Γερμανία: Σε κίνδυνο το φιλόδοξο ταμείο υποδομών των €500 δισ. λόγω ασαφούς σχεδιασμού

Η κατάρρευση μιας γέφυρας στη Δρέσδη πυροδότησε εξαγγελίες για ένα φιλόδοξο ταμείο 500 δισ. ευρώ από τον καγκελάριο Μερτς. Έξι μήνες μετά, η έλλειψη σχεδίου, οι γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και η αβεβαιότητα για τις προτεραιότητες αφήνουν αναπάντητα ερωτήματα για το μέλλον των γερμανικών υποδομών.

Πιο αναλυτικά, η κατάρρευση σιδηροδρομικής γέφυρας στη Δρέσδη, τον Σεπτέμβριο του 2024, ανέδειξε με εμφατικό τρόπο τη χρόνια υποβάθμιση των υποδομών στη Γερμανία και την ανάγκη για άμεσες επενδύσεις. Σε απάντηση, ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς ανακοίνωσε τη σύσταση ενός ειδικού ταμείου ύψους 500 δισ. ευρώ, με 12ετή ορίζοντα, το οποίο παρουσίασε ως στρατηγικό εργαλείο για την ενίσχυση της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας της γερμανικής οικονομίας.

Ωστόσο, έξι μήνες μετά την εξαγγελία, η αισιοδοξία έχει δώσει τη θέση της στην αβεβαιότητα. Παρά το μεγάλο ύψος της χρηματοδότησης, το ταμείο εξακολουθεί να στερείται σαφούς σχεδίου υλοποίησης. Οι διαθέσιμοι πόροι κατανεμήθηκαν χωρίς να υπάρχουν συγκεκριμένες ιεραρχήσεις ή ένα συνεκτικό πλαίσιο συντονισμού, ενώ περίπου 100 δισ. ευρώ έχουν ήδη δεσμευτεί για κατανομή στα 16 ομόσπονδα κρατίδια. Ο δήμαρχος της Δρέσδης, Ντιρκ Χίλμπερτ, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για αυτή την προσέγγιση, λέγοντας ότι «η απόδοση κονδυλίων στα κρατίδια αφαιρεί ευελιξία και περιορίζει την άμεση στήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες».

Το ταμείο καλείται να καλύψει ένα ευρύ φάσμα έργων — από την ανακαίνιση σχολικών μονάδων και γεφυρών μέχρι την επέκταση δικτύων ενέργειας και ευρυζωνικών υποδομών. Παρά ταύτα, η έλλειψη σαφούς πλάνου προκαλεί προβληματισμό τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Ο διευθύνων σύμβουλος της Deutsche Bank, Κρίστιαν Σέβινγκ, τόνισε την ανάγκη για αποφάσεις με σαφείς στόχους, υπογραμμίζοντας: «Χρειάζονται ξεκάθαρες κατευθύνσεις για το ποιο μέρος των πόρων θα διοχετευθεί σε υποδομές, ποιο στην τεχνολογία και ποιο στα δίκτυα».

Η καθυστέρηση δεν είναι μόνο θέμα χρηματοδότησης αλλά και θεσμικής αδράνειας. Η γραφειοκρατία σε ομοσπονδιακό επίπεδο και οι αντικρουόμενες προτεραιότητες των κρατιδίων επιβραδύνουν την πρόοδο. Η κατεστραμμένη γέφυρα Καρόλα στη Δρέσδη παραμένει σε κατάσταση εργοταξίου, με την επανέναρξη των εργασιών να μετατίθεται για το 2028 και την αποπεράτωση να προβλέπεται το 2031.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, ο Τιμ-Όλιβερ Μίλερ, επικεφαλής της κατασκευαστικής ένωσης HDB, σχολίασε χαρακτηριστικά ότι πρόκειται για «μια πολιτική εξαγγελία χωρίς χειροπιαστά έργα». Το Ινστιτούτο Οικονομίας της Κολωνίας εκτιμά ότι το ποσό που απαιτείται για τη συνολική αναβάθμιση των υποδομών της Γερμανίας αγγίζει τα 600 δισ. ευρώ — ξεπερνώντας κατά πολύ το ύψος του ταμείου που έχει ανακοινωθεί.

Η αδυναμία επίτευξης προόδου έχει αρχίσει να γίνεται αισθητή και σε πολιτικό επίπεδο. Στις πρόσφατες τοπικές εκλογές στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, η Ακροδεξιά σημείωσε άνοδο, την ώρα που τα παραδοσιακά κόμματα –οι Χριστιανοδημοκράτες και οι Σοσιαλδημοκράτες– είδαν τις δυνάμεις τους να υποχωρούν. Αν και η κυβέρνηση του Μερτς κατάφερε να περάσει συνταγματικές τροποποιήσεις ώστε να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση, η έμφαση που δίνει στη δημοσιονομική πειθαρχία εντείνει τις αμφιβολίες για το αν πράγματι υπάρχει βούληση να εφαρμοστεί ένα φιλόδοξο επενδυτικό σχέδιο.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η πλειονότητα των πολιτών δεν εμπιστεύεται τη διαχειριστική ικανότητα του κράτους. Ο ίδιος ο Μερτς αναγνώρισε τη σημασία του θέματος, δηλώνοντας πως «το ζήτημα αφορά το μέλλον της χώρας», και δεσμεύτηκε να λάβει μέτρα για τη μείωση της γραφειοκρατίας. Ωστόσο, χωρίς συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και μετρήσιμους στόχους, αναλυτές προειδοποιούν ότι το ταμείο ενδέχεται να μετατραπεί σε μια χαμένη ευκαιρία – μια σπατάλη πόρων χωρίς ουσιαστικά αποτελέσματα.