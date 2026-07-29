Νέες μονάδες Ειδικών Επιχειρήσεων με εφέδρους, με απόφαση Δένδια

Με τρεις υπουργικές αποφάσεις που υπέγραψε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, προχωρά η συγκρότηση τριών νέων μονάδων Ειδικών Επιχειρήσεων σε Αττική, Κεντρική Μακεδονία και βόρειο Έβρο, στο πλαίσιο της εφαρμογής της Νέας Δομής Δυνάμεων και της μεταρρύθμισης «Ατζέντα 2030».

Όπως έγινε γνωστό, οι δύο από τις τρεις νέες μονάδες θα στελεχώνονται αποκλειστικά από εφέδρους.

Η δημιουργία των μονάδων Ειδικών Επιχειρήσεων έρχεται να αντιμετωπίσει ένα χρόνιο πρόβλημα του παρελθόντος, καθώς μέχρι σήμερα πολλοί έφεδροι των Ειδικών Δυνάμεων, παρά το γεγονός ότι έχουν λάβει εκπαίδευση σε ιδιαίτερα απαιτητικές επιχειρησιακές δεξιότητες, παρέμεναν στη συντριπτική τους πλειονότητα με «λευκό απολυτήριο» και χωρίς συγκεκριμένη τοποθέτηση, περιμένοντας ενδεχόμενη αξιοποίησή τους στο μέλλον.

Μια κατάσταση που, σύμφωνα με το υπουργείο, δεν λειτουργούσε προς όφελος ούτε των ίδιων των εφέδρων ούτε της αμυντικής ικανότητας της χώρας, καθώς η ενεργή εφεδρεία αποτελεί βασικό στοιχείο για τη διατήρηση υψηλού επιπέδου επιχειρησιακής ετοιμότητας.

Στόχος της νέας δομής είναι κάθε έφεδρος των Ειδικών Δυνάμεων να καλείται πλέον κατά προτεραιότητα και να γνωρίζει από πριν τη μονάδα στην οποία θα ενταχθεί, την αποστολή που θα αναλάβει, καθώς και τα καθήκοντα που θα του ανατεθούν.

Υπενθυμίζεται ότι, στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής του υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την αναδιοργάνωση της εφεδρείας, έχουν ήδη δημιουργηθεί Κέντρα Μετεκπαίδευσης στον Αυλώνα Αττικής και στο Λιτόχωρο Πιερίας.

Όπως έχει επισημάνει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, «ο έφεδρος είναι ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στις Ένοπλες Δυνάμεις και στην ελληνική κοινωνία. Ενσαρκώνει το απόλυτο διαχρονικό ιδανικό του Στρατού των Πολιτών, που επί 2.500 και πλέον χρόνια είναι η ελληνική προσέγγιση για την Άμυνα της πατρίδας μας».