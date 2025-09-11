ΟΗΕ: Το Συμβούλιο Ασφαλείας καταδίκασε τα πλήγματα στο Κατάρ αλλά δεν κατονόμασε το Ισραήλ

Στο κοινό ανακοινωθέν, που εγκρίθηκε ομόφωνα από τα 15 κράτη-μέλη, τα μέλη του Συμβουλίου εκφράζουν την αλληλεγγύη τους προς το Κατάρ και τονίζουν τη στήριξή τους στην εθνική κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του εμιράτου.
Επιπλέον, υπογραμμίζουν ότι η απελευθέρωση των ομήρων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σκοτώθηκαν από τη Χαμάς, καθώς και ο τερματισμός του πολέμου και των δεινών στη Γάζα πρέπει να παραμείνουν ύψιστη προτεραιότητα για το Συμβούλιο Ασφαλείας.
Η ανακοίνωση αυτή έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στη Μέση Ανατολή, με τη διεθνή κοινότητα να καλεί σε άμεση αποκλιμάκωση και επανεκκίνηση του διαλόγου για την ειρήνη.