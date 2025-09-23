Αλλαγή ρότας Τραμπ και «φλερτ» με την Ουκρανία: «Μπορεί να ανακτήσει όλα τα εδάφη της»

Η προτροπή στα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ να καταρρίψουν ρωσικά αεροσκάφη εάν παραβιάσουν τον εναέριο χώρο τους – την οποία απηύθυνε ο Αμερικανός πρόεδρος κατά τη συνάντησή του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ – ήταν, καθώς φαίνεται, το προμήνυμα της αινιγματικής στροφής του Τραμπ προς την Ουκρανία.

Βέβαια, ο ίδιος απέφυγε να ταχθεί ευθέως εναντίον της Ρωσίας, αφού απέφυγε και να δεσμευτεί ότι οι ΗΠΑ θα συμμετάσχουν στην κατάρριψη των ρωσικών αεροσκαφών εάν χρειαστεί. Ωστόσο, λίγη ώρα αργότερα προχώρησε σε μία «απροσδόκητη» ανάρτηση στήριξης προς την Ουκρανία στο Truth Social.

Στη σχετική ανάρτηση, υποστήριξε ότι η Ουκρανία, με τη βοήθεια της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, θα μπορούσε να αγωνιστεί και να ανακτήσει όλα τα εδάφη που έχασε μέχρι τώρα στον πόλεμο.

«Ο Βλαντιμίρ Πούτιν και η Ρωσία έχουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα και είναι η ώρα η Ουκρανία να δράσει», είπε μεταξύ άλλων ο Αμερικανός πρόεδρος και προσέθεσε:

«Η Ρωσία πολεμάει χωρίς σκοπό εδώ και τρεισήμισι χρόνια έναν πόλεμο που θα έπρεπε να είχε κερδίσει μια πραγματική στρατιωτική δύναμη σε λιγότερο από μια εβδομάδα. Αυτό δεν κάνει τη Ρωσία να ξεχωρίζει. Στην πραγματικότητα, την κάνει να μοιάζει πολύ με χάρτινη τίγρη.»

Μάλιστα, αφού υποτίμησε την πολεμική ισχύ της Ρωσίας, δεσμεύτηκε πως «οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να παρέχουν όπλα στο ΝΑΤΟ, για να τα κάνει ό,τι θέλει η Συμμαχία».

Ολόκληρη η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ

«Αφού γνώρισα και κατάλαβα πλήρως την στρατιωτική και οικονομική κατάσταση της Ουκρανίας και της Ρωσίας και αφού είδα τα οικονομικά προβλήματα που προκαλεί στη Ρωσία, πιστεύω ότι η Ουκρανία, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι σε θέση να πολεμήσει και να ΚΕΡΔΙΣΕΙ πίσω όλη την Ουκρανία στην αρχική της μορφή.

Με χρόνο, υπομονή και την οικονομική υποστήριξη της Ευρώπης και ειδικότερα, του ΝΑΤΟ, τα αρχικά σύνορα απ' όπου ξεκίνησε αυτός ο πόλεμος, είναι μια πολύ πιθανή επιλογή. Γιατί όχι;

Η Ρωσία πολεμάει χωρίς σκοπό εδώ και τρεισήμισι χρόνια έναν πόλεμο που θα έπρεπε να είχε κερδίσει μια πραγματική στρατιωτική δύναμη σε λιγότερο από μια εβδομάδα. Αυτό δεν κάνει τη Ρωσία να ξεχωρίζει. Στην πραγματικότητα, την κάνει να μοιάζει πολύ με "χάρτινη τίγρη".

Όταν οι άνθρωποι που ζουν στη Μόσχα και σε όλες τις μεγάλες πόλεις, κωμοπόλεις και περιοχές σε όλη τη Ρωσία ανακαλύψουν τι πραγματικά συμβαίνει με αυτόν τον πόλεμο, το γεγονός ότι είναι σχεδόν αδύνατο για αυτούς να βρουν βενζίνη λόγω των μεγάλων ουρών που σχηματίζονται και όλα τα άλλα πράγματα που συμβαίνουν στην πολεμική οικονομία τους, όπου τα περισσότερα από τα χρήματά τους ξοδεύονται για τον πόλεμο με την Ουκρανία, η οποία έχει Σπουδαίο Πνεύμα και γίνεται όλο και καλύτερη, η Ουκρανία θα είναι σε θέση να ανακτήσει τη χώρα της στην αρχική της μορφή και, ποιος ξέρει, ίσως να προχωρήσει ακόμη πιο μακριά!

Ο Πούτιν και η Ρωσία βρίσκονται σε ΜΕΓΑΛΗ οικονομική δυσχέρεια, και αυτή είναι η στιγμή για την Ουκρανία να δράσει.

Σε κάθε περίπτωση, εύχομαι το καλύτερο και στις δύο χώρες.

Θα συνεχίσουμε να προμηθεύουμε όπλα στο ΝΑΤΟ, ώστε το ΝΑΤΟ να κάνει ό,τι θέλει με αυτά. Καλή τύχη σε όλους!

DONALD J. TRUMP, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ»

Σημειώνεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος συνεχίζει να επιμένει και στην ανάγκη απαγότευσης της αγοράς ρωσικού πετρελαίου από τις χώρες της Ευρώπης, ενώ απειλεί τη Μόσχα με σκληρές κυρώσεις, οι οποίες θα την αναγκάσουν - κατά την εκτίμησή του - να τερματίσει τον πόλεμο. Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μάλιστα, φέρεται να ανέφερε στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ότι ο Τραμπ έχει δίκιο και η Ευρώπη έχει δεσμευτεί να σταματήσει τις αγορές ρωσικού LNG.