Κρήτη: Νεκρή η 34χρονη που είχε πετάξει το μωρό της στα σκουπίδια

Νεκρή εντοπίστηκε το πρωί της Κυριακής (21/6) μέσα στο κελί της στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου η 34χρονη, η οποία κρατούνταν ενόψει της εκδίκασης της υπόθεσης εγκατάλειψης του νεογέννητου παιδιού της, που είχε συγκλονίσει την κοινή γνώμη πριν από περίπου έναν χρόνο.

Η γυναίκα είχε μεταχθεί στο Ηράκλειο το Σάββατο, καθώς επρόκειτο να παρουσιαστεί την Τρίτη ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου, όπου θα δικαζόταν για την υπόθεση.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το βράδυ αποσύρθηκε στο κελί της για να ξεκουραστεί. Κατά τον πρωινό έλεγχο, ωστόσο, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι δεν είχε τις αισθήσεις της και επιβεβαίωσαν τον θάνατό της.

Οι αρμόδιες Αρχές αντιμετωπίζουν την υπόθεση ως αιφνίδιο θάνατο, ενώ τα ακριβή αίτια αναμένεται να προσδιοριστούν από τη νεκροψία-νεκροτομή που θα διενεργηθεί.

Η 34χρονη είχε απασχολήσει έντονα τη δημοσιότητα τον Μάιο του 2025, όταν κατηγορήθηκε ότι εγκατέλειψε το νεογέννητο βρέφος της σε κάδο απορριμμάτων αμέσως μετά τον τοκετό, χωρίς να ενημερώσει τον σύζυγό της. Το βρέφος είχε εντοπιστεί ζωντανό από διασώστη του ΕΚΑΒ, ο οποίος είχε μεταβεί στο σπίτι της οικογένειας προκειμένου να της προσφέρει βοήθεια λόγω επιπλοκών που παρουσίασε μετά τη γέννα.

Η έρευνα για τις συνθήκες υπό τις οποίες επήλθε ο θάνατός της βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.