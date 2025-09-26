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Σαρκοζί: «Με ψηλά το κεφάλι» στη φυλακή - Η Liberation τον έβαλε πίσω από τα «κάγκελα»
Ειδήσεις
09:39 - 26 Σεπ 2025

Σαρκοζί: «Με ψηλά το κεφάλι» στη φυλακή - Η Liberation τον έβαλε πίσω από τα «κάγκελα»

Reporter.gr Newsroom
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Ποινή κάθειρξης 5 ετών επιβλήθηκε στον πρώην Πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας, Νικολά Σαρκοζί χτες, με την κατηγορία περί σύστασης εγκληματικής οργάνωσης, για τη στοιχειοθέτηση της οποίας δεν απαιτούνται αποδεικτικά στοιχεία, αρκεί η πεποίθηση του δικαστών.

Επιπλέον, το δικαστήριο αποφάσισε ο Ν. Σαρκοζί να φυλακιστεί στις 23 Οκτωβρίου (πριν καν εκδικαστεί η έφεση που άσκησε), χωρίς να συντρέχει αποχρών λόγος.

O ίδιος ο Σαρκοζί μιλώντας στους δημοσιογράφους μετά την ανακοίνωση της ποινής του, χαρακτήρισε την απόφαση ως «εξαιρετικά σοβαρή για το κράτος δικαίου και την εμπιστοσύνη που μπορούμε να έχουμε στο δικαστικό σύστημα».

Τόνισε ότι αθωώθηκε από τρεις από τις τέσσερις κατηγορίες που του απαγγέλθηκαν και κρίθηκε ένοχος μόνο για «εγκληματική συνωμοσία» με τους συνεργάτες του

«Αν θέλουν οπωσδήποτε να κοιμηθώ στη φυλακή, θα κοιμηθώ στη φυλακή, αλλά με ψηλά το κεφάλι», είπε και πρόσθεσε: «Αυτοί που με μισούν τόσο πολύ νομίζουν ότι μπορούν να με ταπεινώσουν. Αυτό που ταπείνωσαν σήμερα είναι η Γαλλία, η εικόνα της Γαλλίας».

Η γαλλική εφημερίδα Liberation, πάντως, κυκλοφόρησε με ένα πρωτοσέλιδο που σίγουρα θα μείνει στην ιστορία, με τον Σαρκοζί πίσω από τη λέξη "φυλακή".

https://x.com/InfosFrancaises/status/1971300660764389811

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