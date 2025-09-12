ΕΕ και Ινδία επιταχύνουν τις διαπραγματεύσεις για εμπορικό deal μέχρι το τέλος του έτους

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ινδία εντείνουν τις προσπάθειες τους για να οριστικοποιήσουν μια συμφωνία ελεύθερου εμπορίου, σύμφωνα με δηλώσεις κορυφαίου υπουργού από την κυβέρνηση του πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι, καθώς η Ινδία επιχειρεί να διαφοροποιήσει τις εμπορικές της σχέσεις μετά την επιβολή δασμών από τις ΗΠΑ.

«Η Ινδία και η Ευρωπαϊκή Ένωση εργάζονται με ειλικρίνεια και αφοσίωση για να ολοκληρώσουν μια συνολική και ισορροπημένη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου», ανέφερε ο υπουργός Εμπορίου Πιγιούς Γκογιάλ κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε επιχειρηματική εκδήλωση στο Νέο Δελχί την Παρασκευή, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Ο Γκογιάλ υπογράμμισε επίσης ότι η επιδίωξη μιας «τέλειας συμφωνίας» δεν θα πρέπει να εμποδίσει την ολοκλήρωση της εμπορικής συμφωνίας, εκφράζοντας έτσι την αίσθηση του επείγοντος για την επίτευξή της, όπως μετέδωσε το Bloomberg.

Η Ινδία προσπαθεί να ανοίξει νέες εμπορικές αγορές ώστε να μειώσει τον αντίκτυπο από τον δασμό 50% που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ στις ινδικές εξαγωγές. Η Bloomberg Economics προβλέπει ότι αν οι νέοι δασμοί παραμείνουν, ενδέχεται να οδηγήσουν σε μείωση των εξαγωγών προς τις ΗΠΑ κατά περίπου 52%, ενώ το ΑΕΠ της Ινδίας θα μπορούσε να μειωθεί κατά σχεδόν 1% μεσοπρόθεσμα.

Ο Επίτροπος της ΕΕ για το Εμπόριο και την Οικονομική Ασφάλεια, Μάρος Σέφτσοβιτς, ο οποίος βρίσκεται στην Ινδία για συνομιλίες, χαρακτήρισε τις διαπραγματεύσεις «έντονες» και τόνισε πως προχωρούν με «απρόσμενη δυναμική». Όπως είπε, και οι δύο πλευρές στοχεύουν στην ολοκλήρωση της συμφωνίας έως το τέλος του έτους.

«Οι δύο πλευρές καταρτίζουν ένα οικονομικά ουσιαστικό και αμοιβαία επωφελές πακέτο για να στηρίξουν τις επιχειρήσεις και τους πολίτες τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ινδία», δήλωσε ο Σέφτσοβιτς.