ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΗΠΑ: Σχέδιο ενίσχυσης στρατηγικών αποθεμάτων ουρανίου και απεξάρτησης από τη Ρωσία
Ειδήσεις
07:54 - 16 Σεπ 2025

ΗΠΑ: Σχέδιο ενίσχυσης στρατηγικών αποθεμάτων ουρανίου και απεξάρτησης από τη Ρωσία

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει σοβαρά την ενίσχυση των στρατηγικών αποθεμάτων ουρανίου, με βασικό σκοπό τη μείωση της εξάρτησης από ρωσικές προμήθειες και την ενίσχυση των μακροχρόνιων προοπτικών της πυρηνικής ενέργειας στη χώρα, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg. 

Όπως αναφέρει το πρακτορείο, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη Γενική Συνέλευση της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) στη Βιέννη, ο Υπουργός Ενέργειας, Κρις Ράιτ, επισήμανε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στοχεύουν σε μια προοδευτική απεξάρτηση από το ρωσικό εμπλουτισμένο ουράνιο, το οποίο καλύπτει σήμερα περίπου το ένα τέταρτο των απαιτήσεων των 94 πυρηνικών αντιδραστήρων της χώρας. Οι μονάδες αυτές συνεισφέρουν σχεδόν το 20% της συνολικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στις ΗΠΑ, γεγονός που καθιστά απαραίτητη τη διασφάλιση εναλλακτικών πηγών προμήθειας.

Η σχετική ανακοίνωση προκάλεσε έντονη άνοδο στις μετοχές εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εξόρυξης και επεξεργασίας ουρανίου. Χαρακτηριστικά, η Cameco κατέγραψε αύξηση έως και 9,4%, η Centrus Energy 9,3%, η Uranium Energy πάνω από 10%, ενώ η Uranium Royalty σημείωσε άνοδο της τάξεως του 13%.

Το συγκεκριμένο σχέδιο δεν είναι καινούργιο: ήδη από το 2020, η διοίκηση Τραμπ είχε προτείνει τη δημιουργία στρατηγικού αποθέματος ουρανίου, με κονδύλι ύψους 150 εκατομμυρίων δολαρίων για την αγορά υλικού απευθείας από αμερικανικές επιχειρήσεις. Παρότι το Κογκρέσο ενέκρινε μόνο ένα μέρος της πρότασης, η ιδέα διατηρήθηκε και επί κυβέρνησης Μπάιντεν. Το 2022, μάλιστα, ανατέθηκαν σχετικές συμβάσεις σε εταιρείες όπως η Energy Fuels και η Uranium Energy.

Σήμερα, σύμφωνα με στοιχεία της ΙΑΕΑ, τα αποθέματα ουρανίου στις ΗΠΑ επαρκούν για μόλις 14 μήνες λειτουργίας των αντιδραστήρων, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση καλύπτουν 2,5 έτη και στην Κίνα φτάνουν έως και τα 12 χρόνια. Αυτή η κατάσταση καταδεικνύει την άμεση ανάγκη για νέες επενδύσεις, ιδιαίτερα δεδομένου ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν μόνο δύο εμπορικές μονάδες εμπλουτισμού – μία της Urenco στο Νέο Μεξικό και μία της Centrus στο Οχάιο.

Η Ουάσινγκτον έχει δηλώσει την πρόθεσή της να σταματήσει πλήρως τις εισαγωγές ουρανίου από τη Ρωσία μέχρι το 2028, και στο πλαίσιο αυτό επιδιώκει να ενισχύσει την εγχώρια αλυσίδα εφοδιασμού με τη συμμετοχή και ιδιωτικών κεφαλαίων. Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί η General Matter, εταιρεία του επενδυτή Πίτερ Τιλ, που δραστηριοποιείται στον τομέα του εμπλουτισμού ουρανίου.

Ο υπουργός Ράιτ τόνισε ότι η συνεισφορά της ιδιωτικής πρωτοβουλίας είναι ζωτικής σημασίας για την αποτελεσματικότητα, την καινοτομία και την ταχύτητα με την οποία θα αναπτυχθεί ο τομέας της πυρηνικής ενέργειας στις ΗΠΑ.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ο Τραμπ ξαναθυμήθηκε την «αγάπη» του για τη Γροιλανδία
Ειδήσεις

Ο Τραμπ ξαναθυμήθηκε την «αγάπη» του για τη Γροιλανδία

Τουρκία και F-35: Τα εμπόδια που κρατούν «παγωμένη» τη συμφωνία
Ειδήσεις

Τουρκία και F-35: Τα εμπόδια που κρατούν «παγωμένη» τη συμφωνία

ΗΠΑ: Στα 77,6 δισ. δολάρια εκτινάχθηκε το εμπορικό έλλειμμα τον Μάιο
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Στα 77,6 δισ. δολάρια εκτινάχθηκε το εμπορικό έλλειμμα τον Μάιο

Ζελένσκι: Η Ρωσία εμφανίζει σημάδια αδυναμίας - Χρειαζόμαστε ενίσχυση της ουκρανικής αεράμυνας
Ειδήσεις

Ζελένσκι: Η Ρωσία εμφανίζει σημάδια αδυναμίας - Χρειαζόμαστε ενίσχυση της ουκρανικής αεράμυνας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ανακοινώσεις
07/07/2026 - 19:03

Μεγάλο deal για την QnR: Αποκτά το 51% της E-XIM IT και επενδύει δυναμικά στο ServiceNow

Ανακοινώσεις
07/07/2026 - 18:43

Lamda Development: Ενοποιημένες πωλήσεις στα €143 εκατ. - Αύξηση 35% από το πρώτο τρίμηνο του 2025

Πολιτική
07/07/2026 - 18:38

Βολές ΕΛΑΣ σε Μητσοτάκη: Καλά ξεμπερδέματα στη δεξιά πολυκατοικία 

Ειδήσεις
07/07/2026 - 18:35

Βρετανία: Επένδυση $254 εκατ. σε πυραύλους βεληνεκούς 500 χλμ. – Ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύς του ΝΑΤΟ

Πολιτική
07/07/2026 - 18:24

Στη Βουλή το νομοσχέδιο για τα ύδατα – Ενημέρωση βουλευτών της ΝΔ από τον Παπασταύρου

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
07/07/2026 - 18:19

Παπασταύρου: Αξιοποιούμε με σχέδιο και υπευθυνότητα όλους τους φυσικούς μας πόρους, με σεβασμό στο περιβάλλον

Πολιτική
07/07/2026 - 18:17

Αδειάζει το κόμμα Κασσελάκη: Εκτός και η Γιώτα Πούλου

Αναλύσεις
07/07/2026 - 18:16

Metlen: Κατηγορηματική διάψευση των φημών για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Ναυτιλία
07/07/2026 - 18:14

Κικίλιας από το λιμένα Θεσσαλονίκης: Ο Προβλήτας 6 θα καταστήσει την πόλη κορυφαίο διαμετακομιστικό κόμβο

Ειδήσεις
07/07/2026 - 18:06

Αλί Χαμενεΐ: Ολοκληρώθηκε η τελετή στην Κομ – Επόμενος σταθμός οι ιερές πόλεις του Ιράκ

Ανακοινώσεις
07/07/2026 - 18:00

Ευρωπαϊκές καινοτομικές λύσεις: Μέρισμα 0,06€ και αισιόδοξες προοπτικές για το 2026

Ειδήσεις
07/07/2026 - 17:54

Τέμπη: Το δικαστήριο επιφυλάχθηκε για την αναβάθμιση των κατηγοριών – «Όχι» σε νέα ανάκριση

Οικονομία
07/07/2026 - 17:42

Χατζηδάκης: Τα myPoint της ΑΑΔΕ επεκτείνονται σε όλη την Ελλάδα και στις δομές του πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ

Ειδήσεις
07/07/2026 - 17:39

Ο Τραμπ ξαναθυμήθηκε την «αγάπη» του για τη Γροιλανδία

Σχόλια Αγοράς
07/07/2026 - 17:31

Profit taking στο Χρηματιστήριο: Κοκκίνισε το ταμπλό - Ισχυρές πιέσεις στις τράπεζες

Ανακοινώσεις
07/07/2026 - 17:29

Profile: Κάνει το επόμενο βήμα στο ΑΙ με πλατφόρμα agentic orchestration

Ειδήσεις
07/07/2026 - 17:29

Διπλή έρευνα, αλλά... νέα υποψηφιότητα: Ο Φάρατζ προκαλεί επαναληπτικές εκλογές

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
07/07/2026 - 17:20

Κοινό Πρόγραμμα Υπουργείου Τουρισμού και ΣΕΤΕ για την ενίσχυση της θεσμικής συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα

Επιχειρήσεις
07/07/2026 - 17:17

BofA: Οι φίλαθλοι του Μουντιάλ σκοράρουν δισεκατομμύρια στις επιχειρήσεις

Εργασιακά
07/07/2026 - 17:15

Νέο πρόγραμμα ΔΥΠΑ: 1.500 θέσεις εργασίας για ανέργους 57 ετών και άνω στην Υγεία

Χρηματιστήρια
07/07/2026 - 17:03

Wall: Νέο ιστορικό υψηλό για τον Dow παρά τις πιέσεις στις μετοχές ημιαγωγών και AI

Ειδήσεις
07/07/2026 - 16:55

Τουρκία και F-35: Τα εμπόδια που κρατούν «παγωμένη» τη συμφωνία

Ειδήσεις
07/07/2026 - 16:42

Τραμπ: Θετικός σε άρση των κυρώσεων και πώληση F-35 στην Άγκυρα - Ερντογάν: Τα έχεις υποσχεθεί

Ειδήσεις
07/07/2026 - 16:41

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο και Κρήτη

Ειδήσεις
07/07/2026 - 16:22

ΗΠΑ: Στα 77,6 δισ. δολάρια εκτινάχθηκε το εμπορικό έλλειμμα τον Μάιο

Ειδήσεις
07/07/2026 - 16:20

Τράπεζα της Αγγλίας: Η βρετανική οικονομία κινδυνεύει με ύφεση εάν «σκάσει» η φούσκα της τεχνητής νοημοσύνης

Χρηματιστήρια
07/07/2026 - 16:17

ΝΑΤΟ: Στο μικροσκόπιο οι αμυντικές δαπάνες – Κρίσιμο τεστ για τις ευρωπαϊκές αμυντικές μετοχές

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
07/07/2026 - 16:10

ΤτΕ: Απάντηση για τιτλοποιήσεις σε εξώδικη δήλωση φορέων και καταναλωτών

Πολιτική
07/07/2026 - 16:03

Τσουκαλάς: Καμία περίπτωση συμπόρευσης ΠΑΣΟΚ με ΝΔ – Αιχμές για δημοσκοπήσεις, εξωτερική πολιτική και οικονομία

Τεχνολογία
07/07/2026 - 16:00

Η DeepSeek ετοιμάζει το δικό της «όπλο» τεχνητής νοημοσύνης – Στόχος η κυριαρχία στα AI chips

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ