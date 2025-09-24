Νέα απόπειρα της ΕΕ για «παζάρεμα» στους δασμούς χάλυβα και αλουμινίου

Σε μια ακόμη προσπάθεια να επιλυθεί το εμπορικό αδιέξοδο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο επικεφαλής εμπορίου της ΕΕ, Μάρος Σέφκοβιτς, αναμένεται να συναντηθεί με τον Αμερικανό ομόλογό του, Τζέιμισον Γκριρ, επιδιώκοντας την επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων για τη μείωση των υψηλών δασμών στις εξαγωγές χάλυβα και αλουμινίου.

Όπως ανέφερε ο Σέφκοβιτς σε συνέντευξή του στο Bloomberg, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή – που είναι υπεύθυνη για τον σχεδιασμό της εμπορικής πολιτικής της Ένωσης – έχει ήδη καταθέσει πρόταση για πλήρη κατάργηση ή τουλάχιστον σημαντική μείωση των αμερικανικών δασμών, χωρίς ωστόσο να έχει λάβει μέχρι στιγμής επίσημη απάντηση από την Ουάσιγκτον. Εν τω μεταξύ, η συμφωνία στην οποία κατέληξε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τους δασμούς συνεχίζει να μην φαίνεται αρκετά ικανοποιητική σε πολλούς Ευρωπαίους.

«Η πιο λογική λύση θα ήταν η εφαρμογή ενός συστήματος ποσοστώσεων με μειωμένους ή και μηδενικούς δασμούς», δήλωσε ο Σέφκοβιτς. «Αποφεύγω να επεκταθώ περαιτέρω, καθώς δεν έχουμε ακόμα επίσημη απάντηση από τις ΗΠΑ. Ωστόσο, η πρόταση αυτή είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για τη βιομηχανία μας, γι’ αυτό και την κρατάμε συνεχώς ενεργή», πρόσθεσε.

Η συνάντηση μεταξύ των δύο αξιωματούχων αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο περιθώριο της υπουργικής συνόδου του ASEAN στην Κουάλα Λουμπούρ, όπου ο Σέφκοβιτς σκοπεύει να επαναφέρει το θέμα των δασμών.

Η εν λόγω πρόταση αποτελεί συνέχεια μιας πολιτικής συμφωνίας εμπορίου που επετεύχθη μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ τον Ιούλιο. Στο πλαίσιο εκείνης της συμφωνίας, η Ουάσινγκτον διατήρησε δασμούς ύψους 15% στα περισσότερα ευρωπαϊκά προϊόντα, ενώ η ΕΕ δεσμεύτηκε να καταργήσει τους δικούς της δασμούς για τα βιομηχανικά προϊόντα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης, και οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι θα επιδιώξουν τη μείωση του επιβληθέντος δασμού 50% σε ευρωπαϊκά προϊόντα χάλυβα και αλουμινίου.

Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περιλαμβάνει τη θέσπιση ποσοστώσεων για τις εξαγωγές χάλυβα και αλουμινίου από την ΕΕ, οι οποίες θα υπόκεινται σε μηδενικούς ή πολύ χαμηλούς δασμούς, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνουν ένα συγκεκριμένο όριο. Ωστόσο, η κατάσταση περιπλέχθηκε τον Αύγουστο, όταν οι ΗΠΑ προχώρησαν στην επιβολή νέου κύματος δασμών 50% σε περισσότερα από 400 νέα προϊόντα χάλυβα και αλουμινίου.

Σύμφωνα με τον Σέφκοβιτς, η Επιτροπή εργάζεται πάνω σε συγκεκριμένες προτάσεις για την επίλυση του ζητήματος, το οποίο τέθηκε αρχικά ήδη από την πρώτη θητεία του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Όπως υποστήριξε, δεν έχει υπάρξει ακόμα κάποια σαφής ανταπόκριση από την αμερικανική πλευρά.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε πρόσφατα ότι η εξεύρεση λύσης σχετικά με τους υψηλούς δασμούς βρίσκεται «σε καλό δρόμο», χωρίς ωστόσο να δώσει περαιτέρω πληροφορίες.

Αρκετά κράτη-μέλη της ΕΕ, μεταξύ αυτών και η Γερμανία, έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους προς τη συμφωνία εμπορίου με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ωστόσο, υπερασπίστηκε τη συμφωνία, χαρακτηρίζοντάς την ως την πιο αξιόπιστη διαθέσιμη επιλογή για την ενίσχυση της σταθερότητας για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και για τη διατήρηση της διατλαντικής συνεργασίας, ιδίως σε θέματα ασφάλειας και στρατηγικής, όπως η στήριξη της Ουκρανίας.

Παρόλα αυτά, οι ΗΠΑ δεν έχουν μέχρι σήμερα εκπληρώσει κάποιες από τις βασικές δεσμεύσεις τους στο πλαίσιο της συμφωνίας – κυριότερη από τις οποίες είναι η μείωση του δασμού στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα από 27,5% σε 15%.

Η διαμάχη για τους δασμούς στον χάλυβα και το αλουμίνιο μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ ξεκίνησε κατά την προεδρία Τραμπ, όταν η κυβέρνησή του επέβαλε υψηλούς προστατευτικούς δασμούς. Παρόλο που μεσολάβησε η διοίκηση Μπάιντεν, δεν κατέστη δυνατό να επιτευχθεί οριστική διευθέτηση της διαφοράς. Με την επιστροφή Τραμπ στον Λευκό Οίκο, καταργήθηκαν όλες οι προηγούμενες εξαιρέσεις και οι δασμοί αυξήθηκαν εκ νέου στο 50%.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξήγαγε περίπου 3,8 εκατομμύρια τόνους χάλυβα στις ΗΠΑ κατά το 2024 – ποσότητα μειωμένη κατά περίπου 1 εκατομμύριο τόνους σε σύγκριση με τα προ της προεδρίας Τραμπ επίπεδα.