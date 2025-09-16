ΗΠΑ: Σχέδιο ενίσχυσης στρατηγικών αποθεμάτων ουρανίου και απεξάρτησης από τη Ρωσία

Η αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει σοβαρά την ενίσχυση των στρατηγικών αποθεμάτων ουρανίου, με βασικό σκοπό τη μείωση της εξάρτησης από ρωσικές προμήθειες και την ενίσχυση των μακροχρόνιων προοπτικών της πυρηνικής ενέργειας στη χώρα, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg.

Όπως αναφέρει το πρακτορείο, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη Γενική Συνέλευση της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) στη Βιέννη, ο Υπουργός Ενέργειας, Κρις Ράιτ, επισήμανε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στοχεύουν σε μια προοδευτική απεξάρτηση από το ρωσικό εμπλουτισμένο ουράνιο, το οποίο καλύπτει σήμερα περίπου το ένα τέταρτο των απαιτήσεων των 94 πυρηνικών αντιδραστήρων της χώρας. Οι μονάδες αυτές συνεισφέρουν σχεδόν το 20% της συνολικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στις ΗΠΑ, γεγονός που καθιστά απαραίτητη τη διασφάλιση εναλλακτικών πηγών προμήθειας.

Η σχετική ανακοίνωση προκάλεσε έντονη άνοδο στις μετοχές εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εξόρυξης και επεξεργασίας ουρανίου. Χαρακτηριστικά, η Cameco κατέγραψε αύξηση έως και 9,4%, η Centrus Energy 9,3%, η Uranium Energy πάνω από 10%, ενώ η Uranium Royalty σημείωσε άνοδο της τάξεως του 13%.

Το συγκεκριμένο σχέδιο δεν είναι καινούργιο: ήδη από το 2020, η διοίκηση Τραμπ είχε προτείνει τη δημιουργία στρατηγικού αποθέματος ουρανίου, με κονδύλι ύψους 150 εκατομμυρίων δολαρίων για την αγορά υλικού απευθείας από αμερικανικές επιχειρήσεις. Παρότι το Κογκρέσο ενέκρινε μόνο ένα μέρος της πρότασης, η ιδέα διατηρήθηκε και επί κυβέρνησης Μπάιντεν. Το 2022, μάλιστα, ανατέθηκαν σχετικές συμβάσεις σε εταιρείες όπως η Energy Fuels και η Uranium Energy.

Σήμερα, σύμφωνα με στοιχεία της ΙΑΕΑ, τα αποθέματα ουρανίου στις ΗΠΑ επαρκούν για μόλις 14 μήνες λειτουργίας των αντιδραστήρων, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση καλύπτουν 2,5 έτη και στην Κίνα φτάνουν έως και τα 12 χρόνια. Αυτή η κατάσταση καταδεικνύει την άμεση ανάγκη για νέες επενδύσεις, ιδιαίτερα δεδομένου ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν μόνο δύο εμπορικές μονάδες εμπλουτισμού – μία της Urenco στο Νέο Μεξικό και μία της Centrus στο Οχάιο.

Η Ουάσινγκτον έχει δηλώσει την πρόθεσή της να σταματήσει πλήρως τις εισαγωγές ουρανίου από τη Ρωσία μέχρι το 2028, και στο πλαίσιο αυτό επιδιώκει να ενισχύσει την εγχώρια αλυσίδα εφοδιασμού με τη συμμετοχή και ιδιωτικών κεφαλαίων. Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί η General Matter, εταιρεία του επενδυτή Πίτερ Τιλ, που δραστηριοποιείται στον τομέα του εμπλουτισμού ουρανίου.

Ο υπουργός Ράιτ τόνισε ότι η συνεισφορά της ιδιωτικής πρωτοβουλίας είναι ζωτικής σημασίας για την αποτελεσματικότητα, την καινοτομία και την ταχύτητα με την οποία θα αναπτυχθεί ο τομέας της πυρηνικής ενέργειας στις ΗΠΑ.