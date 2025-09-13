ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΗΠΑ: Καταστροφή αντισυλληπτικών αξίας $10 εκατ. με εντολή Τραμπ
Ειδήσεις
10:45 - 13 Σεπ 2025

ΗΠΑ: Καταστροφή αντισυλληπτικών αξίας $10 εκατ. με εντολή Τραμπ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ένα απόθεμα αντισυλληπτικών προϊόντων αξίας περίπου 10 εκατομμυρίων δολαρίων, που προοριζόταν για αναπτυσσόμενες χώρες, καταστράφηκε από την Υπηρεσία Διεθνούς Ανάπτυξης των ΗΠΑ (USAID), σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times.

Η καταστροφή αφορούσε χάπια αντισύλληψης, σπιράλ και εμφυτεύματα, τα οποία παρέμεναν αποθηκευμένα σε αποθήκη στο Βέλγιο για αρκετούς μήνες, πριν δοθεί εντολή καταστροφής από την κυβέρνηση Τραμπ, σε άγνωστη τοποθεσία.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα, η απόφαση βασίστηκε σε πολιτική της κυβέρνησης που συνέδεσε – λανθασμένα – την αντισύλληψη με την άμβλωση. «Ο πρόεδρος Τραμπ είναι αποφασισμένος να προστατεύσει τη ζωή των αγέννητων παιδιών παγκοσμίως», αναφερόταν σε ανακοίνωση αξιωματούχου της USAID, η οποία πλέον λειτουργεί υπό το Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Η δήλωση υπογράμμιζε ότι η αμερικανική κυβέρνηση δεν θα χρηματοδοτεί πλέον μέσω εξωτερικής βοήθειας «αντισυλληπτικά που σχετίζονται με αμβλώσεις».

Η πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ είχε ήδη οδηγήσει στη δραστική περικοπή της ξένης βοήθειας, με την ακύρωση προγραμμάτων ύψους 9 δισεκατομμυρίων δολαρίων τον Ιούλιο, και τη μαζική απομάκρυνση προσωπικού της USAID. Παράλληλα, διακόπηκε η στήριξη σε οργανώσεις που προσέφεραν ή προωθούσαν αμβλώσεις ως μέρος του οικογενειακού προγραμματισμού.

Σύμφωνα με έγγραφα που επικαλούνται οι New York Times, αρκετές οργανώσεις είχαν εκφράσει ενδιαφέρον να αγοράσουν ή να παραλάβουν τα αντισυλληπτικά χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για την αμερικανική κυβέρνηση, η οποία μάλιστα θα μπορούσε να ανακτήσει δημόσια κεφάλαια. Ωστόσο, οι αρχές προχώρησαν στην καταστροφή των προμηθειών, με κόστος που έφτασε τα 167.000 δολάρια.

Η πρόθεση για καταστροφή είχε γνωστοποιηθεί ήδη από τον Ιούλιο, προκαλώντας αντιδράσεις. Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα (MSF USA) χαρακτήρισαν την απόφαση «εσκεμμένα ανεύθυνη και επιζήμια για γυναίκες και κορίτσια σε όλο τον κόσμο».

Παράλληλα, ευρωβουλευτές από τις πολιτικές ομάδες των Πράσινων, της Αριστεράς και του Κέντρου είχαν ζητήσει από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, να παρέμβει άμεσα για να σταματήσει την καταστροφή. Τόνιζαν ότι μια τέτοια ενέργεια δεν θα ήταν αποδεκτή για λόγους υγειονομικούς, ηθικούς και πολιτικούς. Επεσήμαναν επίσης πως τυχόν αδράνεια από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούσε να πλήξει την αξιοπιστία της σε διεθνές επίπεδο.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Βανς: Ο Τραμπ είναι έτοιμος να ρίξει βόμβες στο Ιράν αν αυτό εξυπηρετεί συγκεκριμένο στόχο
Ειδήσεις

Βανς: Ο Τραμπ είναι έτοιμος να ρίξει βόμβες στο Ιράν αν αυτό εξυπηρετεί συγκεκριμένο στόχο

ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο μπλοκάρει το σχέδιο Τραμπ για την ιθαγένεια - Έξαλλος ο Αμερικανός πρόεδρος
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο μπλοκάρει το σχέδιο Τραμπ για την ιθαγένεια - Έξαλλος ο Αμερικανός πρόεδρος

Σήμα αποτροπής προς τη Μόσχα: Οι ΗΠΑ δεσμεύονται να υπερασπιστούν τις χώρες της Βαλτικής
Ειδήσεις

Σήμα αποτροπής προς τη Μόσχα: Οι ΗΠΑ δεσμεύονται να υπερασπιστούν τις χώρες της Βαλτικής

Ανδρουλάκης: Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου πρέπει να ολοκληρωθεί
Πολιτική

Ανδρουλάκης: Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου πρέπει να ολοκληρωθεί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
30/06/2026 - 23:59

Βανς: Ο Τραμπ είναι έτοιμος να ρίξει βόμβες στο Ιράν αν αυτό εξυπηρετεί συγκεκριμένο στόχο

Χρηματιστήρια
30/06/2026 - 23:40

Ανοδικό ξέσπασμα στη Wall: Dow στο καλύτερο πρώτο εξάμηνο της πενταετίας - Ιστορικές απώλειες για Brent

Πολιτική
30/06/2026 - 23:30

Ανδρουλάκης: Όχι στο δίλημμα Μητσοτάκης ή 2015-2019 – Η απάντηση είναι το ΠΑΣΟΚ

Ειδήσεις
30/06/2026 - 23:20

Σχέδιο Σάντσεθ προκαλεί αντιδράσεις: Σχεδιάζει μαζική νομιμοποίηση άνω του 1 εκατ. μεταναστών στην Ισπανία

Ειδήσεις
30/06/2026 - 23:10

Φωτιά στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης: Βρέθηκε και δεύτερη σορός- Φόβοι ότι ανήκει στο παιδί που αγνοούταν

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
30/06/2026 - 23:10

Η Ελλάδα αναδεικνύεται στον κορυφαίο ευρωπαϊκό προορισμό για θεσμικές επενδύσεις στον ξενοδοχειακό κλάδο

Από θέσεως...
30/06/2026 - 23:08

Δεν αρκεί να είμαστε πρώτοι στη θάλασσα

Ειδήσεις
30/06/2026 - 22:59

Νέα «ασπίδα» της ΕΕ για τη χαλυβουργία: Σε ισχύ από 1η Ιουλίου αυστηρότερο καθεστώς εισαγωγών

Ανακοινώσεις
30/06/2026 - 22:50

Seanergy Maritime: Έκδοση ομολογιακού δανείου έως €100 εκατ. μετά την έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Ειδήσεις
30/06/2026 - 22:45

Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Έρευνα για πιθανή κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων από ακροδεξιούς ευρωβουλευτές

Ναυτιλία
30/06/2026 - 22:35

YKNOT INVEST: Επένδυση σε δεξαμενόπλοιο τύπου Aframax

Magazino
30/06/2026 - 22:15

Η παρακμή μιας ποδοσφαιρικής υπερδύναμης

Υγεία
30/06/2026 - 22:00

Πώς επηρεάζει ο καύσωνας την εγκυμοσύνη

Ανακοινώσεις
30/06/2026 - 21:59

«Πράσινο φως» από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για το ομολογιακό της Seanergy Maritime

Επιχειρήσεις
30/06/2026 - 21:50

Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Πολιτική
30/06/2026 - 21:40

Δημοσκόπηση MARC: Πρωτιά ΝΔ με 30,5%, δεύτερη η ΕΛ.Α.Σ. - Εκτός Βουλής ο ΣΥΡΙΖΑ με 1%

Ναυτιλία
30/06/2026 - 21:04

Πειραιάς: Επιστροφή σε θετικό ρυθμό για τα containers τον Μάιο

Υγεία
30/06/2026 - 21:00

Πώς η συν-ανατροφή σώζει τους γονείς από το άγχος

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
30/06/2026 - 20:46

Ενεργειακή στροφή στην Ευρώπη: Αύξηση ΑΠΕ και φυσικού αερίου, ιστορικό χαμηλό στον άνθρακα

Πολιτική
30/06/2026 - 20:40

Στα άκρα η αντιπαράθεση ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ με φόντο ανάρτηση Μπίστη για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου

Επιχειρήσεις
30/06/2026 - 20:25

AIRCANTEEN AE: Επέκταση δικτύου το 2025

Χρηματιστήρια
30/06/2026 - 20:06

Ευρωαγορές: Θετικό κλείσιμο μήνα με ισχυρή άνοδο σε τεχνολογία - Κέρδη 10% για Stoxx στο τρίμηνο

Ανακοινώσεις
30/06/2026 - 19:55

Alpha Asset Management: Επιστροφή κεφαλαίου €2,31 εκατ. στους μεριδιούχους του Alpha ETF FTSE Athex Large Cap

Ανακοινώσεις
30/06/2026 - 19:45

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Διανομή υπολοίπου μερίσματος €0,0475 ανά μετοχή

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
30/06/2026 - 19:30

Eurostat: Συνεχίζεται η μείωση του ζωικού κεφαλαίου στην ΕΕ – Η Ελλάδα παραμένει πρώτη στις αίγες

Πολιτική
30/06/2026 - 19:10

Δένδιας από Ποντγκόριτσα: Η Ελλάδα υποστηρίζει την προοπτική ένταξης του Μαυροβουνίου στην ΕΕ

Ανακοινώσεις
30/06/2026 - 18:57

ΔΕΗ: Πληρωμές €27,76 εκατ. στο Δημόσιο από λιγνιτική δραστηριότητα το 2025

Οικονομία
30/06/2026 - 18:47

Πιερρακάκης: Η Ελλάδα στρατηγική πύλη της Ινδίας προς την ευρωπαϊκή αγορά

Πολιτική
30/06/2026 - 18:39

Σφοδρή σύγκρουση Μαξίμου – ΠΑΣΟΚ για τον Ταλ Ντίλιαν: Πόλεμος ανακοινώσεων και βαριές αιχμές

Ανακοινώσεις
30/06/2026 - 18:31

AVE: Απέκτησε το 32,05% της YALCO μέσω αύξησης κεφαλαίου €5 εκατ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ