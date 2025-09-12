Βίντεο-ντοκουμέντο με τον ύποπτο για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ - Πώς διέφυγε

Νέο υλικό με τον ύποπτο για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, έδωσε στη δημοσιότητα το FBI, καθώς είναι σε εξέλιξη ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψή του.

Ο πρώην πράκτορας του FBI, Ντένις Φρανκς, δήλωσε στο BBC πως πιστεύει ότι ο δράστης είναι πιθανότατα κυνηγός.

«Χρειάζεται μεγάλη αυτοπεποίθηση για να πυροβολήσει, να εκτελέσει και να χτυπήσει εκεί που χτύπησε», είπε στο BBC, εξηγώντας ότι η απόσταση της βολής δεν θα ήταν δύσκολη για έναν έμπειρο σκοπευτή.