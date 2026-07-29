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BBC: Τέσσερις γυναίκες κατηγορούν τον Τζάρεντ Λέτο για σεξουαλική κακοποίηση όταν ήταν ανήλικες
Ειδήσεις
10:37 - 29 Ιουλ 2026

BBC: Τέσσερις γυναίκες κατηγορούν τον Τζάρεντ Λέτο για σεξουαλική κακοποίηση όταν ήταν ανήλικες

Reporter.gr Newsroom
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Σοβαρές καταγγελίες για τον βραβευμένο με Όσκαρ ηθοποιό και frontman των Thirty Seconds to Mars, Τζάρεντ Λέτο, αποκαλύπτει έρευνα του BBC, καθώς τέσσερις γυναίκες τον κατηγορούν για εγκληματική σεξουαλική συμπεριφορά. Οι ίδιες υποστηρίζουν ότι τα περιστατικά σημειώθηκαν όταν ήταν ανήλικες ή σε νεαρή ηλικία.  

Οι καταγγελίες παρουσιάζονται στο ντοκιμαντέρ του BBC με τίτλο «Jared Leto: Hollywood’s Dark Secret», στο οποίο συνολικά δέκα γυναίκες περιγράφουν εμπειρίες που, όπως αναφέρουν, είχαν από επαφές τους με τον ηθοποιό την περίοδο 2002-2016. Εννέα από αυτές μιλούν δημόσια για πρώτη φορά.

Σύμφωνα με το βρετανικό δίκτυο, ο 54χρονος σήμερα Τζάρεντ Λέτο δεν απάντησε στις επανειλημμένες προσπάθειες επικοινωνίας προκειμένου να σχολιάσει τις συγκεκριμένες καταγγελίες.

Οι καταγγελίες των γυναικών

Μία από τις γυναίκες, η οποία χρησιμοποιεί το όνομα Ιζαμπέλ, ισχυρίζεται ότι δέχθηκε σεξουαλική επίθεση από τον ηθοποιό το 2002, όταν ήταν 17 ετών. Όπως αναφέρει, είχε πάει σε ξενοδοχείο όπου διέμενε ο Λέτο, θεωρώντας ότι θα συναντούσε τον ίδιο και την παρέα του. Ωστόσο, όπως υποστηρίζει, κατέληξε να βρίσκεται μόνη μαζί του σε δωμάτιο μοτέλ, όπου σημειώθηκε το περιστατικό.

Μία ακόμη γυναίκα, η Άλεξ, πρώην μοντέλο, καταγγέλλει ότι το 2013, όταν ήταν 19 ετών, συναντήθηκε με τον ηθοποιό σε δωμάτιο ξενοδοχείου στο Λονδίνο, έπειτα από πρόσκληση σε πάρτι.

Σύμφωνα με την ίδια, επειδή δεν μπορούσε να επιστρέψει στο σπίτι της, ζήτησε να κοιμηθεί στον καναπέ του δωματίου. Όπως υποστηρίζει, ο Λέτο επανέλαβε μία φράση που εκείνη εξέλαβε ως απειλή σεξουαλικής επίθεσης, με αποτέλεσμα να φύγει αμέσως από τον χώρο.

Μία τρίτη γυναίκα, η οποία εμφανίζεται με το ψευδώνυμο Κλάρα, υποστηρίζει ότι είχε σεξουαλική σχέση με τον ηθοποιό στην Καλιφόρνια, όταν εκείνη ήταν 17 ετών και ο Λέτο 34.

Όπως αναφέρει, πριν από τη συνάντησή τους είχαν συζητήσει ακόμη και το γεγονός ότι στην Πολιτεία το όριο συναίνεσης είναι τα 18 έτη, ωστόσο, σύμφωνα με την καταγγελία της, ο ηθοποιός δεν φάνηκε να ανησυχεί για αυτό. Η ίδια σημειώνει ότι χρειάστηκε να περάσουν χρόνια μέχρι να αντιληφθεί, όπως λέει, τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Καταγγελίες για προσέγγιση ανηλίκων και τηλεφωνικές επαφές

Μία τέταρτη γυναίκα, με το ψευδώνυμο Έτα, αναφέρει ότι γνώρισε τον Τζάρεντ Λέτο σε ηλικία 16 ετών μέσω πρακτορείου μοντέλων στο Λος Άντζελες.

Όπως ισχυρίζεται, η αρχική επικοινωνία είχε επαγγελματικό χαρακτήρα, ωστόσο στη συνέχεια μετατράπηκε σε συζητήσεις με σεξουαλικό περιεχόμενο, με ερωτήσεις για την προσωπική της ζωή και αναφορές σε πιθανή σεξουαλική σχέση.

Η ίδια υποστηρίζει ακόμη ότι αργότερα της ζητήθηκε να υπογράψει συμφωνία εμπιστευτικότητας (NDA), κάτι που αρνήθηκε.

Παράλληλα, πέντε γυναίκες αναφέρουν στο BBC ότι δέχθηκαν επανειλημμένες τηλεφωνικές κλήσεις με σεξουαλικό περιεχόμενο, εκτιμώντας ορισμένες από αυτές ότι πίσω από τις κλήσεις βρισκόταν ο ίδιος ο Λέτο ή άτομα που ενεργούσαν για λογαριασμό του.

Μαρτυρίες πρώην συνεργατών του

Στο ντοκιμαντέρ περιλαμβάνονται επίσης μαρτυρίες δύο πρώην συνεργατών των Thirty Seconds to Mars, οι οποίοι περιγράφουν ότι υπήρχαν συχνές προσκλήσεις νεαρών γυναικών και μοντέλων στα παρασκήνια συναυλιών ή σε χώρους όπου βρισκόταν ο Τζάρεντ Λέτο.

Ένας πρώην τεχνικός του συγκροτήματος αναφέρει ότι το προσωπικό αισθανόταν άβολα λόγω της μεγάλης ηλικιακής διαφοράς ανάμεσα στον ηθοποιό και τις νεαρές γυναίκες που συναντούσε. Άλλος πρώην συνεργάτης υποστηρίζει ότι νεαρές γυναίκες επισκέπτονταν συχνά το σπίτι όπου εργαζόταν τότε το συγκρότημα.

Προηγούμενες καταγγελίες

Το BBC επισημαίνει ότι αναφορές και φήμες σχετικά με τη συμπεριφορά του Τζάρεντ Λέτο κυκλοφορούν εδώ και χρόνια στο διαδίκτυο.

Το 2025, η DJ από το Λος Άντζελες Άλι Τάιλζ είχε καταγγείλει δημόσια ότι δέχθηκε σεξουαλική επίθεση από τον ηθοποιό όταν ήταν 17 ετών, ενώ ακολούθησαν και άλλες παρόμοιες καταγγελίες.

Την ίδια χρονιά, εννέα γυναίκες είχαν προβεί σε αντίστοιχους ισχυρισμούς σε δημοσίευμα του αμερικανικού περιοδικού Air Mail, τους οποίους ο Τζάρεντ Λέτο είχε αρνηθεί.

Στη νέα έρευνα του BBC, πάντως, ο ηθοποιός δεν απάντησε στα ερωτήματα του δικτύου σχετικά με τις καταγγελίες που περιλαμβάνονται στο ντοκιμαντέρ.

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