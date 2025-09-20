Ο Τραμπ φοβίζει τους Ευρωπαίους και «παγώνουν» τα φθινοπωρινά τους ταξίδια στις ΗΠΑ

Όπως αναφέρει το Bloomberg, η αεροπορική κίνηση από τη Γερμανία προς τις ΗΠΑ παρουσιάζει πτώση 13% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Αντίστοιχες μειώσεις καταγράφονται και από άλλες χώρες της Ευρώπης: 9% από την Ισπανία, 7,6% από την Ιταλία, 4,9% από το Ηνωμένο Βασίλειο και 2,9% από τη Γαλλία, σύμφωνα με δεδομένα της Cirium, εταιρείας που ειδικεύεται στην ανάλυση του κλάδου των αερομεταφορών.

Ο διευθύνων σύμβουλος της United Airlines, Σκοτ Κίρμπι, σχολίασε ότι η ευρωπαϊκή ζήτηση έχει πράγματι υποχωρήσει. Όπως δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του, η πτώση μπορεί να βρίσκεται κοντά στο χαμηλότερο σημείο της. «Αν και δεν φαίνεται ξεκάθαρα στα νούμερα, το ακούω όλο και περισσότερο στις συζητήσεις μου με Ευρωπαίους», ανέφερε χαρακτηριστικά.