έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφία του υπόπτου για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ και ζητά τη βοήθεια του κοινού για την αναγνώρισή του, προκειμένου να τον συλλάβει, ενώ προσφέρει αμοιβή έως και 100.000 δολάρια για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στην ταυτοποίηση και τη σύλληψη του δράστη ή των δραστών.