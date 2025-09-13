Τουρκία: Συνεχίζονται οι συλλήψεις με κατηγορίες για διαφθορά – Στο «στόχαστρο» το CHP

Σε μια νέα κλιμάκωση της πίεσης προς την τουρκική αντιπολίτευση, οι αρχές προχώρησαν στην προφυλάκιση 48 ατόμων, μεταξύ των οποίων και ο δήμαρχος του Μπαϊράμπασα στην Κωνσταντινούπολη, στο πλαίσιο έρευνας για διαφθορά, που το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP) καταγγέλλει ως πολιτικά υποκινούμενη.

Πιο αναλυτικά, ένας εισαγγελέας έδωσε εντολή για την προφυλάκιση 48 ατόμων, ανάμεσα στους οποίους περιλαμβάνεται και ο δήμαρχος του Μπαϊράμπασα (δημοτικό διαμέρισμα της Κωνσταντινούπολης), ο οποίος είναι μέλος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), της κύριας αντιπολιτευόμενης δύναμης στη χώρα.

Σύμφωνα με το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο TRT Haber, οι προφυλακίσεις έγιναν στο πλαίσιο ευρύτερης έρευνας για διαφθορά, η οποία περιλαμβάνει κατηγορίες για υπεξαίρεση, δωροδοκία και άλλες ποινικές πράξεις. Η αστυνομία πραγματοποίησε επιχειρήσεις σε 72 διαφορετικά σημεία νωρίς το πρωί, προκειμένου να εντοπίσει αποδεικτικά στοιχεία και να προχωρήσει σε συλλήψεις.

Ο δήμαρχος του Μπαϊράμπασα, Χασάν Μουτλού, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter), απάντησε στις κατηγορίες τονίζοντας πως δεν έχει τίποτα να κρύψει και χαρακτήρισε την έρευνα ως «πολιτική επιχείρηση» βασισμένη σε ψευδείς και συκοφαντικές κατηγορίες.

Το περιστατικό εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κύμα καταστολής κατά του CHP, το οποίο εξελίσσεται εδώ και περίπου έναν χρόνο, με στόχο δήμους που βρίσκονται υπό τον έλεγχο της αντιπολίτευσης. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, εκατοντάδες στελέχη και μέλη του CHP έχουν συλληφθεί ή φυλακιστεί με διάφορες κατηγορίες.