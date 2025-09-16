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Η Ισπανία ακυρώνει συμβάσεις εκατομμυρίων για εκτοξευτήρες ρουκετών ισραηλινής κατασκευής
Ειδήσεις
08:10 - 16 Σεπ 2025

Η Ισπανία ακυρώνει συμβάσεις εκατομμυρίων για εκτοξευτήρες ρουκετών ισραηλινής κατασκευής

Reporter.gr Newsroom
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Η ισπανική κυβέρνηση ακύρωσε σύμβαση ύψους περίπου 700 εκατομμυρίων ευρώ για την προμήθεια ισραηλινών εκτοξευτήρων ρουκετών, στον απόηχο του εμπάργκο που έχει τεθεί σε ισχύ όσον αφορά τις συμφωνίες στρατιωτικού εξοπλισμού με το Ισραήλ – ένα εμπάργκο που επιβεβαιώθηκε την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με επίσημα έγγραφα που έφτασαν στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Η σύμβαση είχε ανατεθεί σε κοινοπραξία ισπανικών εταιρειών και προέβλεπε την αγορά 12 κινητών πυραυλικών συστημάτων από τον ισραηλινό κολοσσό της αμυντικής βιομηχανίας, Elbit Systems, σύμφωνα με αναφορά του Διεθνούς Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών (IISS) για τις στρατιωτικές ισορροπίες (“Military Balance”).

Η ακύρωση αυτής της συμφωνίας, για την οποία είχαν ήδη αναφερθεί ισπανικά και ισραηλινά μέσα, μεταξύ των οποίων και η εφημερίδα Haaretz, καταχωρήθηκε επίσημα στη δημόσια ισπανική πλατφόρμα καταγραφής δημοσίων συμβάσεων, σε έγγραφο με ημερομηνία 9 Σεπτεμβρίου, όπως μετέδωσε το Αθηναϊκό Πρακτορείο, επικαλούμενο πηγές του Γαλλικού Πρακτορείου.

Μόλις χθες, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, ανακοίνωσε νέα μέτρα που στοχεύουν στον «τερματισμό της γενοκτονίας στη Γάζα». Τα μέτρα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη θεσμική κατοχύρωση του εμπάργκο όπλων προς το Ισραήλ, το οποίο μέχρι σήμερα εφαρμοζόταν κυρίως άτυπα.

Στις 9 Σεπτεμβρίου καταχωρήθηκε επίσης η ακύρωση άλλης σύμβασης, αυτή τη φορά για την προμήθεια 168 εκτοξευτήρων αντιαρματικών πυραύλων, οι οποίοι επρόκειτο να κατασκευαστούν στην Ισπανία κατόπιν αδείας ισραηλινής εταιρείας. Η σύμβαση είχε αξία 287,5 εκατομμυρίων ευρώ και η πρόθεση ακύρωσης είχε ήδη ανακοινωθεί στον Τύπο από τον Ιούνιο.

Η ισπανική εφημερίδα La Vanguardia αναφέρει ότι η κυβέρνηση της χώρας υλοποιεί σήμερα ένα ευρύ σχέδιο αξιολόγησης και επανεξέτασης, με σκοπό τον πλήρη απεγκλωβισμό των ισπανικών ενόπλων δυνάμεων από εξοπλισμούς ισραηλινής προέλευσης.

Όπως αναφέρει το Γαλλικό Πρακτορείο, το ισπανικό υπουργείο Άμυνας δεν προχώρησε σε άμεση τοποθέτηση όταν του ζητήθηκε σχόλιο για την υπόθεση.

Ο Πέδρο Σάντσεθ συγκαταλέγεται μεταξύ των πιο επικριτικών Ευρωπαίων ηγετών απέναντι στην πολιτική του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, ειδικά μετά την ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση στη Λωρίδα της Γάζας, που ακολούθησε την επίθεση της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Οι σχέσεις μεταξύ Ισπανίας και Ισραήλ βρίσκονται σε παρατεταμένη ένταση. Το Ισραήλ δεν διατηρεί πλέον πρέσβη στην Ισπανία, μετά την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους από τη Μαδρίτη το 2024. Αντίστοιχα, και η Ισπανία απέσυρε την πρέσβειρά της από το Τελ Αβίβ την προηγούμενη εβδομάδα, με αφορμή τις λεκτικές συγκρούσεις που ξέσπασαν ανάμεσα στις δύο κυβερνήσεις, στον απόηχο των νέων μέτρων που υπερασπίστηκε η ισπανική πλευρά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ήδη από τον Απρίλιο, το ισπανικό Υπουργείο Εσωτερικών είχε καταγγείλει σύμβαση με ισραηλινή εταιρεία για την αγορά πυρομαχικών. Η απόφαση αυτή είχε εν μέρει ληφθεί υπό την πολιτική πίεση που άσκησε το κόμμα Sumar, κυβερνητικός εταίρος των Σοσιαλιστών και έντονα επικριτικός απέναντι στις σχέσεις με το Ισραήλ.

Το Κέντρο Ερευνών Delàs, με έδρα τη Βαρκελώνη και ειδίκευση σε θέματα ασφάλειας και άμυνας, είχε εκτιμήσει από τον περασμένο Απρίλιο ότι μετά την έναρξη των συγκρούσεων στη Γάζα, η ισπανική κυβέρνηση είχε αναθέσει σε ισραηλινές εταιρείες 46 συμβάσεις συνολικής αξίας 1,044 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με δεδομένα από την εθνική πλατφόρμα δημοσίων συμβάσεων.

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