Νέες κυρώσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν

Οι ΗΠΑ επέβαλαν νέες κυρώσεις κατά του Ιράν, στοχεύοντας άτομα και οντότητες που, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, χρηματοδοτούν τον στρατό της Τεχεράνης, ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ την Τρίτη (16/9).

Οι «στοχοποιημένοι» έχουν βοηθήσει στο συντονισμό μεταφορών κεφαλαίων, μεταξύ άλλων, από την πώληση ιρανικού πετρελαίου, τα οποία ωφελούν τις στρατιωτικές δυνάμεις του Ιράν, το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) — Δύναμη Quds και το Υπουργείο Άμυνας και Logistics των Ενόπλων Δυνάμεων (MODAFL), σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών.

«Ιρανικά δίκτυα «σκιώδους τραπεζικής», όπως αυτά — τα οποία διευθύνονται από αξιόπιστους παράνομους χρηματοοικονομικούς διαμεσολαβητές — καταχρώνται το διεθνές χρηματοοικονομικό σύστημα και παρακάμπτουν τις κυρώσεις μέσω της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω εταιρειών-βιτρινών στο εξωτερικό και κρυπτονομισμάτων», αναφέρει το Υπουργείο σε δήλωσή του.

Οι αμερικανικές κυρώσεις απαγορεύουν γενικά σε Αμερικανούς πολίτες και εταιρείες να πραγματοποιούν οποιεσδήποτε εμπορικές συναλλαγές με τα πρόσωπα που έχουν τεθεί υπό κυρώσεις.