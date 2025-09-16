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Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Ενέκρινε τη διαγραφή των μετοχών της METLEN από το ΧΑ
Επιχειρήσεις
18:20 - 16 Σεπ 2025

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Ενέκρινε τη διαγραφή των μετοχών της METLEN από το ΧΑ

Reporter.gr Newsroom
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Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, κατά τη 1062η συνεδρίασή της στις 16 Σεπτεμβρίου 2025, έλαβε σειρά αποφάσεων που αφορούν σημαντικές εταιρικές κινήσεις στην ελληνική αγορά.

Συγκεκριμένα, αποφασίστηκαν τα εξής:

  • Την έγκριση του περιεχομένου του ενημερωτικού δελτίου της εταιρείας «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.» για τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή για διαπραγμάτευση έως 500.000 άυλων, κοινών, ονομαστικών ομολογιών της στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος της αγοράς αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου.
  • Τη χορήγηση άδειας λειτουργίας στην υπό σύσταση εταιρεία «EOS Global Investors Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Οργανισμών Επενδύσεων» για τη λειτουργία της ως Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΑΕΔΟΕΕ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 2 του ν. 4209/2013.
  • Την έγκριση του αιτήματος της εταιρείας «ΟΛΥΜΠΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς (squeeze-out) επί των μετοχών της εταιρείας «ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ A.Ε.», σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 3461/2006.
  • Τη διαγραφή των μετοχών της εταιρείας «ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από το Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 5 του ν. 3371/2005, κατόπιν αιτήματος της εταιρείας.
  • Τη διαγραφή των μετοχών της εταιρείας «METLEN ENERGY & METALS A.Ε.» από το Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 5 του ν. 3371/2005, κατόπιν αιτήματος της εταιρείας.
  • Τη διαγραφή της εταιρείας «DASK Capital Μ.Ι.Κ.Ε.» από το μητρώο παρόχων υπηρεσιών ανταλλαγής μεταξύ εικονικών νομισμάτων και παραστατικών νομισμάτων, καθώς και από το μητρώο παρόχων υπηρεσιών θεματοφυλακής ψηφιακών πορτοφολιών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με την περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4557/2018.
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