Ζελένσκι: Αντεπίθεση στο Ντονέτσκ με ανακατάληψη επτά οικισμών

Οι ουκρανικές δυνάμεις πραγματοποιούν αντεπίθεση εναντίον των ρωσικών δυνάμεων στο ανατολικό μέτωπο, όπου το Κίεβο έχει ανακτήσει επτά οικισμούς, δήλωσε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι την Πέμπτη (18/9) μετά την επίσκεψή του στην περιοχή του Ντονέτσκ.

«Στην πραγματικότητα, οι δυνάμεις μας στερούν από τον κατακτητή (τη Ρωσία) την ευκαιρία να πραγματοποιήσει μια πλήρη επιθετική επιχείρηση, την οποία σχεδίαζε εδώ και πολύ καιρό και στην οποία βασιζόταν», δήλωσε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του.

Οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν ανακτήσει 160 τετραγωνικά χιλιόμετρα από την έναρξη της επιχείρησης, είπε, προσθέτοντας ότι πάνω από 170 τετραγωνικά χιλιόμετρα και άλλοι εννέα οικισμοί έχουν «απαλλαγεί από τους κατακτητές».

Δεν διευκρίνισε πότε ξεκίνησε η επιχείρηση. Περιέγραψε τις μάχες ως έντονες στην περιοχή της Ντομπροπίλια, μια περιοχή που είδε ταχεία ρωσική προέλαση στα μέσα Αυγούστου και γύρω από το κέντρο του Ποκρόβσκ.

Donetsk Region. I met with our warriors taking part in the Dobropillia counteroffensive. I spoke with the defenders, thanked them for their achievements, and presented them with state awards. I also received a report from Commander-in-Chief Oleksandr Syrskyi on the progress of… pic.twitter.com/QgNH0GoLDr September 18, 2025

Η περιοχή του Ντονέτσκ, η οποία είναι μόνο εν μέρει κατεχόμενη από τη Ρωσία, αλλά την οποία η Μόσχα θέλει να εγκαταλείψει το Κίεβο πριν από οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία, παραμένει το θέατρο των πιο έντονων μαχών. Την Πέμπτη, μια ρωσική κατευθυνόμενη βόμβα σκότωσε πέντε πολίτες στην Κοστιάντινοβκα, περίπου 40 χιλιόμετρα από τη Ντομπροπίλια.

Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν φτάσει σε απόσταση 8 χιλιομέτρων από την πόλη, η οποία εδώ και καιρό αποτελεί κρίσιμο κέντρο logistics για τις ουκρανικές δυνάμεις που υπερασπίζονται ένα τμήμα της πρώτης γραμμής.