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Noval Property: Αύξηση 11% στα έσοδα από μισθώματα το Α&#039; εξάμηνο
Ακίνητα
18:11 - 16 Σεπ 2025

Noval Property: Αύξηση 11% στα έσοδα από μισθώματα το Α' εξάμηνο

Reporter.gr Newsroom
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Τα έσοδα από μισθώματα της Noval Property κατέγραψαν αύξηση 11% στο πρώτο εξάμηνο του 2025 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, όπως προκύπτει από τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε η εταιρεία.

Πιο συγκεκριμένα, τα έσοδα από μισθώματα για την περίοδο που έληξε την 30η Ιουνίου 2025 ανήλθαν σε 17,7 εκατ. ευρώ, έναντι 15,9 εκατ. ευρώ κατά την ίδια περίοδο του 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 1,8 εκατ. ευρώ (αύξηση 11%). Η εν λόγω αύξηση προκύπτει από την ενεργητική διαχείριση των ακινήτων της Εταιρείας και τη δυναμική του χαρτοφυλακίου της, οδηγώντας τόσο στη σύναψη νέων μισθώσεων καθώς και στην ανανέωση των υφιστάμενων συμβάσεων με πιο ευνοϊκούς όρους. Παράλληλα, συνέβαλε στην αύξηση του κύκλου εργασιών των μισθωτών στα εμπορικά μας ακίνητα, μέρος του οποίου καταβάλλεται στην Εταιρεία ως μίσθωμα.

Σημαντική πρόοδος σημειώθηκε κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025 στο πρόγραμμα ανάπτυξης και μισθώσεων της εταιρείας. Το Ardittos House, ένα ακίνητο μικτής χρήσης στην οδό Αρδηττού 40-42 στο Μετς, Αθήνα, που περιλαμβάνει πολυτελείς κατοικίες και σύγχρονους γραφειακούς χώρους, παραδόθηκε στην αγορά, με πάνω από το ήμισυ της μισθώσιμης επιφάνειας του οικιστικού τμήματος ήδη μισθωμένο. Παράλληλα, η εταιρεία ενίσχυσε περαιτέρω το χαρτοφυλάκιο γραφείων της με την ολοκλήρωση της κατασκευής ενός σύγχρονου, υψηλών προδιαγραφών κτηρίου γραφείων στην οδό Χειμάρρας στο Μαρούσι, τον βασικό επιχειρηματικό κόμβο της Αθήνας, το οποίο παραδόθηκε στους μισθωτές τον Ιούλιο του 2025.

Περαιτέρω, εκμισθώθηκε περίπου το 34% της συνολικής χρήσης του κτηρίου γραφείων υπό ανακατασκευή επί της οδού Κηφισιας 199, στο Μαρούσι σε μία από τις κορυφαίες φαρμακευτικές εταιρείες παγκοσμίως. Η ανακατασκευή του εν λόγω ακινήτου αναμένεται να ολοκληρωθεί στο πρώτο τρίμηνο του 2026.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και αναπροσαρμογής εύλογης αξίας περιουσιακών στοιχείων (aEBITDA) για την περίοδο του πρώτου τριμήνου του 2025 ανήλθαν σε 11,0 εκατ. ευρώ, έναντι 9,4 εκατ. ευρώ κατά τη περίοδο του 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 1,6 εκατ. ευρώ (αύξηση 17%) και αναδεικνύοντας τη σημαντική βελτίωση της συνολικής αποδοτικότητας της Εταιρείας.

Τα κεφάλαια από λειτουργικές δραστηριότητες (Funds from Operations) για την περίοδο που έληξε την 30η Ιουνίου 2025 ανήλθαν σε 7,0 εκατ. ευρώ, έναντι 3,2 εκατ. ευρώ για τη περίοδο που έληξε την 30η Ιουνίου 2024 (εξαιρουμένων των εσόδων από τόκους), αυξημένα κατά 2,9 εκατ. ευρώ (αύξηση 73%), σε συγκρίσιμη βάση, ως αποτέλεσμα των παραπάνω ενεργειών της Εταιρείας.

Η εύλογη αξία του χαρτοφυλακίου επενδύσεων της Noval Property την 30η Ιουνίου 2025 ανήλθε σε 679,0 εκατ. ευρώ, έναντι 648,3 εκατ. ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 30,7 εκατ. ευρώ (αύξηση 5%).

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα την 30η Ιουνίου 2025 ανήλθαν σε 57,3 εκατ. ευρώ, έναντι 72,8 εκατ. ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2024.

Η εσωτερική λογιστική αξία (NAV) την 30η Ιουνίου 2025 ήταν 533,2 εκατ. ευρώ (4,22 ευρώ ανά μετοχή), ενώ την 31η Δεκεμβρίου 2024 ήταν 519,1 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 14,1 εκατ. ευρώ (αύξηση 3%).

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Σχολιάζοντας τις επιδόσεις της εταιρείας, ο κ. Μιχάλης Παναγής, Διευθύνων Σύμβουλος της Noval Property, δήλωσε: «Στο μέσο της χρονιάς, παραμένουμε σταθερά εντός πορείας για την επίτευξη των στόχων μας για το 2025. Η ολοκλήρωση και παράδοση των έργων Ardittos House και Χειμάρρας 16 αποτέλεσαν δύο σημαντικά ορόσημα για εμάς κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή προσήλωσή μας στην ποιότητα, την καινοτομία και την επιτυχημένη υλοποίηση. Τα δύο αυτά ακίνητα ενισχύουν ουσιαστικά το χαρτοφυλάκιό μας και αντανακλούν τη στρατηγική εστίαση στην ανάπτυξη ενός ποιοτικού, ανθεκτικού και διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου βιώσιμων ακινήτων.

Παράλληλα, συνεχίζουμε δυναμικά με την προμίσθωση του υπό ανακατασκευή κτηρίου επί της οδού Κηφισίας 199, όπου η διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση για κτήρια γραφείων υψηλών προδιαγραφών επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη της αγοράς στη στρατηγική μας. Παραμένοντας με συνέπεια στην ίδια κατεύθυνση, επικεντρωνόμαστε στην ολοκλήρωση των έργων ανάπτυξης, την αναβάθμιση υφιστάμενων ακινήτων και τη διεύρυνση του χαρτοφυλακίου μέσω πιθανών εξαγορών, προσηλωμένοι στον στόχο μας για δημιουργία μακροχρόνιας αξίας για τους μετόχους και τους συμμέτοχους της Εταιρείας».

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