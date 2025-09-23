Προκλητικό κάλεσμα Ερντογάν στον ΟΗΕ για αναγνώριση του ψευδοκράτους

Σαφές και προκλητικό μήνυμα προς την Ελλάδα και την Κυπριακή Δημοκρατία έστειλε ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μιλώντας από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, υποστηρίζοντας πως δεν πρόκειται να προχωρήσουν σχέδια στην Ανατολική Μεσόγειο που παραγκωνίζουν την Τουρκία και την ΤΔΒΚ (την κατεχόμενη Κύπρο). Παράλληλα, δε, επανέφερε στο προσκήνιο τις γνωστές τουρκικές αξιώσεις για την Κύπρο.

«Επιθυμούμε το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο να μετατραπούν σε μια ζώνη σταθερότητας και ευημερίας, όπου θα γίνονται σεβαστά τα νόμιμα συμφέροντα όλων των πλευρών», δήλωσε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι η Τουρκία παραμένει ανοιχτή σε «εποικοδομητικές συνεργασίες», κυρίως στους τομείς της ενέργειας και του περιβάλλοντος. Προσέθεσε, δε, πως η χώρα του περιμένει ανάλογη στάση και από τους γείτονές της.

Στο ίδιο πλαίσιο, ξεκαθάρισε ότι «δεν θα ευδοκιμήσουν σχέδια που αφήνουν εκτός την Τουρκία και την ΤΔΒΚ», υποστηρίζοντας πως η Άγκυρα έχει δικαιώματα και δικαιοδοσία δυτικά της Κύπρου, ενώ οι Τουρκοκύπριοι διαθέτουν «νόμιμα δικαιώματα» γύρω από το νησί.

Υπενθύμισε, μάλιστα, την τουρκική πρόταση για Διάσκεψη της Ανατολικής Μεσογείου, την οποία χαρακτήρισε ως πρωτοβουλία που θα μπορούσε να οδηγήσει σε συγκλίσεις και κοινό έδαφος διαλόγου.

Κυπριακό: Σήμα για επίσημη αναγνώριση του ψευδοκράτους

Αναφερόμενος στο Κυπριακό, ο Ερντογάν απέρριψε ξανά το ομοσπονδιακό μοντέλο λύσης, λέγοντας πως «έχει αποτύχει επανειλημμένα λόγω της αδιάλλακτης στάσης των Ελληνοκυπρίων». Αντίθετα, τόνισε ότι υπάρχουν δύο λαοί και δύο κράτη στο νησί, και πως οι Τουρκοκύπριοι δεν πρόκειται ποτέ να δεχτούν να αντιμετωπίζονται ως μειονότητα.

Κάλεσε, δε, τη διεθνή κοινότητα να σταματήσει την «άδικη και απάνθρωπη απομόνωση» που -κατά τον ίδιο- υφίστανται οι Τουρκοκύπριοι εδώ και 50 χρόνια, ζητώντας να αναγνωριστεί επίσημα η ΤΔΒΚ και να ξεκινήσουν διπλωματικές και οικονομικές σχέσεις μαζί της.

Γάζα: Αυτό που συμβαίνει είναι γενοκτονία

Στο δεύτερο μέρος της ομιλίας του, ο Ερντογάν επικέντρωσε την προσοχή του στη Γάζα, υιοθετώντας έντονη ρητορική κατά του Ισραήλ. Κατηγόρησε την ισραηλινή κυβέρνηση για γενοκτονία και κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να λάβει ξεκάθαρη θέση υπέρ της Παλαιστίνης.

«Αυτό που συμβαίνει στη Γάζα είναι γενοκτονία. Την ώρα που μιλάμε, αθώοι πολίτες σκοτώνονται», ανέφερε. Τόνισε ότι η κατάσταση δεν συνιστά πόλεμο μεταξύ δύο ίσων πλευρών, αλλά «εισβολή και μαζική σφαγή».

Ο Τούρκος πρόεδρος απαίτησε άμεση κατάπαυση του πυρός και απρόσκοπτη πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας, ζητώντας επίσης να λογοδοτήσουν όσοι ευθύνονται για την αιματοχυσία. Παράλληλα, κάλεσε περισσότερες χώρες να αναγνωρίσουν επισήμως το παλαιστινιακό κράτος, ακολουθώντας το παράδειγμα άλλων διεθνών δυνάμεων.

Στήριξη στο νέο καθεστώς της Συρίας

Στη συνέχεια, ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε στη Συρία, λέγοντας ότι «για 13 χρόνια σας μιλάω από αυτό το βήμα για την καταπίεση και τις συγκρούσεις στη γείτονά μας, τη Συρία».

Με την πτώση του καθεστώτος Άσαντ στις 8 Δεκεμβρίου, ωστόσο, η χώρα «άνοιξε τις πόρτες σε μια νέα περίοδο».

Ο Τούρκος πρόεδρος λέει ότι έχει μεγάλη ελπίδα ότι ο λαός της Συρίας θα είναι σε θέση να ανοικοδομήσει το έθνος του και έχει ορκιστεί στρατιωτική υποστήριξη στο «όραμα μιας ενιαίας Συρίας χωρίς μορφές τρομοκρατίας, ειδικά του ISIS».

Για κατάπαυση πυρός στην Ουκρανία

Σχετικά με τις συνομιλίες για εκεχειρία στην Ουκρανία, ο Ερντογάν είπε: «Μέσω άμεσων συνομιλιών, διευκολύναμε την ανταλλαγή αρκετών κρατουμένων και πτωμάτων και εργαστήκαμε για να προσδιορίσουμε τις λεπτομέρειες των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων μεταξύ των μερών».

«Μην ξεχνάτε: Δεν υπάρχει νικητής του πολέμου και δεν υπάρχουν ηττημένοι σε μια δίκαιη ειρήνη. Έτσι, έχοντας κατά νου αυτό το θέμα, και τις επόμενες ημέρες, θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σκληρά για μια ειρηνική κατάπαυση του πυρός», πρόσθεσε.