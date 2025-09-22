Κηδεία Τσάρλι Κερκ: Η χήρα του «συγχώρεσε» τον δολοφόνο – Ο Τραμπ παραδέχτηκε πως μισεί τους εχθρούς του

Λίγο πριν ανέβει στο βήμα ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, έκανε την είσοδό της στο γεμάτο στάδιο η σύζυγος του Κερκ, Έρικα, η οποία μίλησε για τον Κερκ με εμφανή συγκίνηση, ευχαρίστησε για την συμπαράσταση που δέχτηκε από χιλιάδες ανθρώπους και «συγχώρεσε» τον δολοφόνο του.

«Σας ευχαριστώ που ήρθατε να τιμήσετε τον Τσάρλι μου. Λίγα μίλια από εδώ, πριν 2 χρόνια, ο Τσάρλι σε μία ομιλία του, είχε αναφερθεί στον Θεό. Είχε πει: Θεέ μου χρησιμοποίησέ με… Ο Θεός το έκανε αυτό πριν από 11 μέρες» είπε.

A REVIVAL. A Celebration of Charlie Kirk. pic.twitter.com/KtX9xkGn4N — The White House (@WhiteHouse) September 22, 2025

«Κλήθηκα να κοιτάξω το δολοφονημένο σώμα του συζύγου μου. Ένιωσα σοκ και φρίκη και έναν πόσο που δεν ήξερα καν ότι υπήρχε. Ακόμη μετά το θάνατο μπορούσα να δω τον άνθρωπο που αγαπούσα. Είδα όμως και στα χείλη του ένα αμυδρό χαμόγελο. Ο Τσάρλι δεν υπέφερε. Την μία στιγμή έκανε αυτό που αγαπούσε και μετά βρέθηκε στον Παράδεισο», είπε ακόμη και προσέθεσε: «Ο Τσάρλι έφυγε νωρίς αλλά ήταν έτοιμος να πεθάνει… Θα μου λείψει τόσο πολύ».

Στο κλείσιμο της ομιλίας της, αναφερόμενη στον δολοφόνο του άντρα της, είπε με δάκρυα στα μάτια: «Τον συγχωρώ… Γιατί αυτό έκανε ο Χριστός και αυτό θα έκανε και ο Τσάρλι. Αγάπη για τους εχθρούς μας».

Τραμπ: «Μου έλεγε συνέχεια: Κύριε έχουμε μια χώρα να σώσουμε…»

Ως «μεγάλο ήρωα της Αμερικής» και «μάρτυρα» χαρακτηρίσε ο Ντόναντλ Τραμπ τον εκλιπόντα, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Όταν ήταν 18 ετών, αποφάσισε να αφιερώσει τη ζωή του για τους νέους. Αυτός ο νεαρός από το Ιλινόι ξεκίνησε έναν οργανισμό, που τώρα θα γίνει καλύτερος και μεγαλύτερος».

«Τι φρικτή στιγμή! Ήμουν στο οβάλ γραφείο όταν το έμαθα (σ.σ. ότι δολοφονήθηκε). Τους έδιωξα όλους από το γραφείο» περιέγραψε ακόμη ο Ντόναλντ Τραμπ και προσέθεσε:

«Τη μέρα που δολοφονήθηκε, τον είχαν ενημερώσει ότι ήταν στο πλήθος υπήρχαν πολέμιοί του και ήταν χαρούμενος γιατί πίστευε ότι μπορούσε να τους πείσει. Είπε: Δεν είμαι εδώ για να τους πολεμήσω αλλά για να τους προσεγγίσω. Εγώ δεν είμαι σαν τον Τσάρλι. Μισώ τους αντιπάλους μου», είπε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος και σημείωσε ότι «πριν δολοφονηθεί, είχε δεχθεί απειλές αλλά δεν ανησυχούσε για αυτές. Ήξερε το ρίσκο αλλά δεν έκανε ποτέ πίσω».

Μάλιστα, λίγα μόλις λεπτά αφού η Έρικαν Κερκ είπε πως συγχώρεσε τον δολοφόνο του άντρα της, ο πρόεδρος της Αμερικής - ένας από τους λίγους ομιλητές που έκαναν οποιαδήποτε άμεση αναφορά στον ύποπτο για τη δολοφονία του Κερκ - τον χαρακτήρισε ως «ριζοσπαστικοποιημένο, ψυχρόαιμο τέρας» και εκμεταλλευόμενος την πόλωση που επικρατεί μετά τη δολοφονία, είπε: «Δολοφονήθηκε βίαια επειδή μιλούσε για την ελευθερία και τη δικαιοσύνη, για τον Θεό, τη χώρα, για τη λογική και την κοινή λογική», ενώ σε άλλο σημείο της ομιλίας του ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ο δολοφόνος απέτυχε στην προσπάθειά του επειδή το μήνυμα του Τσάρλι δεν έχει φιμωθεί. Τώρα είναι μεγαλύτερο, καλύτερο και ισχυρότερο από ποτέ», είπε ακόμη.

.@POTUS: "Charlie's murder was not just an attack on one man or one movement — it was an attack on our entire nation." pic.twitter.com/KH143fYf28 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) September 21, 2025

Ο Τραμπ, δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην στιγμή που ανέβηκε ξανά στην εξουσία, τονίζοντας ότι ο Τσάρλι Κιρκ βοήθησε σε αυτό, ενώ χαρακτήρισε τη δολοφονία του ως επίθεση στο αμερικανικό έθνος, τονίζοντας ότι ο Κερκ σκοτώθηκε για τις ιδέες του.

«Δεν άξιζε τέτοιο θάνατο. Η δολοφονία του ήταν μια επίθεση στο έθνος μας. Στις ΗΠΑ… Η σφαίρα στόχευσε όλους μας. Ο Τσάρλι σκοτώθηκε για τις ιδέες που όλοι σε αυτή την αρένα πιστεύουμε» είπε ο Τραμπ για να συμπληρώσει: «Ο Τσάρλι μας κοιτάζει από εκεί πάνω και λέει: "Ένα μεγάλο πλήθος από πατριώτες"».

Today, hundreds of thousands of Americans unite to honor Charlie Kirk—his vision, his mission, his impact, and his deep love for this nation.



Charlie Kirk was one of one. A life devoted to faith, freedom, and America. In tribute to Charlie: pic.twitter.com/anlWX91bH8 — The White House (@WhiteHouse) September 21, 2025

Ο Λευκός Οίκος, εν τω μεταξύ, σε μία από τις δεκάδες αναρτήσεις που έκανε στο Χ έγραψε «This is the turning point» (Εδώ αρχίζουν όλα), ανεβάζοντας μία ασπρόμαυρη φωτογραφία του Ντόνανλτ Τραμπ που κοιτάζει το συγκεντρωμένο πλήθος απο το βήμα του Σταδίου.

This is the turning point. ?? pic.twitter.com/jEXfkr1nsv — The White House (@WhiteHouse) September 21, 2025

Τζέι Ντι Βανς: Ο Τσάρλι Κερκ αντιπροσώπευε το θάρρος για τις νεότερες γενιές

Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς είπε στην ομιλία του μεταξύ άλλων: «Για τις νεότερες γενιές ο Τσάρλι αντιπροσώπευε το θάρρος και έφερνε πολλές αλήθειες. Ότι οι νέοι πρέπει να έχουν φωνή και ότι ο γάμος και η οικογένεια είναι τα πιο σημαντικά».

Charlie Kirk was a hero to this country and a faithful servant of God.



Every day that we continue his mission is an honor to his memory.



We've got it from here, my friend. pic.twitter.com/Bh7NnEwsX4 — JD Vance (@JDVance) September 22, 2025

«Αγαπούσε τον Θεό και ήξερε ότι είμαστε όλοι παιδιά του Θεού» συμπλήρωσε ο Βανς και συνέχισε: «Οι καρδιές μας νιώθουν τόσο άδειες τώρα που δεν είναι μαζί μας (...) Σε αγαπάμε και δε θα σταματήσουμε να είμαστε δίπλα σου, όπως ήταν ο Τσάρλι», είπε απευθυνόμενος στην χήρα του Κερκ, ενώ τόνισε και εκείνος με τη σειρά του ότι «δολοφονήθηκε επειδή έλεγε την αλήθεια».

Τραμπ Τζούνιορ: Δε θα σιωπήσουμε

«Δε θα κάνουμε πίσω. Δεν θα σιωπήσουμε» είπε μεταξύ άλλων ο γιος του Ντόναλντ Τραμπ, Ντ. Τραμπ Τζούνιορ στην ομιλία του.

«Η απώλειά του δεν πρέπει να είναι το τέλος αυτής της ιστορίας» τόνισε για να συμπληρώσει: «Είμαστε όλοι ο Τσάρλι».

Μάρκο Ρούμπιο: Ο Τσάρλι Κερκ ενέπνεε τους νέους

Στην ομιλία του, ο Μάρκο Ρούμπιο, είπε μεταξύ άλλων για τον Κερκ:

«Ήταν η φωνή που ενέπνεε τους νεαρούς Αμερικανούς. Τους μιλούσε για το γάμο και τους προέτρεπε να κάνουν παιδιά. Είχε σοφία που πολλές φορές χρειάζεται μια ζωή για να αποκτήσεις κι εκείνος την είχε στα 31 χρόνια του».

«Ο Τσάρλι Κερκ είχε επιρροή. Είναι χιλιάδες κόσμου απόψε εδώ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Είχε τέτοια επιρροή στα 31 του. Θα τον θυμόμαστε για αυτό».

Τραμπ και Μασκ μαζί

Στην τελετή προσήλθε και ο ιδρυτής της SpaceX και Tesla, Έλον Μασκ.

Σημειώνεται ότι δεκάδες χιλιάδες άτομα είχαν σχηματίσει ουρές για ώρες έξω από το στάδιο δεκάδες χιλιάδες άτομα είχαν σχηματίσει ουρές για ώρες έξω από το στάδιο πριν από την εκδήλωση, με μερικούς να έχουν κατασκηνώσει από το προηγούμενο βράδυ για να διασφαλίσουν μια καλή θέση. Πολλοί παρευρισκόμενοι φορούσαν καπέλα του κινήματος Make America Great Again (MAGA), ρούχα με το σήμα του Τραμπ και στολές σε κόκκινο, λευκό και μπλε – τα χρώματα της αμερικανικής σημαίας.

Μέσα στο στάδιο, η ατμόσφαιρα θύμιζε πολιτική συγκέντρωση, με μουσικά σχήματα χριστιανικής μουσικής να ανοίγουν την εκδήλωση και το πλήθος των σχεδόν 100.000 ανθρώπων να συμμετέχει με ενθουσιασμό, τραγουδώντας όρθιο.

Το πρόγραμμα των ομιλητών περιελάμβανε μέλη της οργάνωσης Turning Point USA του Τσάρλι Κερκ, η οποία επικεντρώνεται σε συντηρητικό ακτιβισμό στα πανεπιστήμια, γνωστές φυσιογνωμίες του ευρύτερου δεξιού χώρου, πρώην αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ και πρόσωπα που ανέφεραν ότι έχουν επηρεαστεί βαθιά από το έργο του Κερκ και τη χριστιανική συντηρητική του κοσμοθεωρία.

Κατά τη διάρκεια της πεντάωρης τελετής, πολλοί τόνισαν τη σημασία να συνεχιστεί η ακτιβιστική παρακαταθήκη του 31χρονου Κερκ και υπογράμμισαν τη βαθιά του πίστη. Ο Κερκ, ο οποίος δολοφονήθηκε από πυροβολισμό ενώ μιλούσε με φοιτητές σε πανεπιστήμιο της Γιούτα – με τον δράστη να πυροβολεί από ταράτσα κοντινού κτιρίου – περιγράφηκε επανειλημμένα ως μάρτυρας.

Ορισμένοι από τους ομιλητές εξέφρασαν την πεποίθηση ότι ο θάνατός του θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη δυναμική του συντηρητικού κινήματος στην Αμερική, το οποίο ήδη θεωρείται ισχυρό, δεδομένου του κυρίαρχου ρόλου του Τραμπ στον Λευκό Οίκο και του ελέγχου που ασκούν οι Ρεπουμπλικάνοι στο Κογκρέσο.