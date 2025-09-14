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Επίσκεψη Ρούμπιο στο Τείχος των Δακρύων - Σύμβολική στήριξη στον Νετανιάχου
Ειδήσεις
17:55 - 14 Σεπ 2025

Επίσκεψη Ρούμπιο στο Τείχος των Δακρύων - Σύμβολική στήριξη στον Νετανιάχου

Reporter.gr Newsroom
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Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε στη διάρκεια συνάντησής του με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο την Κυριακή (14/9) ότι η επίσκεψη του τελευταίου στο Ισραήλ καταδεικνύει "την ισχύ" των σχέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ. 

Ο Μάρκο Ρούμπιο και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επισκέφθηκαν μαζί το Δυτικό Τείχος ή Τείχος των Δακρύων, στέλνοντας προς τη διεθνή κοινότητα ένα σαφές μήνυμα ενότητας και ότι οι ΗΠΑ στηρίζουν την ισραηλινή κυβέρνηση.

Οι αποφάσεις που θα ληφθούν σε κορυφαίο επίπεδο θα καθορίσουν την απόφαση του Μπενιαμίν Νετανιάχου για τη Δυτική Όχθη, καθώς και τις εξελίξεις, οι οποίες θα λάβουν χώρα με ραγδαίο ρυθμό το αμέσως επόμενο διάστημα.

Η προθυμία πολλών δυτικών χωρών να αναγνωρίσουν στον ΟΗΕ το Παλαιστινιακό Κράτος θεωρείται από το Τελ Αβίβ, αλλά και την Ουάσινγκτον, ότι ανατρέπουν καθοριστικά τις ισορροπίες στη Μέση Ανατολή. Συνεπώς, ο Ρούμπιο δεν επισκέφθηκε τυχαία το Ισραήλ.

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