Η Τεχνητή Νοημοσύνη «εκτοξεύει» την αγορά ημιαγωγών: Έσοδα $800 δισ. το 2025

«Η βιομηχανία ημιαγωγών εισέρχεται σε νέα εποχή ανάπτυξης, καθοδηγούμενη από την έκρηξη επενδύσεων για την υποστήριξη AI workloads. Το 2028 η αγορά θα αγγίξει το $1 τρισ., σχεδόν δύο χρόνια νωρίτερα από τις σημερινές προβλέψεις», αναφέρει η IDC, σύμφωνα με το sepe.gr.

Χαρακτηριστικό είναι ότι - για πρώτη φορά - μία εταιρεία ημιαγωγών προβλέπεται να ξεπεράσει τα $200 δισ. ετήσιων εσόδων, γεγονός που αντανακλά το μέγεθος της ζήτησης γύρω από τα AI datacenters. Σύμφωνα με την IDC, ο κλάδος των υπολογιστικών ημιαγωγών θα αυξηθεί κατά 36% φτάνοντας τα $349 δισ. το 2025, με πενταετή σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) 12% έως το 2030.

Ο ρόλος της αυτοκινητοβιομηχανίας

Όπως σχολιάζει η εταιρεία ερευνών, μετά από δύο χρόνια διορθώσεων και υπερβάλλουσας αποθεματοποίησης, οι αγορές των ημιαγωγών για την αυτοκινητοβιομηχανία και τη βιομηχανία ανακάμπτουν σταδιακά.

Στο αυτοκίνητο, η αγορά αναμένεται να αυξηθεί κατά 3% το 2025, με αιχμή τη στροφή στα ηλεκτρικά οχήματα, τη χρήση υλικών, όπως SiC και GaN για εξηλεκτρισμό και ισχύ και τη μετάβαση στα software-defined vehicles. Ωστόσο, οι εταιρείες εμφανίζονται επιφυλακτικές λόγω λήξης επιδοτήσεων στην Κίνα, πιέσεων στις τιμές και αβεβαιότητας στο εμπόριο.

Στη βιομηχανία, μετά από πτώση 13,9% το 2024, η αγορά προβλέπεται να αυξηθεί κατά 11% το 2025. Κινητήριοι παράγοντες είναι η αμυντική βιομηχανία, η αεροδιαστημική, η έξυπνη μεταποίηση, το edge AI και η παγκόσμια στροφή στον εξηλεκτρισμό. Παρά τις προοπτικές, οι επενδύσεις κεφαλαίου παραμένουν συγκρατημένες.

Smartphones: Aνάπτυξη μέσω περιεχομένου

Η αγορά ασύρματων ημιαγωγών θα κινηθεί ανοδικά κατά 5% το 2025, κυρίως χάρη στην αύξηση του περιεχομένου ανά συσκευή. Η διείσδυση του 5G, τα AI-enabled χαρακτηριστικά και οι εμπλουτισμένες δυνατότητες multimedia οδηγούν σε αύξηση της μέσης τιμής ανά συσκευή, καθώς οι κατασκευαστές ενσωματώνουν NPU, GPU και εξελιγμένη συνδεσιμότητα για on-device AI.

Όπως τονίζει η εταιρεία, «οι αγορές που υστέρησαν το 2024, όπως το αυτοκίνητο και η βιομηχανία, επιστρέφουν σταδιακά στην ανάπτυξη. Η αύξηση του περιεχομένου ανά σύστημα και η ηλεκτροκίνηση θα διασφαλίσουν μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα».