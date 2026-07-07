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Μαρινάκης για τρία χρόνια κυβερνητικός εκπρόσωπος: Τρία χρόνια δύσκολων στιγμών, αλλά και μιας Ελλάδας που ψήλωσε
Πολιτική
20:30 - 07 Ιουλ 2026

Μαρινάκης για τρία χρόνια κυβερνητικός εκπρόσωπος: Τρία χρόνια δύσκολων στιγμών, αλλά και μιας Ελλάδας που ψήλωσε

Reporter.gr Newsroom
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Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης συμπλήρωσε τρία χρόνια στη θέση του και, με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, έκανε έναν σύντομο απολογισμό της πορείας του. Όπως ανέφερε, η θέση αποτελεί για τον ίδιο «μεγάλη τιμή» αλλά και «μεγάλη ευθύνη», με βασική αποστολή την έγκυρη ενημέρωση των πολιτών.

Ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι η τριετία αυτή χαρακτηρίστηκε από «δύσκολες στιγμές, εξωτερικές κρίσεις, τοξικότητα και fake news», αλλά και από μια περίοδο κατά την οποία, όπως τόνισε, «ψήλωσε ουσιαστικά η Ελλάδα». Υπογράμμισε τη σημασία της αλήθειας σε περιόδους έντασης και αβεβαιότητας, χαρακτηρίζοντάς την «ιερό καθήκον», και έκλεισε το μήνυμά του με τη φράση: «Συνεχίζουμε».

{https://www.instagram.com/p/Dafn_UPMirb/}

Στην ανάρτηση του ο Παύλος Μαρινάκης αναφέρει αναλυτικά:

«Στην τελευταία ενημέρωση πολιτικών συντακτών συμπλήρωσα 3 χρόνια από την ημέρα που μου εμπιστεύτηκε ο Πρωθυπουργός τη θέση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου.

Για εμένα, ο ρόλος αυτός είναι μεγάλη τιμή, αλλά πάνω απ’ όλα μεγάλη ευθύνη.

Ήταν τρία χρόνια με δύσκολες στιγμές, εξωτερικές κρίσεις, τοξικότητα και fake news, αλλά και τρία χρόνια που ψήλωσαν ουσιαστικά την Ελλάδα.

Μέσα σε όλα αυτά, προσπάθησα κάθε μέρα να υπηρετώ μία βασική αποστολή: την έγκυρη και υπεύθυνη ενημέρωση των πολιτών.

Γιατί σε τέτοιες περιόδους η αλήθεια δεν είναι απλώς υποχρέωση. Είναι ιερό καθήκον.

Συνεχίζουμε».

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