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Ο Τραμπ «ανακαλύπτει» την αιτία του αυτισμού και επιτίθεται στην παρακεταμόλη
Ειδήσεις
10:59 - 22 Σεπ 2025

Ο Τραμπ «ανακαλύπτει» την αιτία του αυτισμού και επιτίθεται στην παρακεταμόλη

Reporter.gr Newsroom
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Ο Λευκός Οίκος ετοιμάζεται να φέρει στο προσκήνιο μια ιδιαίτερα αμφιλεγόμενη θεωρία, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ και κορυφαίοι αξιωματούχοι της κυβέρνησής του αναμένεται να συνδέσουν δημόσια τον αυτισμό με τη χρήση του Tylenol κατά την εγκυμοσύνη, κάτι που θα προκαλέσει έντονη αντίδραση τόσο από την επιστημονική κοινότητα, όσο και από τη φαρμακοβιομηχανία.    

Σύμφωνα με το Axios, ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να εμφανιστεί το απόγευμα της Δευτέρας (22/9) στο Οβάλ Γραφείο, μαζί με τον υπουργό Υγείας, Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, και τον τηλεοπτικά γνωστό γιατρό Μεχμέτ Οζ, με στόχο να υποστηρίξουν ότι ο αυτισμός συνδέεται με τα χαμηλά επίπεδα φολικού οξέος στον οργανισμό.

Νωρίτερα αυτόν το μήνα, δημοσίευμα της Wall Street Journal είχε αναφέρει ότι η θεωρία αυτή είναι ένα από τα πιθανά σενάρια που θα υιοθετούσε ο Αμερικανός πρόεδρος, σημειώνοντας ότι κάτι τέτοιο αναμένεται να αναζωπυρώσει τη διαμάχη στους ιατρικούς κύκλους σχετικά με τη χρήση της δραστικής ουσίας παρακεταμόλης (ακεταμινοφαίνη) κατά τα πρώτα στάδια της κύησης.

Ο υπουργός Υγείας, Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, δε – ο οποίος έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν για τη διάδοση αβάσιμων θεωριών σχετικά με τα αίτια του αυτισμού – δήλωσε ότι σύντομα θα παρουσιαστεί κυβερνητική έκθεση με νέα συμπεράσματα για την προέλευση της διαταραχής.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η κυβέρνηση αναμένεται να προτείνει την ουσία λευκοβορίνη (leucovorin), έναν τύπο φολικού οξέος, ως πιθανό μέσο περιορισμού των συμπτωμάτων του αυτισμού.

Το δημοσίευμα του Axios αναφέρει ότι ο Λευκός Οίκος επικαλείται κάποιες επιστημονικές μελέτες που έχουν δείξει πως η προγεννητική έκθεση στην παρακεταμόλη ενδέχεται να αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης αυτισμού και διαταραχής ελλειμματικής προσοχής (ΔΕΠΥ).

Ωστόσο, μια εκτενής μελέτη που βασίστηκε σε στοιχεία από πάνω από δύο εκατομμύρια παιδιά στη Σουηδία και δημοσιεύθηκε το προηγούμενο έτος, δεν εντόπισε κάποια τέτοια συσχέτιση.

Επιπλέον, το Αμερικανικό Κολέγιο Μαιευτήρων και Γυναικολόγων (ACOG) έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχουν σαφή επιστημονικά δεδομένα που να στηρίζουν τη σύνδεση μεταξύ λογικής χρήσης της παρακεταμόλης και προβλημάτων στην ανάπτυξη του εμβρύου.

Από την πλευρά της, η εταιρεία Kenvue – κατασκευάστρια του Tylenol – απάντησε: «Η ανεξάρτητη και αξιόπιστη επιστήμη δείχνει ξεκάθαρα ότι η παρακεταμόλη δεν προκαλεί αυτισμό. Διαφωνούμε κάθετα με οποιαδήποτε υπόνοια περί του αντιθέτου και εκφράζουμε σοβαρή ανησυχία για τις πιθανές επιπτώσεις που μπορεί να έχει κάτι τέτοιο στις εγκυμονούσες γυναίκες.»

Τελευταία τροποποίηση στις 22/09/2025 - 11:03
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