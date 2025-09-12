Ζελένσκι: Λεπτομέρειες για τις εγγυήσεις ασφαλείας υπάρχουν εγγράφως

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανέφερε ότι πολλές πτυχές των συμφωνιών για τις εγγυήσεις ασφαλείας προς την Ουκρανία έχουν πλέον καταγραφεί επισήμως σε έγγραφα. Παράλληλα, τόνισε πως η παρουσία ξένων στρατευμάτων στο ουκρανικό έδαφος θα λειτουργήσει ως ένδειξη πολιτικής στήριξης προς το Κίεβο.

Σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους, στο Κίεβο βρίσκονται ο Αμερικανός ειδικός απεσταλμένος για την Ουκρανία, Κιθ Κέλογκ, καθώς και σύμβουλοι εθνικής ασφάλειας από τη Βρετανία, τη Γερμανία, τη Γαλλία και την Ιταλία.