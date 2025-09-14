Η Τεχνητή Νοημοσύνη «εκτοξεύει» την αγορά ημιαγωγών: Έσοδα $800 δισ. το 2025

Ο ισχυρότερος μοχλός της ανάπτυξης είναι οι επενδύσεις σε data centers, με τη ζήτηση για υποδομές AI, για επιταχυνόμενη υπολογιστική ισχύ και δίκτυα υψηλών ταχυτήτων να ωθεί την αγορά σε νέο επίπεδο. Συστήματα rack-scale, μνήμες προηγμένης τεχνολογίας και διασυνδέσεις υψηλής ταχύτητας απορροφούν ολοένα και μεγαλύτερο μέρος της επενδυτικής πίτας.
«Η βιομηχανία ημιαγωγών εισέρχεται σε νέα εποχή ανάπτυξης, καθοδηγούμενη από την έκρηξη επενδύσεων για την υποστήριξη AI workloads. Το 2028 η αγορά θα αγγίξει το $1 τρισ., σχεδόν δύο χρόνια νωρίτερα από τις σημερινές προβλέψεις», αναφέρει η IDC, σύμφωνα με το sepe.gr.
Χαρακτηριστικό είναι ότι - για πρώτη φορά - μία εταιρεία ημιαγωγών προβλέπεται να ξεπεράσει τα $200 δισ. ετήσιων εσόδων, γεγονός που αντανακλά το μέγεθος της ζήτησης γύρω από τα AI datacenters. Σύμφωνα με την IDC, ο κλάδος των υπολογιστικών ημιαγωγών θα αυξηθεί κατά 36% φτάνοντας τα $349 δισ. το 2025, με πενταετή σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) 12% έως το 2030.
Ο ρόλος της αυτοκινητοβιομηχανίας
Όπως σχολιάζει η εταιρεία ερευνών, μετά από δύο χρόνια διορθώσεων και υπερβάλλουσας αποθεματοποίησης, οι αγορές των ημιαγωγών για την αυτοκινητοβιομηχανία και τη βιομηχανία ανακάμπτουν σταδιακά.
Στο αυτοκίνητο, η αγορά αναμένεται να αυξηθεί κατά 3% το 2025, με αιχμή τη στροφή στα ηλεκτρικά οχήματα, τη χρήση υλικών, όπως SiC και GaN για εξηλεκτρισμό και ισχύ και τη μετάβαση στα software-defined vehicles. Ωστόσο, οι εταιρείες εμφανίζονται επιφυλακτικές λόγω λήξης επιδοτήσεων στην Κίνα, πιέσεων στις τιμές και αβεβαιότητας στο εμπόριο.
Στη βιομηχανία, μετά από πτώση 13,9% το 2024, η αγορά προβλέπεται να αυξηθεί κατά 11% το 2025. Κινητήριοι παράγοντες είναι η αμυντική βιομηχανία, η αεροδιαστημική, η έξυπνη μεταποίηση, το edge AI και η παγκόσμια στροφή στον εξηλεκτρισμό. Παρά τις προοπτικές, οι επενδύσεις κεφαλαίου παραμένουν συγκρατημένες.
Smartphones: Aνάπτυξη μέσω περιεχομένου
Η αγορά ασύρματων ημιαγωγών θα κινηθεί ανοδικά κατά 5% το 2025, κυρίως χάρη στην αύξηση του περιεχομένου ανά συσκευή. Η διείσδυση του 5G, τα AI-enabled χαρακτηριστικά και οι εμπλουτισμένες δυνατότητες multimedia οδηγούν σε αύξηση της μέσης τιμής ανά συσκευή, καθώς οι κατασκευαστές ενσωματώνουν NPU, GPU και εξελιγμένη συνδεσιμότητα για on-device AI.
Όπως τονίζει η εταιρεία, «οι αγορές που υστέρησαν το 2024, όπως το αυτοκίνητο και η βιομηχανία, επιστρέφουν σταδιακά στην ανάπτυξη. Η αύξηση του περιεχομένου ανά σύστημα και η ηλεκτροκίνηση θα διασφαλίσουν μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα».