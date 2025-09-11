ΟΗΕ: Το Συμβούλιο Ασφαλείας καταδίκασε τα πλήγματα στο Κατάρ αλλά δεν κατονόμασε το Ισραήλ

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ καταδίκασε τις πρόσφατες επιθέσεις εναντίον του Κατάρ, αποφεύγοντας ωστόσο να κατονομάσει το Ισραήλ που τις εξαπέλυσε με στόχο την εξόντωση ηγετών της παλαιστινιακής Χαμάς. Παράλληλα, το Συμβούλιο απηύθυνε έκκληση για αποκλιμάκωση στην περιοχή.

Στο κοινό ανακοινωθέν, που εγκρίθηκε ομόφωνα από τα 15 κράτη-μέλη, τα μέλη του Συμβουλίου εκφράζουν την αλληλεγγύη τους προς το Κατάρ και τονίζουν τη στήριξή τους στην εθνική κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του εμιράτου.

Επιπλέον, υπογραμμίζουν ότι η απελευθέρωση των ομήρων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σκοτώθηκαν από τη Χαμάς, καθώς και ο τερματισμός του πολέμου και των δεινών στη Γάζα πρέπει να παραμείνουν ύψιστη προτεραιότητα για το Συμβούλιο Ασφαλείας.

Η ανακοίνωση αυτή έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στη Μέση Ανατολή, με τη διεθνή κοινότητα να καλεί σε άμεση αποκλιμάκωση και επανεκκίνηση του διαλόγου για την ειρήνη.