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Μήνυμα Τασούλα για την ημέρα μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας
Πολιτική
14:35 - 14 Σεπ 2025

Μήνυμα Τασούλα για την ημέρα μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας

Reporter.gr Newsroom
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«Σήμερα είναι ημέρα μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, έπειτα από ιστορική παρουσία περισσότερων από 3000 ετών» ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, μνημονεύοντας τη σημαντική αυτή ημέρα για τον Ελληνισμό.

«Θυμόμαστε, σεβόμαστε και τιμούμε τη μνήμη των χιλιάδων Ελλήνων που δολοφονήθηκαν και εκδιώχθηκαν βίαια από τις πατρογονικές τους εστίες για να ριζώσουν και πάλι, αυτοί οι ξεριζωμένοι, στην Ελλάδα μεταφέροντας μαζί τους όλη τη δημιουργική τους πνοή. Στις 24 Σεπτεμβρίου 1998 η Βουλή των Ελλήνων ψήφισε ομόφωνα να είναι η σημερινή ημέρα «Ημέρα Εθνικής Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας και της Ανατολικής Θράκης από το Τουρκικό Κράτος», γι’ αυτό κι εμείς, μακριά από διχασμούς και μισαλλοδοξίες, θυμόμαστε, γιατί η γνώση της ιστορίας είναι δύναμη κι όταν χρειάζεται, αποτροπή της επανάληψής της», σημειώνει στο μήνυμά του ο κ. Τασούλας.

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