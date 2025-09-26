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ExxonMobil: Τουλάχιστον 8 τρισ. κυβικά πόδια φυσικού αερίου στα κοιτάσματα της κυπριακής ΑΟΖ
Ειδήσεις
09:54 - 26 Σεπ 2025

ExxonMobil: Τουλάχιστον 8 τρισ. κυβικά πόδια φυσικού αερίου στα κοιτάσματα της κυπριακής ΑΟΖ

Reporter.gr Newsroom
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Ως «θετική εξέλιξη» στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου χαρακτήρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, την εκτίμηση ότι η ποσότητα φυσικού αερίου στα κοιτάσματα «Πήγασος» και «Γλαύκος» ενδέχεται να φτάνει τα 8 έως 9 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια. Η εκτίμηση αυτή βασίζεται στην ενημέρωση που παρείχε η ExxonMobil στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.  

Σε δηλώσεις του προς τα ΜΜΕ, μετά από συνάντηση του κ. Χριστοδουλίδη με τον αντιπρόεδρο της ExxonMobil, Τζον Άρντιλ, στη Νέα Υόρκη, ο κ. Λετυμπιώτης υπογράμμισε τη σημασία της επαφής αυτής, λέγοντας: «Ήταν μια πολύ σημαντική συνάντηση, κατά την οποία ο αντιπρόεδρος της ExxonMobil, κ. Τζον Άρντιλ, ενημέρωσε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τα αρχικά αποτελέσματα της πιο πρόσφατης γεώτρησης στο κοίτασμα ‘Πήγασος’.»

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, η εταιρεία εκτιμά, με βάση τα προκαταρκτικά στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους και λαμβάνοντας υπόψη και το κοίτασμα «Γλαύκος», ότι η συνολική ποσότητα φυσικού αερίου μπορεί να φτάνει μεταξύ 8 και 9 τρισ. κυβικά πόδια.

«Αυτά είναι πολύ θετικά νέα, πολύ θετικά μηνύματα από την ExxonMobil», τόνισε ο ίδιος.

Ο κ. Λετυμπιώτης ανέφερε επίσης πως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε στον αντιπρόεδρο της ExxonMobil την ικανοποίησή του για τη συνεργασία με την εταιρεία και για την ενεργή παρουσία της στην κυπριακή ΑΟΖ. Παράλληλα, μετέφερε το αίτημα της κυβέρνησης για την επιτάχυνση των διαδικασιών εξόρυξης, ώστε ο φυσικός πλούτος της Κυπριακής Δημοκρατίας να αξιοποιηθεί όσο το δυνατόν πιο άμεσα.

«Πρώτιστη επιδίωξη», είπε, «είναι η θετική επίδραση στο ενεργειακό κόστος για τους Κύπριους πολίτες» και επεσήμανε ακόμη: «Τα νέα είναι θετικά, παραμένουμε προσηλωμένοι στην υλοποίηση του ενεργειακού μας σχεδιασμού και οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην κυπριακή ΑΟΖ – η ExxonMobil είναι από τις πρώτες εξ αυτών – είναι κολοσσοί παγκόσμιου βεληνεκούς. Η παρουσία τους αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης προς την κυπριακή ΑΟΖ.»

Σε ερώτηση σχετικά με το εάν η ExxonMobil παρουσίασε συγκεκριμένα σχέδια για την αξιοποίηση των ποσοτήτων φυσικού αερίου, ο κ. Λετυμπιώτης απάντησε: «Βεβαίως, έγινε μια πολύ συγκεκριμένη συζήτηση. Το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένονται και οι επόμενες, πολύ συγκεκριμένες ενέργειες από πλευράς της εταιρείας με χρονοδιαγράμματα, τα οποία θα τεθούν ως προς την υλοποίηση των απαραίτητων ενεργειών για να μπορέσει να αξιοποιηθεί το φυσικό αέριο. Είναι ένας από τους στόχους που έχουν τεθεί.»

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