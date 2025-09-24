Σε διαπραγμάτευση swap $20 δισ. οι ΗΠΑ με την Αργεντινή

Οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε διαβουλεύσεις με την Αργεντινή για τη σύναψη συμφωνίας swap ύψους 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ είναι ανοιχτές και στην αγορά αργεντίνικων ομολόγων σε δολάρια, όπως έκανε γνωστό ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται ως ξεκάθαρη ένδειξη στήριξης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στον Χαβιέ Μιλέι, τον υπερφιλελεύθερο πρόεδρο της Αργεντινής, με φόντο τη συνάντηση των δύο ανδρών στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Μαζί τους συμμετείχαν υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι και από τις δύο κυβερνήσεις.

«Αυτή τη στιγμή, το Υπουργείο Οικονομικών βρίσκεται σε συνομιλίες με Αργεντινούς αξιωματούχους για μια γραμμή swap 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων με την Κεντρική Τράπεζα της Αργεντινής», ανέφερε ο Μπέσεντ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ εργάζονται σε στενή συνεργασία με την κυβέρνηση Μιλέι, με στόχο τη συγκράτηση έντονων διακυμάνσεων και την αποφυγή χρηματοπιστωτικής αναταραχής.

Μετά την ανακοίνωση, τα ομόλογα της Αργεντινής σε δολάρια ανέκοψαν την καθοδική τους πορεία, περιορίζοντας τις απώλειες που είχαν καταγράψει προηγουμένως.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Μπέσεντ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο στήριξης. Λίγες μέρες νωρίτερα είχε ξεκαθαρίσει ότι «όλες οι επιλογές βρίσκονται στο τραπέζι», καθώς η κυβέρνηση Τραμπ σκοπεύει να υποστηρίξει την Αργεντινή εν μέσω της τρέχουσας κρίσης στις αγορές.

Ο Μιλέι, στενός πολιτικός σύμμαχος του Τραμπ, δίνει μάχη για να ελέγξει τις εκροές πέσο και να ανακόψει την πτώση των περιουσιακών στοιχείων της χώρας του, μετά τη δυσμενή εικόνα που διαμορφώθηκε από την εκλογική του ήττα στις τοπικές εκλογές — γεγονός που ανησύχησε ιδιαίτερα τους επενδυτές.