ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Προκλητικό κάλεσμα Ερντογάν στον ΟΗΕ για αναγνώριση του ψευδοκράτους
Ειδήσεις
19:59 - 23 Σεπ 2025

Προκλητικό κάλεσμα Ερντογάν στον ΟΗΕ για αναγνώριση του ψευδοκράτους

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σαφές και προκλητικό μήνυμα προς την Ελλάδα και την Κυπριακή Δημοκρατία έστειλε ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μιλώντας από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, υποστηρίζοντας πως δεν πρόκειται να προχωρήσουν σχέδια στην Ανατολική Μεσόγειο που παραγκωνίζουν την Τουρκία και την ΤΔΒΚ (την κατεχόμενη Κύπρο). Παράλληλα, δε, επανέφερε στο προσκήνιο τις γνωστές τουρκικές αξιώσεις για την Κύπρο.  

«Επιθυμούμε το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο να μετατραπούν σε μια ζώνη σταθερότητας και ευημερίας, όπου θα γίνονται σεβαστά τα νόμιμα συμφέροντα όλων των πλευρών», δήλωσε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι η Τουρκία παραμένει ανοιχτή σε «εποικοδομητικές συνεργασίες», κυρίως στους τομείς της ενέργειας και του περιβάλλοντος. Προσέθεσε, δε, πως η χώρα του περιμένει ανάλογη στάση και από τους γείτονές της.

Στο ίδιο πλαίσιο, ξεκαθάρισε ότι «δεν θα ευδοκιμήσουν σχέδια που αφήνουν εκτός την Τουρκία και την ΤΔΒΚ», υποστηρίζοντας πως η Άγκυρα έχει δικαιώματα και δικαιοδοσία δυτικά της Κύπρου, ενώ οι Τουρκοκύπριοι διαθέτουν «νόμιμα δικαιώματα» γύρω από το νησί.

Υπενθύμισε, μάλιστα, την τουρκική πρόταση για Διάσκεψη της Ανατολικής Μεσογείου, την οποία χαρακτήρισε ως πρωτοβουλία που θα μπορούσε να οδηγήσει σε συγκλίσεις και κοινό έδαφος διαλόγου.

Κυπριακό: Σήμα για επίσημη αναγνώριση του ψευδοκράτους

Αναφερόμενος στο Κυπριακό, ο Ερντογάν απέρριψε ξανά το ομοσπονδιακό μοντέλο λύσης, λέγοντας πως «έχει αποτύχει επανειλημμένα λόγω της αδιάλλακτης στάσης των Ελληνοκυπρίων». Αντίθετα, τόνισε ότι υπάρχουν δύο λαοί και δύο κράτη στο νησί, και πως οι Τουρκοκύπριοι δεν πρόκειται ποτέ να δεχτούν να αντιμετωπίζονται ως μειονότητα.

Κάλεσε, δε, τη διεθνή κοινότητα να σταματήσει την «άδικη και απάνθρωπη απομόνωση» που -κατά τον ίδιο- υφίστανται οι Τουρκοκύπριοι εδώ και 50 χρόνια, ζητώντας να αναγνωριστεί επίσημα η ΤΔΒΚ και να ξεκινήσουν διπλωματικές και οικονομικές σχέσεις μαζί της.

Γάζα: Αυτό που συμβαίνει είναι γενοκτονία

Στο δεύτερο μέρος της ομιλίας του, ο Ερντογάν επικέντρωσε την προσοχή του στη Γάζα, υιοθετώντας έντονη ρητορική κατά του Ισραήλ. Κατηγόρησε την ισραηλινή κυβέρνηση για γενοκτονία και κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να λάβει ξεκάθαρη θέση υπέρ της Παλαιστίνης.

«Αυτό που συμβαίνει στη Γάζα είναι γενοκτονία. Την ώρα που μιλάμε, αθώοι πολίτες σκοτώνονται», ανέφερε. Τόνισε ότι η κατάσταση δεν συνιστά πόλεμο μεταξύ δύο ίσων πλευρών, αλλά «εισβολή και μαζική σφαγή».

Ο Τούρκος πρόεδρος απαίτησε άμεση κατάπαυση του πυρός και απρόσκοπτη πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας, ζητώντας επίσης να λογοδοτήσουν όσοι ευθύνονται για την αιματοχυσία. Παράλληλα, κάλεσε περισσότερες χώρες να αναγνωρίσουν επισήμως το παλαιστινιακό κράτος, ακολουθώντας το παράδειγμα άλλων διεθνών δυνάμεων.

Στήριξη στο νέο καθεστώς της Συρίας

Στη συνέχεια, ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε στη Συρία, λέγοντας ότι «για 13 χρόνια σας μιλάω από αυτό το βήμα για την καταπίεση και τις συγκρούσεις στη γείτονά μας, τη Συρία».

Με την πτώση του καθεστώτος Άσαντ στις 8 Δεκεμβρίου, ωστόσο, η χώρα «άνοιξε τις πόρτες σε μια νέα περίοδο».

Ο Τούρκος πρόεδρος λέει ότι έχει μεγάλη ελπίδα ότι ο λαός της Συρίας θα είναι σε θέση να ανοικοδομήσει το έθνος του και έχει ορκιστεί στρατιωτική υποστήριξη στο «όραμα μιας ενιαίας Συρίας χωρίς μορφές τρομοκρατίας, ειδικά του ISIS».

Για κατάπαυση πυρός στην Ουκρανία

Σχετικά με τις συνομιλίες για εκεχειρία στην Ουκρανία, ο Ερντογάν είπε: «Μέσω άμεσων συνομιλιών, διευκολύναμε την ανταλλαγή αρκετών κρατουμένων και πτωμάτων και εργαστήκαμε για να προσδιορίσουμε τις λεπτομέρειες των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων μεταξύ των μερών».

«Μην ξεχνάτε: Δεν υπάρχει νικητής του πολέμου και δεν υπάρχουν ηττημένοι σε μια δίκαιη ειρήνη. Έτσι, έχοντας κατά νου αυτό το θέμα, και τις επόμενες ημέρες, θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σκληρά για μια ειρηνική κατάπαυση του πυρός», πρόσθεσε.

Τελευταία τροποποίηση στις 23/09/2025 - 20:07
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

H Λευκωσία καταδικάζει τον αγωγό Τουρκίας - Κατεχομένων
Ειδήσεις

H Λευκωσία καταδικάζει τον αγωγό Τουρκίας - Κατεχομένων

Ελλάδα και Κύπρος στη νέα ευρωπαϊκή επενδυτική πρωτοβουλία των €80 δισ. για την ενίσχυση των τεχνολογικών πρωταθλητών
Οικονομία

Ελλάδα και Κύπρος στη νέα ευρωπαϊκή επενδυτική πρωτοβουλία των €80 δισ. για την ενίσχυση των τεχνολογικών πρωταθλητών

Ομάν σε ΟΗΕ: «Όχι» σε τέλη διέλευσης στα Στενά του Ορμούζ – Μήνυμα υπέρ της ελεύθερης ναυσιπλοΐας
Ειδήσεις

Ομάν σε ΟΗΕ: «Όχι» σε τέλη διέλευσης στα Στενά του Ορμούζ – Μήνυμα υπέρ της ελεύθερης ναυσιπλοΐας

H Cloud Office επεκτείνεται στην Κύπρο
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

H Cloud Office επεκτείνεται στην Κύπρο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
12/07/2026 - 12:30

ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη: «Η εξωτερική πολιτική δεν γίνεται με αυτόματο πιλότο»

Οικονομία
12/07/2026 - 12:15

Ρύθμιση-ανάσα για χρέη στην Εφορία: Έρχονται έως 72 δόσεις – Πότε ανοίγει η πλατφόρμα

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
12/07/2026 - 12:12

Hellenic Train: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση της σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Θεσσαλονίκη - Λιτόχωρο

Ειδήσεις
12/07/2026 - 11:58

Κατέληξε στο ΚΑΤ ένας από τους βαριά τραυματισμένους της πυρκαγιάς στον Ασπρόπυργο

Πολιτική
12/07/2026 - 11:49

Απειλητικά συνθήματα έξω από το σπίτι της Βολουδάκη: Σφοδρή καταδίκη από την κυβέρνηση

Ειδήσεις
12/07/2026 - 11:39

Το Ισραήλ βάζει «φρένο» στην πώληση της ZIM – Επικαλείται λόγους εθνικής ασφάλειας

Ειδήσεις
12/07/2026 - 11:30

Χέγκσεθ: Το Ιράν έκανε κακή επιλογή – Νέες αμερικανικές επιθέσεις μετά το επεισόδιο με κυπριακό πλοίο

Πολιτική
12/07/2026 - 11:15

Γεραπετρίτης: Δεν υπάρχει μυστική διπλωματία – Η Τουρκία οφείλει να άρει το casus belli

Ειδήσεις
12/07/2026 - 10:55

Πέθανε ο πρώην εμίρης του Κατάρ, σεΐχης Χάμαντ μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι

Ειδήσεις
12/07/2026 - 10:40

Πέθανε σε ηλικία 71 ετών ο Αμερικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκρέιαμ

Ναυτιλία
12/07/2026 - 10:35

Κικίλιας: Η πόλη της Θεσσαλονίκης μπορεί να γίνει ισχυρή θαλάσσια πύλη της Β. Ελλάδας

Πολιτική
12/07/2026 - 10:20

Μητσοτάκης: Η συνεργασία με την Τουρκία δεν συμβιβάζεται με το casus belli

Ειδήσεις
12/07/2026 - 10:07

Θρίλερ στο Ορμούζ: Πλήρωμα εγκατέλειψε κυπριακό πλοίο μετά από ιρανική επίθεση – Ένας αγνοούμενος

Χρηματιστήρια
12/07/2026 - 10:00

Wall Street: Οι «Magnificent Seven» καταρρέουν χρηματιστηριακά - Γιατί οι επενδυτές εγκαταλείπουν τους τεχνολογικούς γίγαντες

Πολιτική
12/07/2026 - 08:28

Ο ΟΟΣΑ χαλάει το αφήγημα περί... brain gain - Βασικό εμπόδιο οι χαμηλοί μισθοί

Ειδήσεις
12/07/2026 - 08:27

Οι ΗΠΑ και το Ιράν εξεπέλυσαν νέες επιθέσεις στη μάχη για τον έλεγχο του Ορμούζ

Ειδήσεις
12/07/2026 - 00:43

Πέθανε ο 20χρονος που πυροβόλησαν οι αστυνομικοί ατο Άργος

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
11/07/2026 - 22:22

Ο ορισμός της χρήσιμης για τους πολίτες αντιπολίτευσης

Ειδήσεις
11/07/2026 - 21:15

Προφυλακίστηκαν οι αστυνομικοί για την αιματηρή καταδίωξη του 20χρονου στο Άργος

Magazino
11/07/2026 - 21:09

Η Λίντα Νόσκοβα κατέκτησε το Wimbledon και τον πρώτο τίτλο Grand Slam της καριέρας της

Ειδήσεις
11/07/2026 - 18:11

Ο πόλεμος στην Ουκρανία γέρνει σε βάρος του Πούτιν, αλλά εκείνος δεν υποχωρεί

Ειδήσεις
11/07/2026 - 17:55

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τις συλλήψεις μετά τη δολοφονική επίθεση στο σπίτι της Νέστορα

Ειδήσεις
11/07/2026 - 17:43

H Λευκωσία καταδικάζει τον αγωγό Τουρκίας - Κατεχομένων

Πολιτική
11/07/2026 - 17:22

KE ΣΥΡΙΖΑ: Επιστροφή Πολάκη και ακύρωση της υποστήριξης στον Τσίπρα

Επιχειρήσεις
11/07/2026 - 16:59

Η Apple μηνύει την OpenAI, ισχυριζόμενη ότι υπεξαίρεσε εμπορικά απόρρητα

Πολιτική
11/07/2026 - 16:46

Ανδρουλάκης: Θέση του ΠΑΣΟΚ είναι η Αυτόνομη Υγειονομική Περιφέρεια Αιγαίου

Magazino
11/07/2026 - 15:53

Super Dad: 5+1 βήματα για να δεθείς με το μωρό σου από την πρώτη στιγμή

Magazino
11/07/2026 - 15:22

Καλοκαίρι στο θέατρο: Οι παραστάσεις αρχαίου δράματος που ταξιδεύουν στα ανοιχτά θέατρα

Ειδήσεις
11/07/2026 - 14:55

Γερμανία: Σοκαριστική αύξηση θανάτων από ναρκωτικά

Πολιτική
11/07/2026 - 14:22

Δημητριάδης για τις υποκλοπές: Έφαγα τη σφαίρα για το αφεντικό - ΠΑΣΟΚ: Εκβιάζει τον πρωθυπουργό

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ