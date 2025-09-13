ΗΠΑ: Καταστροφή αντισυλληπτικών αξίας $10 εκατ. με εντολή Τραμπ

Ένα απόθεμα αντισυλληπτικών προϊόντων αξίας περίπου 10 εκατομμυρίων δολαρίων, που προοριζόταν για αναπτυσσόμενες χώρες, καταστράφηκε από την Υπηρεσία Διεθνούς Ανάπτυξης των ΗΠΑ (USAID), σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times.

Η καταστροφή αφορούσε χάπια αντισύλληψης, σπιράλ και εμφυτεύματα, τα οποία παρέμεναν αποθηκευμένα σε αποθήκη στο Βέλγιο για αρκετούς μήνες, πριν δοθεί εντολή καταστροφής από την κυβέρνηση Τραμπ, σε άγνωστη τοποθεσία.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα, η απόφαση βασίστηκε σε πολιτική της κυβέρνησης που συνέδεσε – λανθασμένα – την αντισύλληψη με την άμβλωση. «Ο πρόεδρος Τραμπ είναι αποφασισμένος να προστατεύσει τη ζωή των αγέννητων παιδιών παγκοσμίως», αναφερόταν σε ανακοίνωση αξιωματούχου της USAID, η οποία πλέον λειτουργεί υπό το Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Η δήλωση υπογράμμιζε ότι η αμερικανική κυβέρνηση δεν θα χρηματοδοτεί πλέον μέσω εξωτερικής βοήθειας «αντισυλληπτικά που σχετίζονται με αμβλώσεις».

Η πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ είχε ήδη οδηγήσει στη δραστική περικοπή της ξένης βοήθειας, με την ακύρωση προγραμμάτων ύψους 9 δισεκατομμυρίων δολαρίων τον Ιούλιο, και τη μαζική απομάκρυνση προσωπικού της USAID. Παράλληλα, διακόπηκε η στήριξη σε οργανώσεις που προσέφεραν ή προωθούσαν αμβλώσεις ως μέρος του οικογενειακού προγραμματισμού.

Σύμφωνα με έγγραφα που επικαλούνται οι New York Times, αρκετές οργανώσεις είχαν εκφράσει ενδιαφέρον να αγοράσουν ή να παραλάβουν τα αντισυλληπτικά χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για την αμερικανική κυβέρνηση, η οποία μάλιστα θα μπορούσε να ανακτήσει δημόσια κεφάλαια. Ωστόσο, οι αρχές προχώρησαν στην καταστροφή των προμηθειών, με κόστος που έφτασε τα 167.000 δολάρια.

Η πρόθεση για καταστροφή είχε γνωστοποιηθεί ήδη από τον Ιούλιο, προκαλώντας αντιδράσεις. Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα (MSF USA) χαρακτήρισαν την απόφαση «εσκεμμένα ανεύθυνη και επιζήμια για γυναίκες και κορίτσια σε όλο τον κόσμο».

Παράλληλα, ευρωβουλευτές από τις πολιτικές ομάδες των Πράσινων, της Αριστεράς και του Κέντρου είχαν ζητήσει από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, να παρέμβει άμεσα για να σταματήσει την καταστροφή. Τόνιζαν ότι μια τέτοια ενέργεια δεν θα ήταν αποδεκτή για λόγους υγειονομικούς, ηθικούς και πολιτικούς. Επεσήμαναν επίσης πως τυχόν αδράνεια από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούσε να πλήξει την αξιοπιστία της σε διεθνές επίπεδο.