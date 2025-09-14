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Δικηγορικοί Σύλλογοι Ελλάδας: Καταγγέλλουν καταχρηστικές συμπεριφορές από Servicers
Οικονομία
13:59 - 14 Σεπ 2025

Δικηγορικοί Σύλλογοι Ελλάδας: Καταγγέλλουν καταχρηστικές συμπεριφορές από Servicers

Reporter.gr Newsroom
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«Συνεχιζόμενες καταχρηστικές συμπεριφορές και πρακτικές των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων δεν μπορούν να γίνονται αποδεκτές σε μια ευνομούμενη Πολιτεία», αναφέρει, σε ανακοίνωση που εξέδωσε, η Ολομέλεια των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, κατά τη συνεδρίασή της στις 13 Σεπτεμβρίου στον Πύργο Ηλείας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «οι καταχρηστικές αυτές συμπεριφορές και πρακτικές αφορούν ιδίως στη διενέργεια πράξεων εκτέλεσης κατά οφειλετών που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3896/2010, σε ρυθμισμένα ή ακόμη κι εξοφλημένα δάνεια, στη μη απάντηση ή στη μη έγκαιρη απάντηση σε αιτήματα, στην περιορισμένη χρονική ισχύ των πληρεξουσίων των δικηγόρων των οφειλετών αλλά και στην απαξιωτική αντιμετώπιση δικηγόρων και οφειλετών».

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση που εξέδωσε η Ολομέλεια για αυτό το θέμα:

«Η Ολομέλεια έχει, κατ' επανάληψη, επισημάνει καταχρηστικές συμπεριφορές και πρακτικές των Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων, οι οποίες συνεχίζονται και φαλκιδεύουν τα δικαιώματα των ευάλωτων δανειοληπτών και θέτουν σε κίνδυνο απώλειας την περιουσίας τους.

Οι καταχρηστικές αυτές συμπεριφορές και πρακτικές αφορούν ιδίως στη διενέργεια πράξεων εκτέλεσης κατά οφειλετών που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3896/2010, σε ρυθμισμένα ή ακόμη κι εξοφλημένα δάνεια, στη μη απάντηση ή στη μη έγκαιρη απάντηση σε αιτήματα, στην περιορισμένη χρονική ισχύ των πληρεξουσίων των δικηγόρων των οφειλετών αλλά και στην απαξιωτική αντιμετώπιση δικηγόρων και οφειλετών.

Η Ολομέλεια εκφράζει την κατηγορηματική αντίθεσή της σε αυτές τις συμπεριφορές και πρακτικές, οι οποίες δεν μπορούν να γίνονται αποδεκτές σε μία ευνομούμενη Πολιτεία. Στο πλαίσιο αυτό, η Ολομέλεια αποφάσισε:

- Να αποστείλει επιστολή στην Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία είναι η εποπτεύουσα Αρχή, με την οποία θα γνωστοποιεί τις καταχρηστικές συμπεριφορές και πρακτικές των Εταιρειών αυτών και θα της ζητά να ασκήσει τις εποπτικές της αρμοδιότητες, ως οφείλει.

- Να αποστείλει επιστολή στα αρμόδια υπουργεία, με αίτημα την ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας, προκειμένου να δημιουργηθεί το κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο, με τη θέσπιση αυστηρών διοικητικών κυρώσεων, για την αποφυγή τέτοιων συμπεριφορών και πρακτικών στο μέλλον.

- Να διοργανώσει συνέντευξη Τύπου για να αναδείξει τη διάσταση του προβλήματος, που διαταράσσει την κοινωνική συνοχή και οδηγεί σε απελπισία χιλιάδες ευάλωτους οικονομικά συμπολίτες μας. Σε περίπτωση, δε, που οι Εταιρείες αυτές συνεχίσουν τις καταχρηστικές συμπεριφορές και πρακτικές τους και δεν ληφθούν από την Πολιτεία λυσιτελή μέτρα για την αντιμετώπισή τους, η Ολομέλεια αποφάσισε να προτείνει στους Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας τη στοχευμένη αποχή των μελών τους από την έκδοση διαταγών πληρωμής».

Τελευταία τροποποίηση στις 14/09/2025 - 13:47
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