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Κερκ: Κοσμοσυρροή στο Στάδιο State Farm για την κηδεία του - Δρακόντεια τα μέτρα ασφαλείας
Ειδήσεις
21:10 - 21 Σεπ 2025

Κερκ: Κοσμοσυρροή στο Στάδιο State Farm για την κηδεία του - Δρακόντεια τα μέτρα ασφαλείας

Reporter.gr Newsroom
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Όλο το ενδιαφέρον της αμερικανικής κοινής γνώμης είναι στραμμένο στην κηδεία του Τσάρλι Κερκ στο στάδιο State Farm στην Αριζόνα, του ακτιβιστή που δολοφονήθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου.

Χιλιάδες πενθούντες, ντυμένοι στα κόκκινα, άσπρα και μπλε, πέρασαν από ελέγχους ασφαλείας για να παραστούν την Κυριακή στο μνημόσυνο του Τσάρλι Κιρκ σε στάδιο ποδοσφαίρου στην Αριζόνα, όπου ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο αντιπρόεδρος Τζ.Ντ. Βανς και άλλα κορυφαία στελέχη των Ρεπουμπλικάνων απέτισαν φόρο τιμής στον δολοφονημένο δεξιό ακτιβιστή. Τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντια, καθώς στην τελετή θα είναι παρόντες και θα εκφωνήσουν επικήδειο ο Τραμπ και κορυφαίοι υπουργοί της κυβέρνησης.

Όπως αναφέρει το Reuters, mουσική χριστιανικού ροκ ακούγεται από τα μεγάφωνα, ενώ φωτογραφίες του Κιρκ έχουν τοποθετηθεί σε καβαλέτα σε όλο το στάδιο State Farm στο Γκλέντεϊλ, που έχει χωρητικότητα πάνω από 63.000 θεατές. Ο κόσμος, πολλοί ντυμένοι με τα καλύτερά τους, είχε φτάσει πριν την αυγή για να εισέλθει στο στάδιο και να πενθήσει τον Κιρκ, ο οποίος δολοφονήθηκε στη διάρκεια συζήτησης με φοιτητές σε πανεπιστήμιο της Γιούτα στις 10 Σεπτεμβρίου. Οι γύρω δρόμοι ήταν μπλοκαρισμένοι, ενώ είχε στηθεί και επιπλέον χώρος σε άλλο κοντινό στάδιο.

Ορισμένες προσωπικότητες του MAGA που θα μιλήσουν στην τελετή μνήμης του Charlie Kirk:

Η Έρικα Κερκ, η οποία ηγείται πλέον της οργάνωσης του Τσάρλι Κερκ, Turning Point

Ο Ντόναλντ Τραμπ

Ο Τζέι Ντι Βανς, αντιπρόεδρος

Ο Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, υπουργός Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών

Ο Πιτ Χέγκσεθ, υπουργός Άμυνας

Ο Τραμπ, μιλώντας στους δημοσιογράφους πριν αναχωρήσει για την Αριζόνα, δήλωσε ότι ελπίζει πως η τελετή θα αποτελέσει «μια στιγμή επούλωσης» και αναφέρθηκε στην επιρροή του νεαρού πολιτικού συμμάχου του, επισημαίνοντας τη συμβολή του στην ενίσχυση των Ρεπουμπλικάνων μέσω της συντηρητικής φοιτητικής ομάδας Turning Point USA.

{https://youtube.com/shorts/Hsm9eSAAp5s?si=gMXc7-JvGQdBcKJI}

«Έκανε εξαιρετική δουλειά και είχε μεγάλη επιρροή στους νέους γιατί τον αγαπούσαν», είπε ο Τραμπ. «Αν γυρίσετε δέκα χρόνια πίσω, τα πανεπιστήμια ήταν επικίνδυνα για τους συντηρητικούς και τώρα είναι πολύ θερμά. Πολύ θερμά, όπως και η χώρα μας».

Η κύρια σκηνή είναι διακοσμημένη με μεγάλες αμερικανικές σημαίες στα πλάγια, σε αποχρώσεις μαρόν και χρυσού. Τεράστιες οθόνες παρουσιάζουν φωτογραφίες του Κιρκ, συμπεριλαμβανομένης μίας όπου φιλά τη σύζυγό του Έρικα, που εκλέχθηκε πρόσφατα ως διευθύνουσα σύμβουλος του Turning Point.

Ο Κιρκ, 31 ετών, δολοφονήθηκε με μία σφαίρα ενώ απαντούσε σε ερώτηση κοινού σε πανεπιστημιακή εκδήλωση της Turning Point στη Γιούτα. Ένας 22χρονος φοιτητής τεχνικής σχολής κατηγορήθηκε για τον φόνο, δηλώνοντας σε μηνύματα προς τη σύντροφό του ότι σκότωσε τον Κιρκ επειδή είχε «χορτάσει από το μίσος του». Η δολοφονία έχει προκαλέσει ανησυχίες για την αυξανόμενη πολιτική βία στις ΗΠΑ και έχει εντείνει τις κομματικές διαιρέσεις. Ο Τραμπ έχει επικαλεστεί τον φόνο για να ενισχύσει τις εκκλήσεις του για περιορισμούς σε πολιτικούς αντιπάλους, συμπεριλαμβανομένων αριστερών οργανώσεων, αν και οι αρχές δηλώνουν ότι ο δράστης ενήργησε μόνος του.

Η ένταση εντάθηκε πρόσφατα όταν το ABC δίκτυο της Disney απέσυρε ξαφνικά τον παρουσιαστή Jimmy Kimmel από το αέρα μετά από σχόλιά του για τη δολοφονία, προκαλώντας αντιδράσεις από ομάδες πολιτικών δικαιωμάτων και Δημοκρατικούς, οι οποίοι κατηγορούν τη διοίκηση Τραμπ για καταπίεση της ελευθερίας του Τύπου.

Η εκδήλωση, με τίτλο «Δημιουργώντας μια Κληρονομιά: Τιμώντας τον Charlie Kirk», αναδεικνύει την επιρροή του ως ηγέτη της μεγαλύτερης συντηρητικής φοιτητικής οργάνωσης των ΗΠΑ. Εκτός από τον Τραμπ και τον Βανς, θα μιλήσουν υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι, όπως ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και ο Υπουργός Υγείας Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ.

Τελευταία τροποποίηση στις 21/09/2025 - 21:51
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