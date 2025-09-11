FBI: Έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες του υπόπτου για τη δολοφονία Κερκ - Τον επικήρυξε με $100.000

Το FBI έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφία του υπόπτου για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ και ζητά τη βοήθεια του κοινού για την αναγνώρισή του, προκειμένου να τον συλλάβει, ενώ προσφέρει αμοιβή έως και 100.000 δολάρια για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στην ταυτοποίηση και τη σύλληψη του δράστη ή των δραστών.

Το γραφείο του FBI στο Σολτ Λέικ Σίτι δημοσίευσε τις φωτογραφίες του υπόπτου και ένα τηλεφωνικό αριθμό για να καλέσει οποιοσδήποτε τον αναγνωρίζει.

Είναι οι πρώτες εικόνες που έχουν δημοσιεύσει οι αρχές επιβολής του νόμου από ένα άτομο που πιστεύουν ότι μπορεί να εμπλέκεται στον θάνατο του Κερκ.

Ο ύποπτος απεικονίζεται με μαύρα γυαλιά, καπέλο μπέιζμπολ, μαύρη μπλούζα και τζιν, σε εικόνες που αναρτήθηκαν στο Χ.

Αξιωματούχος ανέφερε ότι ο δολοφόνος του Κερκ «φαίνεται να είναι νεαρής ηλικίας, σαν φοιτητής» και ότι «αναμείχθηκε χωρίς να κινήσει υποψίες» ανάμεσα στο φοιτητικό πλήθος στο campus του Πανεπιστημίου της Γιούτα, όπου ο Κερκ είχε συγκεντρώσει χιλιάδες ανθρώπους.

Το FBI με ανάρτηση του στο Χ προσφέρει αμοιβή έως και 100.000 δολάρια για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στην ταυτοποίηση και τη σύλληψη του δράστη ή των δραστών της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ.

The FBI is offering a reward of up to $100,000 for information leading to the identification and arrest of the individual(s) responsible for the murder of Charlie Kirk on September 10, 2025, at Utah Valley University in Orem, Utah. Contact 1-800-CALL-FBI and submit photos and… pic.twitter.com/ReuzFhdm0H — FBI (@FBI) September 11, 2025

Το όπλο και οι σφαίρες

Οι αρχές εντόπισαν ένα τουφέκι Mauser διαμετρήματος .30 με χειροκίνητο κλείστρο, τυλιγμένο σε πετσέτα, σε δασώδη περιοχή κοντά στο πανεπιστημιακό campus, κατά μήκος της διαδρομής διαφυγής που εκτιμάται ότι ακολούθησε ο δράστης, σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα.

Πέρα από τον χρησιμοποιημένο κάλυκα που βρέθηκε στη θαλάμη, στον γεμιστήρα υπήρχαν τρεις ακόμη σφαίρες. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, οι σφαίρες είχαν πάνω του χαραγμένα συνθήματα υπέρ της τρανς κοινότητας και της αντιφασιστικής ιδεολογίας.