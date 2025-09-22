ΕΣΑ: Δυσβάσταχτο το ενεργειακό κόστος - Απαραίτητες οι άμεσες παρεμβάσεις

Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών (ΕΣΑ) εξέδωσε ανακοίνωση εκφράζοντας την έντονη ανησυχία και αγανάκτησή του για το δυσβάσταχτο ενεργειακό κόστος που εξακολουθεί να πλήττει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, παρά τις πρόσφατες εξαγγελίες για μειώσεις στους λογαριασμούς, το πρόβλημα παραμένει βαθύτερο και συνδέεται με τη δομή και τη λειτουργία της αγοράς ενέργειας. Στην Ελλάδα, οι επιχειρήσεις επιβαρύνονται πολύ περισσότερο από το μέσο όρο της Ε.Ε., με τους λογαριασμούς ρεύματος να αποτελούν «δεύτερο ενοίκιο», απειλώντας τη βιωσιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Η ΕΣΑ επεσήμανε ότι το υφιστάμενο μοντέλο τιμολόγησης, που βασίζεται στην οριακή τιμή του συστήματος, οδηγεί σε μόνιμα υψηλές τιμές και υπερκέρδη για λίγους εις βάρος της κοινωνίας και των επιχειρήσεων. Προειδοποίησε, μάλιστα, ότι αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα, σε τρία χρόνια θα έχει χαθεί το 50% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Η ανακοίνωση υπογραμμίζει τις απαιτήσεις των ΜμΕ για:

Διορθωτικές παρεμβάσεις στον τρόπο διαμόρφωσης των τιμών ενέργειας.

στον τρόπο διαμόρφωσης των τιμών ενέργειας. Πλαφόν στην τιμή ρεύματος και ειδικά συμβόλαια με χαμηλότερες σταθερές τιμές για τις ΜμΕ.

στην τιμή ρεύματος και ειδικά συμβόλαια με χαμηλότερες σταθερές τιμές για τις ΜμΕ. Πλήρης διαφάνεια και ουσιαστική εποπτεία από τη ΡΑΕ.

και ουσιαστική εποπτεία από τη ΡΑΕ. Ενιαίες και δίκαιες χρεώσεις από όλους τους παρόχους.

Η ΕΣΑ υπενθύμισε ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας και δεν μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν υπό καθεστώς «ενεργειακής ομηρίας». Δεν ζητεί προνόμια, αλλά δικαιοσύνη.

Κατέληξε, επισημαίνοντας ότι απαιτείται ένα δίκαιο και διαφανές σύστημα τιμολόγησης που θα αντικατοπτρίζει το πραγματικό κόστος και θα επιτρέπει στις επιχειρήσεις να επιβιώσουν και να αναπτυχθούν. Η ενέργεια δεν μπορεί να αποτελεί τροχοπέδη, αλλά πρέπει να γίνει εργαλείο ανάπτυξης.