Μπάρκιν (Fed): Οι κίνδυνοι τόσο για τον πληθωρισμό όσο και για την απασχόληση ενδέχεται να είναι περιορισμένοι

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας του Ρίτσμοντ, Τόμας Μπάρκιν, δήλωσε την Παρασκευή (26/9) ότι θεωρεί περιορισμένους τους κινδύνους για μεγάλη αύξηση της ανεργίας ή του πληθωρισμού, επιτρέποντας στη Fed να εξισορροπήσει τους δύο στόχους της, καθώς συζητά περαιτέρω μειώσεις των επιτοκίων.

«Το ενδιαφέρον μας επικεντρώνεται περισσότερο στην ισορροπία», δήλωσε ο Μπάρκιν σε σχόλια που θα εκφωνήσει στο Peterson Institute for International Economics. Η μείωση του επιτοκίου κατά ένα τέταρτο του ποσοστού στην συνεδρίαση της περασμένης εβδομάδας «θα συμβάλει στην στήριξη της αγοράς εργασίας, διατηρώντας παράλληλα την πίεση στον πληθωρισμό», ο οποίος παραμένει πάνω από τον στόχο του 2% της Fed.

Οι προετοιμασμένες παρατηρήσεις του Μπάρκιν δόθηκαν πριν από την ανακοίνωση των τελευταίων στοιχείων για τον πληθωρισμό των προσωπικών καταναλωτικών δαπανών. Δεν έχει δικαίωμα ψήφου για τα επιτόκια φέτος και δεν έχει ακόμη δηλώσει αν θα υποστηρίξει μια μείωση των επιτοκίων στη συνεδρίαση της κεντρικής τράπεζας τον Οκτώβριο.

Ωστόσο, εν μέσω συζητήσεων τόσο για τους κινδύνους πληθωρισμού όσο και για την κατάρρευση της αγοράς εργασίας, ο Μπάρκιν δήλωσε ότι υπάρχουν λόγοι να είμαστε «αισιόδοξοι» για το καθένα από αυτά.

Ανέφερε, επίσης, ότι δύο εταιρείες επεξεργασίας τροφίμων στην περιφέρειά του «έχασαν εκατοντάδες υπαλλήλους» όταν άλλαξε το μεταναστευτικό τους καθεστώς, «ωστόσο κατάφεραν να καλύψουν αυτές τις θέσεις χωρίς μεγάλη δυσκολία. Αυτές δεν ήταν οι πιο ελκυστικές θέσεις εργασίας, για να το θέσουμε ευγενικά. Αν μπορούν να αντικατασταθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα, αυτό είναι ένα σημάδι ότι η αγορά εργασίας έχει αρχίσει να φαίνεται λίγο ασταθής».

Ωστόσο, επειδή οι αλλαγές στη μετανάστευση επιβραδύνουν, επίσης, την αύξηση του εργατικού δυναμικού, οι αλλαγές στο ποσοστό ανεργίας ενδέχεται να είναι περιορισμένες.

Ομοίως, δήλωσε, οι εταιρείες θέλουν να μετακυλήσουν τα υψηλότερα κόστη εισαγωγής, αλλά η αντίδραση των καταναλωτών, των οποίων ο προϋπολογισμός ενδέχεται να έχει επιβαρυνθεί από προηγούμενες αυξήσεις των τιμών, ενδέχεται να περιορίσει το βαθμό στον οποίο οι νέοι εισαγωγικοί φόροι θα τροφοδοτήσουν τον ευρύτερο πληθωρισμό.

«Γνωρίζουμε ότι οι δασμοί επηρεάζουν το κόστος των εισροών», είπε ο Μπάρκιν. «Η αντίδραση των καταναλωτών θα πρέπει να περιορίσει το μέγεθος των αυξήσεων των τιμών». Άνθρωποι που ανταγωνίζονται για κάθε θέση εργασίας. Τα στοιχεία αντικατοπτρίζουν αυτό: ενώ η αύξηση των θέσεων εργασίας έχει μειωθεί σημαντικά, το ποσοστό ανεργίας έχει παραμείνει σχετικά σταθερό.