Βρετανικά μαχητικά Typhoon ενισχύουν την «Ανατολική Φρουρά» του ΝΑΤΟ στην Πολωνία

Βρετανικά μαχητικά αεροσκάφη θα συμμετάσχουν στις αεροπορικές αποστολές άμυνας πάνω από την Πολωνία, στο πλαίσιο της αποστολής «Ανατολική Φρουρά» του ΝΑΤΟ, ανακοίνωσε σήμερα η βρετανική κυβέρνηση.

Η κίνηση αυτή στοχεύει στην αντιμετώπιση πιθανών απειλών, συμπεριλαμβανομένων ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών, μετά από πρόσφατα περιστατικά εισβολής τους στον πολωνικό εναέριο χώρο.

Τα μαχητικά Typhoon της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας θα ενταχθούν στις συμμαχικές δυνάμεις, που περιλαμβάνουν αεροσκάφη από τη Δανία, τη Γαλλία και τη Γερμανία, προκειμένου να ενισχύσουν την άμυνα και την αποτροπή του ΝΑΤΟ κατά μήκος της ανατολικής πλευράς της συμμαχίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της βρετανικής κυβέρνησης, τα Typhoon πρόκειται να πραγματοποιήσουν αποστολές πάνω από την Πολωνία τις επόμενες ημέρες, υπογραμμίζοντας τη δέσμευση του Λονδίνου για την ασφάλεια της περιοχής και την ενίσχυση της συνεργασίας με τους συμμάχους του ΝΑΤΟ.

Η συμμετοχή αυτή έρχεται σε μία περίοδο αυξημένης έντασης στην Ανατολική Ευρώπη, με στόχο τη διασφάλιση της κυριαρχίας των χωρών μελών του ΝΑΤΟ και την προστασία του εναέριου χώρου από κάθε πιθανή παραβίαση.