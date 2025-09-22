Μελέτη ifo: Η διδασκαλία οικονομίας στα σχολεία αυξάνει την επιχειρηματικότητα στην ενήλικη ζωή

Η διδασκαλία της οικονομίας ως σχολικό μάθημα οδηγεί σε μεγαλύτερη επιχειρηματική δραστηριότητα στην μετέπειτα επαγγελματική ζωή, όπως δείχνει μια πρόσφατη μελέτη του Ινστιτούτου ifo και του Πανεπιστημίου Johannes Gutenberg του Mainz.

Σύμφωνα με τη μελέτη, η πιθανότητα επιχειρηματικής δραστηριότητας αυξάνεται κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες εάν η οικονομία ήταν υποχρεωτικό μάθημα στο σχολείο. «Η διδασκαλία της οικονομίας στο σχολείο μπορεί να προωθήσει την επιχειρηματικότητα στην ενήλικη ζωή. Ωστόσο, ο κρίσιμος παράγοντας είναι ο τρόπος διδασκαλίας του μαθήματος. Η διδασκαλία των οικονομικών έχει μακροπρόθεσμη επίδραση όταν τα προγράμματα σπουδών δίνουν έμφαση στο ρόλο του ατόμου στην οικονομία», λέει η Larissa Zierow, ερευνητική καθηγήτρια στο Ινστιτούτο ifo και καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Reutlingen.

Η αύξηση της επιχειρηματικής ανεξαρτησίας στην ενήλικη ζωή είναι ανεξάρτητη από το οικογενειακό περιβάλλον ή την επιχειρηματική δραστηριότητα των γονέων. Επιπλέον, η αύξηση δεν γίνεται σε βάρος άλλων τομέων της οικονομίας. «Η πιθανότητα εργασίας στο δημόσιο τομέα παραμένει σχεδόν αμετάβλητη. Αυτό υποδηλώνει ότι η διδασκαλία της οικονομίας δεν αναδιανέμει μεταξύ των τομέων της αγοράς εργασίας, αλλά ενεργοποιεί το επιχειρηματικό δυναμικό που διαφορετικά θα παρέμενε αναξιοποίητο», λέει ο Andranik Tumasjan, συγγραφέας της μελέτης και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Mainz.

Η μελέτη εξετάζει την επίδραση της εισαγωγής μαθημάτων οικονομίας σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με πανεπιστημιακή κατεύθυνση στα γερμανικά ομόσπονδα κράτη μεταξύ 1952 και 2007 στην αυτοαπασχόληση στην ενήλικη ζωή.

Η ανάλυση βασίζεται στη σύνδεση των ατομικών δεδομένων της έρευνας από το Γερμανικό Κοινωνικοοικονομικό Πάνελ (SOEP) με τα δεδομένα της μεταρρύθμισης σε επίπεδο ομοσπονδιακού κράτους. Τα άτομα θεωρούνται ότι επηρεάστηκαν από τη μεταρρύθμιση εάν η οικονομία εισήχθη ως υποχρεωτικό μάθημα το έτος κατά το οποίο εισήλθαν στην ένατη τάξη. Επομένως, αναμένεται να έχουν επηρεαστεί από τη μεταρρύθμιση.