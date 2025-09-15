ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Τραμπ και Στάρμερ, έτοιμοι να ανακοινώσουν συμφωνίες άνω των 10 δισ. δολαρίων
Ειδήσεις
21:30 - 15 Σεπ 2025

Τραμπ και Στάρμερ, έτοιμοι να ανακοινώσουν συμφωνίες άνω των 10 δισ. δολαρίων

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Βρετανία σχεδιάζουν να ανακοινώσουν αυτή την εβδομάδα οικονομικές συμφωνίες άνω των 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Λονδίνο, δήλωσαν ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι τη Δευτέρα 15/9. 

Σύμφωνα με το Reuters, oι δύο κυβερνήσεις αναμένεται να υπογράψουν εμπορική συμφωνία που θα βασίζεται σε τρεις άξονες: μια νέα συνεργασία στην επιστήμη και την τεχνολογία για την ενίσχυση των τεχνολογικών τομέων και των δύο χωρών, συνεργασία στον τομέα της ειρηνικής πυρηνικής ενέργειας και προόδους στη συνεργασία για την τεχνολογία άμυνας, σύμφωνα με τους αξιωματούχους σε τηλεφωνική ενημέρωση.

Πολλοί Αμερικανοί ηγέτες επιχειρήσεων στον τομέα της τεχνολογίας αναμένεται να παρευρεθούν κατά την επίσκεψη, ανέφεραν οι αξιωματούχοι.

Ο Τραμπ και η σύζυγός του Μελάνια πρόκειται να φτάσουν αργά την Τρίτη για συνομιλίες με τον βασιλιά Κάρολο και τη βασίλισσα Καμίλα την Τετάρτη στο Κάστρο του Ουίνδσορ, και να συμμετάσχουν σε επίσημο δείπνο εκείνο το βράδυ.

Την Πέμπτη ο Τραμπ θα συναντηθεί με τον Βρετανό Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ και οι δύο πλευρές σχεδιάζουν κοινή συνέντευξη Τύπου. Ο Τραμπ επιστρέφει στην Ουάσινγκτον το βράδυ της Πέμπτης.

Ο Τραμπ είναι ο πρώτος Πρόεδρος των ΗΠΑ που έχει προσκληθεί σε δύο επίσημα δείπνα από τους Βρετανούς. Το πρώτο ήταν το 2019 κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του.

Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι περιέγραψαν τις συμφωνίες που αναμένονται ως ιδιαίτερα εστιασμένες στην οικονομική συνεργασία μεταξύ των δύο μακροχρόνιων συμμάχων, με αναμενόμενες συμφωνίες αξίας τουλάχιστον 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων. «Αυτή η επίσκεψη δίνει στον πρόεδρο την ευκαιρία να ενισχύσει τους δεσμούς με έναν ιδιαίτερα κοντινό συνεργάτη και σύμμαχο, προωθώντας παράλληλα τα κοινά οικονομικά και εξωτερικά συμφέροντα», δήλωσε ένας από τους Αμερικανούς αξιωματούχους.

Τελευταία τροποποίηση στις 15/09/2025 - 22:02
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Βρετανικά μαχητικά Typhoon ενισχύουν την «Ανατολική Φρουρά» του ΝΑΤΟ στην Πολωνία
Ειδήσεις

Βρετανικά μαχητικά Typhoon ενισχύουν την «Ανατολική Φρουρά» του ΝΑΤΟ στην Πολωνία

Ντάουνινγκ Στριτ: Κατακρίνει τον Ίλον Μασκ για προτροπή σε βία σε ακροδεξιά συγκέντρωση
Ειδήσεις

Ντάουνινγκ Στριτ: Κατακρίνει τον Ίλον Μασκ για προτροπή σε βία σε ακροδεξιά συγκέντρωση

Μητσοτάκης στο Bio3 Forum: Υπό σκέψη η ίδρυση υπουργείου Έρευνας
Πολιτική

Μητσοτάκης στο Bio3 Forum: Υπό σκέψη η ίδρυση υπουργείου Έρευνας

«Αθήνα χωρίς Αυτοκίνητο»: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο 20 και 21 Σεπτεμβρίου
Ειδήσεις

«Αθήνα χωρίς Αυτοκίνητο»: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο 20 και 21 Σεπτεμβρίου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η Δανία απαντά, εκ νέου, στον Τραμπ: «Η Γροιλανδία δεν πωλείται»
Ειδήσεις

Η Δανία απαντά, εκ νέου, στον Τραμπ: «Η Γροιλανδία δεν πωλείται»

Τραμπ: Θετικός σε άρση των κυρώσεων και πώληση F-35 στην Άγκυρα - Ερντογάν: Τα έχεις υποσχεθεί
Ειδήσεις

Τραμπ: Θετικός σε άρση των κυρώσεων και πώληση F-35 στην Άγκυρα - Ερντογάν: Τα έχεις υποσχεθεί

Τα γενέθλια του Μπους, οι ευχές του Κλίντον και στο φόντο ο... Τραμπ
Ανεμοδείκτης

Τα γενέθλια του Μπους, οι ευχές του Κλίντον και στο φόντο ο... Τραμπ

ΝΑΤΟ: Εξοπλιστικές συμφωνίες δεκάδων δισεκατομμυρίων στο επίκεντρο της Συνόδου Κορυφής
Ειδήσεις

ΝΑΤΟ: Εξοπλιστικές συμφωνίες δεκάδων δισεκατομμυρίων στο επίκεντρο της Συνόδου Κορυφής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
08/07/2026 - 07:32

Ο Ανδρουλάκης καταθέτει 7 παρεμβάσεις για την αναγέννηση της μικρομεσαίας επιχείρησης

Ειδήσεις
08/07/2026 - 00:56

Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν πλήγματα κατά του Ιράν - Άμεση άνοδος 5% για το πετρέλαιο

Ειδήσεις
07/07/2026 - 23:45

Γερμανία: Η AfD παραμένει πρώτη δύναμη – Αυξάνεται η δυσαρέσκεια για τον Μερτς λόγω μεταρρυθμίσεων

Χρηματιστήρια
07/07/2026 - 23:30

Ισχυρές πιέσεις στη Wall Street: Βουτιά στον Nasdaq από το sell-off στα chips

Ειδήσεις
07/07/2026 - 23:20

Κλιμακώνεται η ένταση στα Στενά του Ορμούζ: «Μπλόκο» των ΗΠΑ στο ιρανικό πετρέλαιο μετά τις επιθέσεις

Ειδήσεις
07/07/2026 - 23:05

Πανελλαδικές: ΕΔΕ για τις καταγγελίες στη βαθμολόγηση μαθητών ΕΠΑΛ – «Θα αποδοθούν ευθύνες»

Πολιτική
07/07/2026 - 22:55

Αναθεώρηση Συντάγματος: Σφοδρή πολιτική σύγκρουση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ για τον δικαστικό έλεγχο των κομμάτων

Ειδήσεις
07/07/2026 - 22:40

Η Δανία απαντά, εκ νέου, στον Τραμπ: «Η Γροιλανδία δεν πωλείται»

Ανακοινώσεις
07/07/2026 - 22:30

Προοδευτική: Πώς τοποθετείται σε δημοσιεύματα για διάθεση κεφαλαίων και για το fund LDA Capital

Magazino
07/07/2026 - 22:30

Σύμπλεγμα της Ηλέκτρας: Τι είναι και πώς επηρεάζει τα κορίτσια

Οικονομία
07/07/2026 - 22:20

ΑΑΔΕ: Ψηφιακά πλέον η διαχείριση ναυλοσυμφώνων

Ειδήσεις
07/07/2026 - 21:59

Κογκρέσο κατά επανένταξης της Τουρκίας στα F-35: «Οι κυρώσεις παραμένουν σε ισχύ»

Ειδήσεις
07/07/2026 - 21:45

ΔΕΔΔΗΕ: Προειδοποίηση για τηλεφωνικές απάτες με πρόσχημα δήθεν διαρροή ρεύματος

Ειδήσεις
07/07/2026 - 21:32

Λεπέν μετά την καταδίκη της: Θα είμαι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2027

Ειδήσεις
07/07/2026 - 21:30

ΔΟΕ: «Πράσινο φως» για την επιστροφή της Ρωσίας στην «ολυμπιακή οικογένεια»

Υγεία
07/07/2026 - 21:30

Η δύναμη πίσω από τις συνήθειες ή πριν αλλάξεις μια συνήθεια κατάλαβέ την

Πολιτική
07/07/2026 - 20:59

Ο Ερντογάν υποδέχθηκε τον Μητσοτάκη στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ – Πραγματοποιήθηκε δείπνο στο Προεδρικό Μέγαρο

Ειδήσεις
07/07/2026 - 20:45

ΝΑΤΟ: Πέντε χώρες – και η Ελλάδα- πιάνουν από φέτος τον στόχο του 3,5% για την άμυνα

Πολιτική
07/07/2026 - 20:30

Μαρινάκης για τρία χρόνια κυβερνητικός εκπρόσωπος: Τρία χρόνια δύσκολων στιγμών, αλλά και μιας Ελλάδας που ψήλωσε

Ειδήσεις
07/07/2026 - 19:50

Συναγερμός στο Μανχάταν: Σοβαρή στατική βλάβη σε ουρανοξύστη 38 ορόφων – Στα πρόθυρα κατάρρευσης

Ναυτιλία
07/07/2026 - 19:45

Λιμένας Κέρκυρας: Εγκαινιάστηκε ο νέος επιβατικός σταθμός του λιμένα Γαΐου στους Παξούς

Χρηματιστήρια
07/07/2026 - 19:36

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Σε κλοιό πιέσεων οι αγορές εν αναμονή της Συνόδου του ΝΑΤΟ

Ειδήσεις
07/07/2026 - 19:25

Εννέα χώρες ιδρύουν την Παγκόσμια Τράπεζα Άμυνας (DSRB): Συμμετέχει η Ελλάδα - Ποια τα οφέλη

Ανακοινώσεις
07/07/2026 - 19:03

Μεγάλο deal για την QnR: Αποκτά το 51% της E-XIM IT και επενδύει δυναμικά στο ServiceNow

Ανακοινώσεις
07/07/2026 - 18:43

Lamda Development: Ενοποιημένες πωλήσεις στα €143 εκατ. - Αύξηση 35% από το πρώτο τρίμηνο του 2025

Πολιτική
07/07/2026 - 18:38

Βολές ΕΛΑΣ σε Μητσοτάκη: Καλά ξεμπερδέματα στη δεξιά πολυκατοικία 

Ειδήσεις
07/07/2026 - 18:35

Βρετανία: Επένδυση $254 εκατ. σε πυραύλους βεληνεκούς 500 χλμ. – Ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύς του ΝΑΤΟ

Πολιτική
07/07/2026 - 18:24

Στη Βουλή το νομοσχέδιο για τα ύδατα – Ενημέρωση βουλευτών της ΝΔ από τον Παπασταύρου

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
07/07/2026 - 18:19

Παπασταύρου: Αξιοποιούμε με σχέδιο και υπευθυνότητα όλους τους φυσικούς μας πόρους, με σεβασμό στο περιβάλλον

Πολιτική
07/07/2026 - 18:17

Αδειάζει το κόμμα Κασσελάκη: Εκτός και η Γιώτα Πούλου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ