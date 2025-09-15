Τραμπ και Στάρμερ, έτοιμοι να ανακοινώσουν συμφωνίες άνω των 10 δισ. δολαρίων

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Βρετανία σχεδιάζουν να ανακοινώσουν αυτή την εβδομάδα οικονομικές συμφωνίες άνω των 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Λονδίνο, δήλωσαν ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι τη Δευτέρα 15/9.

Σύμφωνα με το Reuters, oι δύο κυβερνήσεις αναμένεται να υπογράψουν εμπορική συμφωνία που θα βασίζεται σε τρεις άξονες: μια νέα συνεργασία στην επιστήμη και την τεχνολογία για την ενίσχυση των τεχνολογικών τομέων και των δύο χωρών, συνεργασία στον τομέα της ειρηνικής πυρηνικής ενέργειας και προόδους στη συνεργασία για την τεχνολογία άμυνας, σύμφωνα με τους αξιωματούχους σε τηλεφωνική ενημέρωση.

Πολλοί Αμερικανοί ηγέτες επιχειρήσεων στον τομέα της τεχνολογίας αναμένεται να παρευρεθούν κατά την επίσκεψη, ανέφεραν οι αξιωματούχοι.

Ο Τραμπ και η σύζυγός του Μελάνια πρόκειται να φτάσουν αργά την Τρίτη για συνομιλίες με τον βασιλιά Κάρολο και τη βασίλισσα Καμίλα την Τετάρτη στο Κάστρο του Ουίνδσορ, και να συμμετάσχουν σε επίσημο δείπνο εκείνο το βράδυ.

Την Πέμπτη ο Τραμπ θα συναντηθεί με τον Βρετανό Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ και οι δύο πλευρές σχεδιάζουν κοινή συνέντευξη Τύπου. Ο Τραμπ επιστρέφει στην Ουάσινγκτον το βράδυ της Πέμπτης.

Ο Τραμπ είναι ο πρώτος Πρόεδρος των ΗΠΑ που έχει προσκληθεί σε δύο επίσημα δείπνα από τους Βρετανούς. Το πρώτο ήταν το 2019 κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του.

Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι περιέγραψαν τις συμφωνίες που αναμένονται ως ιδιαίτερα εστιασμένες στην οικονομική συνεργασία μεταξύ των δύο μακροχρόνιων συμμάχων, με αναμενόμενες συμφωνίες αξίας τουλάχιστον 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων. «Αυτή η επίσκεψη δίνει στον πρόεδρο την ευκαιρία να ενισχύσει τους δεσμούς με έναν ιδιαίτερα κοντινό συνεργάτη και σύμμαχο, προωθώντας παράλληλα τα κοινά οικονομικά και εξωτερικά συμφέροντα», δήλωσε ένας από τους Αμερικανούς αξιωματούχους.