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Ο Τραμπ φοβίζει τους Ευρωπαίους και «παγώνουν» τα φθινοπωρινά τους ταξίδια στις ΗΠΑ
Ειδήσεις
11:08 - 20 Σεπ 2025

Ο Τραμπ φοβίζει τους Ευρωπαίους και «παγώνουν» τα φθινοπωρινά τους ταξίδια στις ΗΠΑ

Reporter.gr Newsroom
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Οι Ευρωπαίοι μειώνουν αισθητά τα ταξίδια τους προς τις Ηνωμένες Πολιτείες το φθινόπωρο, με τις διατλαντικές πτήσεις να καταγράφουν πτώση 11%, καθώς οι πολιτικές του Ντόναλντ Τραμπ για τη μετανάστευση και τους δασμούς προκαλούν ανησυχία και επιφυλακτικότητα στους ταξιδιώτες.    

Όπως αναφέρει το Bloomberg, η αεροπορική κίνηση από τη Γερμανία προς τις ΗΠΑ παρουσιάζει πτώση 13% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Αντίστοιχες μειώσεις καταγράφονται και από άλλες χώρες της Ευρώπης: 9% από την Ισπανία, 7,6% από την Ιταλία, 4,9% από το Ηνωμένο Βασίλειο και 2,9% από τη Γαλλία, σύμφωνα με δεδομένα της Cirium, εταιρείας που ειδικεύεται στην ανάλυση του κλάδου των αερομεταφορών.

Ο διευθύνων σύμβουλος της United Airlines, Σκοτ Κίρμπι, σχολίασε ότι η ευρωπαϊκή ζήτηση έχει πράγματι υποχωρήσει. Όπως δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του, η πτώση μπορεί να βρίσκεται κοντά στο χαμηλότερο σημείο της. «Αν και δεν φαίνεται ξεκάθαρα στα νούμερα, το ακούω όλο και περισσότερο στις συζητήσεις μου με Ευρωπαίους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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