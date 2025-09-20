Ιταλία: Πιθανή η μείωση του ελλείμματος κάτω του 3% από το 2025

Ο Υπουργός Οικονομικών της Ιταλίας, Τζανκάρλο Τζορτζέτι, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η χώρα του να πετύχει τη μείωση του δημοσιονομικού της ελλείμματος κάτω από το 3% του ΑΕΠ ήδη από φέτος – γεγονός που θα μπορούσε να της επιτρέψει να εξέλθει νωρίτερα από το προβλεπόμενο πλαίσιο των δημοσιονομικών περιορισμών που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Μιλώντας από την Κοπεγχάγη, κατά τη διάρκεια συνάντησης περιφερειακών υπουργών Οικονομικών, ο Τζορτζέτι δήλωσε, σύμφωνα με το Bloomberg: «Είναι πιθανό η Ιταλία να βγει από τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος ήδη φέτος», κάτι που θα σήμαινε ότι το έλλειμμα της χώρας θα υποχωρήσει κάτω από το όριο του 3% που θέτει η ΕΕ το 2025.

Ο Ιταλός ΥΠΟΙΚ επεσήμανε ότι παρόλο που βρισκόμαστε ήδη στον Σεπτέμβριο, υπάρχει ακόμη χρονικό περιθώριο έως τον Δεκέμβριο για να διαμορφωθούν τα τελικά δεδομένα. Αναγνώρισε ωστόσο πως η διεθνής αστάθεια επηρεάζει αρνητικά τις εξαγωγές και γενικότερα την οικονομική ανάπτυξη. «Όμως έχουμε μπροστά μας ακόμη τρεις μήνες», τόνισε, διατηρώντας συγκρατημένα αισιόδοξη στάση για τις προοπτικές.